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Все про:горсовет (434) драка (1721) Львов (3463) протест (4423)

 Протестующие выломали двери и ворвались в здание горсовета Львова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Несколько десятков протестующих ворвались во Львовский городской совет и сломали замок к входной двери.

Об этом сообщают в пресс-службе горсовета, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что к протестующим вышли управляющая делами исполкома Марта Литвинюк, директор юридического департамента Елена Пайонкевич и директор департамента "Администрация городского головы" Евгений Бойко.

Протестующие выломали двери и ворвались в здание горсовета Львова 01

"Протестующие не захотели слушать чиновников городского совета и начали выламывать двери в городской совет. Началась толкотня и драка", - отмечают в ЛГС.

Протестующие выломали двери и ворвались в здание горсовета Львова 02

Как сообщает издание "Твоє місто", после этого митингующие ворвались в помещение горсовета. Во время штурма протестующие имели с собой нож, что зафиксировали камеры наблюдения, а среди участников акции заметили несовершеннолетних.

Протестующие выломали двери и ворвались в здание горсовета Львова 03

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Протестующие выломали двери и ворвались в здание горсовета Львова 04

Среди протестующих - ОО "Рабов в рай не пускают", ОО "Развитие общества", ПКФ "Патриот", Нацкорпус Львовщины и другие. Отмечается, что они неоднократно пытались сорвать работу исполнительного комитета и сессии. В частности, в минувшую пятницу во время заседания исполнительного комитета протестующие сорвали заседание и облили краской чиновников. В горсовете эти протесты связывают с запретом продавать в МАФах пиво и алкогольные напитки, который начал действовать с 1 мая.

Протестующие выломали двери и ворвались в здание горсовета Львова 05

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Источник: https://censor.net.ua/p3129491
 
 
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а еще больше их устраивает дурачок Виктор Барт
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Тебя искали. Что значит ублюдкам, все 5 лет это были активисты какие проблемы?
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Да для тебя все алкоторгаши, алкофаны и конечно нарколыги это "активисты". Понимаю, твои браться по уму
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В горсовете эти протесты связывают с запретом продавать в МАФах пиво и алкогольные напитки, который начал действовать с 1 мая.Источник: https://censor.net.ua/p3129491
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протесты связывают с запретом продавать в МАФах пиво и алкогольные напитки Источник: https://censor.net.ua/p3129491
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Я ж і кажу що ублюдки.
Адже є закон України яким визначино умови реалізації алкогольних напоїв.
"Мантулить" потрібно цих "ахтивістів" не дивлячись ні на що!
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Единственная область не голосовала за ЗЕ- рашкины агенты получили задание сменить власть
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Почти так, только враг обычно оказывается не в парашке, а намного ближе.
Садовый походу перемазался зеленкой просто в полете. Ходють слухи по дворам, что этот запрет сделан специально под сеть АТБ (принадлежит "днепровским"), которые Садовый якобы договорился пустить во Львов. Если так, молодец каломоец! Демонстрирует комплексный подход к делу. Ну, и Садовый наконец на пенсию заработал.
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Всегда считала САМОПОМОЩЬ -фсбэшными проектом. Юлька долбается столько лет со своей партией, а эти раз - и в дамках
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Зерейдеры и нацкорпус мочат город не голосовавший за комика
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Садовой еще не пропиарился или ждет чья возьмет?..
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Тёмный лес.Без бутылки не разберёсси.Почалася дезинтеграция Украины с Запада.Зе,наверное ,заглянет,после шахты..
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У Львові протестувальники виламали двері та увірвалися до міської ради - Цензор.НЕТ 9065Стрєлок Не дождьотєся‏ @Gorsha81 17 хв.17 хвилин тому

Рівне.
Мусора @MVS_UA звинтили малолєтку за плакат.

Львів.
Стадо ви... ло двері в міськраду Львова посеред білого дня і спокійно завалило всередину.
Мусора нема ні одного. Все шо треба знать.
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хотел написать примерно тоже самое, но Вы сделали это лучше
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Ну так там был "митинг" против нарколыги, а тут прихвостни ЗекоМанды, мочат единственную область, которая не лягла под прикацапков.

Аваков свой пост отрабатывает
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Кстати, набор взломавших двери интересный.

Среди протестующих - ОО "Рабов в рай не пускают", ОО "Развитие общества",
ПКФ "Патриот", Нацкорпус Львовщины и другие.

Источник: https://censor.net.ua/p3129491
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Полиция наверное пресекала одиночные пикеты, не до захвата ОГА было
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Судячи по фото - звичайна проплочена "тітушня".
"Мудохати" потрібно цих виродків а вже потім розбиратись - чим вони не вдоволені.
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патриоты-мутняки Протестувальники виламали двері та увірвалися до міської ради Львово - Цензор.НЕТ 2975 Полиция должна получить жестких люлей.
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Цензор.НЕТФотоОбществоПротестующие выломали двери и ворвались в здание горсовета Львова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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