 Протестующие выломали двери и ворвались в здание горсовета Львова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщают в пресс-службе горсовета, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что к протестующим вышли управляющая делами исполкома Марта Литвинюк, директор юридического департамента Елена Пайонкевич и директор департамента "Администрация городского головы" Евгений Бойко.
"Протестующие не захотели слушать чиновников городского совета и начали выламывать двери в городской совет. Началась толкотня и драка", - отмечают в ЛГС.
Как сообщает издание "Твоє місто", после этого митингующие ворвались в помещение горсовета. Во время штурма протестующие имели с собой нож, что зафиксировали камеры наблюдения, а среди участников акции заметили несовершеннолетних.
Среди протестующих - ОО "Рабов в рай не пускают", ОО "Развитие общества", ПКФ "Патриот", Нацкорпус Львовщины и другие. Отмечается, что они неоднократно пытались сорвать работу исполнительного комитета и сессии. В частности, в минувшую пятницу во время заседания исполнительного комитета протестующие сорвали заседание и облили краской чиновников. В горсовете эти протесты связывают с запретом продавать в МАФах пиво и алкогольные напитки, который начал действовать с 1 мая.
Адже є закон України яким визначино умови реалізації алкогольних напоїв.
"Мантулить" потрібно цих "ахтивістів" не дивлячись ні на що!
Садовый походу перемазался зеленкой просто в полете. Ходють слухи по дворам, что этот запрет сделан специально под сеть АТБ (принадлежит "днепровским"), которые Садовый якобы договорился пустить во Львов. Если так, молодец каломоец! Демонстрирует комплексный подход к делу. Ну, и Садовый наконец на пенсию заработал.
Рівне.
Мусора @MVS_UA звинтили малолєтку за плакат.
Львів.
Стадо ви... ло двері в міськраду Львова посеред білого дня і спокійно завалило всередину.
Мусора нема ні одного. Все шо треба знать.
Аваков свой пост отрабатывает
Среди протестующих - ОО "Рабов в рай не пускают", ОО "Развитие общества",
ПКФ "Патриот", Нацкорпус Львовщины и другие.
Источник: https://censor.net.ua/p3129491
"Мудохати" потрібно цих виродків а вже потім розбиратись - чим вони не вдоволені.