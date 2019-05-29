 СБУ с коллегами из спецслужб Франции и Польши накрыла международную наркогруппировку, переправившую в Украину 150 тыс. таблеток на 40 млн грн. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Правоохранители установили, что в состав группы входило одиннадцать человек. Злоумышленники переправляли из Франции через Польшу в Украину лекарственное средство "Субутекс", содержащий наркотик бупренорфин. По оперативной информации, в течение года наркогруппировка переправила на территорию Украины сто пятьдесят тысяч таблеток на сумму сорок миллионов гривен по ценам "черного рынка".

Отмечается, что доходы от незаконной деятельности позволили ключевым лицам группировки приобрести внедорожники престижной марки, которые использовались как корпоративный знак принадлежности, квартиры в лучших районах городов проживания фигурантов, а также другое ценное имущество.

"Спецоперация по пресечению деятельности наркогруппировки стартовала в Украине с задержания оперативниками СБУ в пограничном пункте "Рава-Русская" одного из соучастников группировки с семью тысячами таблеток наркосодержащего препарата. Сразу после этого правоохранители Франции и Польши начали задерживать сообщников на своей территории.

В этот же день Национальная жандармерия Французской Республики задержала в Марселе пятерых граждан за поиск, приобретение и сбыт украинским фигурантам наркосодержащих таблеток "Субутекс". Одновременно Центральное бюро расследований полиции Республики Польша задержало на своей территории трех граждан Украины, которые создали и содержали "перевалочную базу", которая использовалась для смены злоумышленниками транспорта и маршрутов доставки, сокрытие наркотиков в упаковках товаров широкого потребления.

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В продолжение спецоперации сотрудники Службы безопасности Украины провели ряд обысков у фигурантов, в результате которых изъято оружие и часть таблеток из предыдущих контрабандных поставок. Также задержан организатор и двое соучастников преступной группировки", - сказано в сообщении.

Отмечается, что троим задержанным на территории Украины злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями 305 и 307 Уголовного кодекса Украины, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В дальнейшем предполагается экстрадиция в Украину других участников международной наркогруппировки.



Фото: СБУ/Facebook

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Ивано-Франковской области при содействии Государственной фискальной службы и Государственной пограничной службы Украины.



