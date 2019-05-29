 Одесский суд запретил 8 членам ВККСУ проводить оценивание, - Маселко. ДОКУМЕНТ

Об этом написал адвокат Роман Маселко на своей странице в Фейсбуке, опубликовав также копию документа, передает Цензор.НЕТ.
Запрет касается Сергея Козьякова, Станислава Щотки, Михаила Макарчука, Юрия Титова, Анастасии Зарицкой, Николая Мишина, Валентины Устименко, Татьяны Весельской.
"А вы говорили, что проблема только в Окружном административном суде Киева. Как по мне Постановление является очевидно незаконным. Но ВККС благословляла сотни таких судей и закрывала глаза на еще более своевольные поступки. Вот они и решили, что разрешено все, главное иметь влиятельного покровителя. Судебная реформа догоняет своих родителей", - написал Маселко.
5 лет троль ПЯТЬ !!! лет, не хватило чтобы уволить судью, имея большинство в ВР.
"Суворовский суд Одессы"
А окружная это там где ты работаешь.
ему же все равно пофик на конституцию и Раду
Даже если не слабо, то у него нет большинства в ВР чтобы его приняла ВР.
Т.к. нынешнее большинство в ВР эти судьи вполне устраивают, раз за 5 лет никого не выгнали.
1. Либо национализировали незаконно и судьи приняли законное решение.
2. Либо все эти потужни рехформы-пафос и бутафория, там как сидели продажные судьи так и остались. Просто петро своими рехформами их немного подоил, ну сами понимаете эти все переатестации/люстрации не за бесплатно. В итоге имеем то что и должны были иметь. Судьи заплатили петру за мандат дальше зарабатывать деньги, он их оставил они зарабатывают.
Кстати порошенку ничего не мешает и сейчас их уволить, ВР рада пока работает, большинство есть, ВККС его люди. Знаете что мешает-взял денег, этим только подтвердив что взяткочнецтво в законе если заносить выше. Уволить значит вернуть те миллионы что брал за переатестацию.
В 14-ом это было очевидно, но что-то пошло не так...
Свои крысы своим же горло перегрызают!
Если бы 5 лет назад их всех скопом выгнали, сегодня бы уже суды вышли бы из кризиса и начали расти показатели!
А теперь этих судей быстрее всего пристрелить, чем законно уволить! А уж тем более отнять льготы и наварованное!
ЗЫ: Походу, проще пристрелить тех тупорылых зебилов, которые голосовали за этот цирк.
а то почали Порох/зеленський Портнов/Коломойський....