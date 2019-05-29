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 Политика Украины
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Все про:судебная реформа (1204) Козьяков (82) ВККСУ (377) Маселко (20) Зарицкая (4) Щотка (38)

 Одесский суд запретил 8 членам ВККСУ проводить оценивание, - Маселко. ДОКУМЕНТ

Суворовский суд Одессы запретил 8 членам Высшей квалификационной комиссия судей Украины совершать любые действия по проведению квалификационного оценивания.

Об этом написал адвокат Роман Маселко на своей странице в Фейсбуке, опубликовав также копию документа, передает Цензор.НЕТ.

Запрет касается Сергея Козьякова, Станислава Щотки, Михаила Макарчука, Юрия Титова, Анастасии Зарицкой, Николая Мишина, Валентины Устименко, Татьяны Весельской.

"А вы говорили, что проблема только в Окружном административном суде Киева. Как по мне Постановление является очевидно незаконным. Но ВККС благословляла сотни таких судей и закрывала глаза на еще более своевольные поступки. Вот они и решили, что разрешено все, главное иметь влиятельного покровителя. Судебная реформа догоняет своих родителей", - написал Маселко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Судьи Окружного админсуда снова не явились на экзамен: квалификационное оценивание сорвано, - ВККСУ

Одесский суд запретил 8 членам ВККСУ проводить оценивание, - Маселко 01
Одесский суд запретил 8 членам ВККСУ проводить оценивание, - Маселко 02
Одесский суд запретил 8 членам ВККСУ проводить оценивание, - Маселко 03
Одесский суд запретил 8 членам ВККСУ проводить оценивание, - Маселко 04
Одесский суд запретил 8 членам ВККСУ проводить оценивание, - Маселко 05
Одесский суд запретил 8 членам ВККСУ проводить оценивание, - Маселко 06

Источник: https://censor.net.ua/p3129460
 
   
 Топ комментарии
 
портновско-киваловский кооператив прикривет Киевский окружной суд пока тот дерибанит Приват. Зекоманда...
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Кивалов потянул одеяло на себя, да зеленые биллы?
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гороховий, тебе ж обьясняют. Окружные судьи должны пройти переаттестацию. В рамках той самой реформы. Но они точно знают что не пройдут. Потому и упираются идти на комисию - то болеют всем судом то олигофренские запреты от кивалова. Тяжко бить зебилом и игнорить реальность?
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портновско-киваловский кооператив прикривет Киевский окружной суд пока тот дерибанит Приват. Зекоманда...
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Троль ты соевый, Зекоманда в Украине 2 недели, и не назначила за это время ни 1 судьи, а вот кто их потужно реформировал и назначал 5 лет похоже быстро забыли.
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шут гороховий, Окружной суд "назначали" еще при овоще портнов с Богданом)
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Т.е. 5 лет потужной судовой реформ-это пафос ? Никаких рехформ небыло ?
5 лет троль ПЯТЬ !!! лет, не хватило чтобы уволить судью, имея большинство в ВР.
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гороховий, тебе ж обьясняют. Окружные судьи должны пройти переаттестацию. В рамках той самой реформы. Но они точно знают что не пройдут. Потому и упираются идти на комисию - то болеют всем судом то олигофренские запреты от кивалова. Тяжко бить зебилом и игнорить реальность?
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Да кстати троль, читай статью
"Суворовский суд Одессы"
А окружная это там где ты работаешь.
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те со словом "окружной" у вас ассоциируется только то место, куда вы едите телок "снимать"? нормальные вам не дают?? давно? или всегда так было?
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а и не нужно назначать, к чему заморачиваться с процедурой, зебло через бабушку Кончиту начало скупать суды оптом и в розницу, как носки на базаре. А это замутка ваще клиника реальная Типа, участковый мусор, запретил следователям прокуратуры дела расследовать. Пришло время обрезанных олигофренов. Держитесь за воздух
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а что зеленскому слабо закон нарисовать про роспуск судей
ему же все равно пофик на конституцию и Раду
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Президент рисует законопроекты.

Даже если не слабо, то у него нет большинства в ВР чтобы его приняла ВР.
Т.к. нынешнее большинство в ВР эти судьи вполне устраивают, раз за 5 лет никого не выгнали.
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эти судьи же коломойскому банк вернули
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Ну раз вернули то тут объяснения 2:
1. Либо национализировали незаконно и судьи приняли законное решение.
2. Либо все эти потужни рехформы-пафос и бутафория, там как сидели продажные судьи так и остались. Просто петро своими рехформами их немного подоил, ну сами понимаете эти все переатестации/люстрации не за бесплатно. В итоге имеем то что и должны были иметь. Судьи заплатили петру за мандат дальше зарабатывать деньги, он их оставил они зарабатывают.
Кстати порошенку ничего не мешает и сейчас их уволить, ВР рада пока работает, большинство есть, ВККС его люди. Знаете что мешает-взял денег, этим только подтвердив что взяткочнецтво в законе если заносить выше. Уволить значит вернуть те миллионы что брал за переатестацию.
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Кивалов потянул одеяло на себя, да зеленые биллы?
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Софа, ты опять тупишь? Одеський суд заборонив 8 членам ВККСУ проводити оцінювання, - Маселко - Цензор.НЕТ 9713 Или когда это Кивалов потянул одеяло на себя? Когда ПоПА назначил по своей квоте судьями ВСУ племянника ******** Сергея Могил и сына его же ******** кума Максима Титова? А может когда ПоПа в "новый" ЦИК ************* протянул, а самого ******** консультантом в этот ЦИК сватали. Одеський суд заборонив 8 членам ВККСУ проводити оцінювання, - Маселко - Цензор.НЕТ 9713 Ты Софа смотри, будешь гнать на подельников ПоПА, без соевого батончика останешься. Лишат тебя подпитки. Одеський суд заборонив 8 членам ВККСУ проводити оцінювання, - Маселко - Цензор.НЕТ 9713
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Я тебя уже послала, а ты опять вернулся. Ты мазохист? 😀😀😀
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Если под реформой подразумевается что-то иное, чем не разгон - то это марна справа.
В 14-ом это было очевидно, но что-то пошло не так...
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Дааа петюнчик..... Дореформировался......
Свои крысы своим же горло перегрызают!
Если бы 5 лет назад их всех скопом выгнали, сегодня бы уже суды вышли бы из кризиса и начали расти показатели!
А теперь этих судей быстрее всего пристрелить, чем законно уволить! А уж тем более отнять льготы и наварованное!
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Удивишься, зебилушко: этих судей назначали Богдан с Портновым!
ЗЫ: Походу, проще пристрелить тех тупорылых зебилов, которые голосовали за этот цирк.
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Наверно Порошенко угнетал судебную ветвь власти, если, после того, как он ушел (и даже ранше, когда КС обрадовался рейтингам), вся нечисть почувствовала себя свободной...
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скоро суд может и о страну Украина презнать не законной - зеленский где гарант конституции - не спи - делай(те) - нафига вас выбрали президентом?
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Вы чо? Как может президент влиять на суд? Пети уже нет, проснитесь!
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я тебе лам - тут всю предвыборную компанию, нам рассказывали шо Петя, не хочет не кого садить, начиная от убийц Майдана и заканчивая Гандзюк - теперь зеленский за все в ответе - Зеленский кто виноват в смерти Кати Гандзюк? когла убийц Майдана посадишь? когда освободишь пленных Украинцев - ДЕЛАЙ(те)
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Нічого дивного. Як президент плює на закони то й судді вирішили що можна. Слід було чекати.
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Новая ВРУ- новая Конституция,новые правила игры. Голосуем за подтверждённых ЗЕ Слуг Народа.А то к выборам детей лейтенанта Шмидта будет вагон и маленькая тележка.
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Порушувати закони та конституцію і згідно старої не можна. ))) Смисл нову писати з таким до неї відношенням?
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Конституция прописана под бандитов.Святое дело -отправить ВРУ на перевыборы- за преступление считают!В США Конгресс переизбирается каждые два года,сенат -на треть!Президент-раз в 4года.А у нас? Из за того что бандиты сделали себе полномочия по 5 лет от сельсовета до президента у нас уже произошло 2 Майдана и война.А будь срок полномочий всех ветвей власти 2 года майданов и противостояний не было бы априори!
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да но сенаторы - мажоритарщики и на 6 лет, и только партийносписочная публика конгресс избирается на 2 года а схема на 1/3 это обеспечивает ПРИЕМСТВЕННОСТЬ. вы все в революшин с зелей играете.. зеля как раз и есть опг
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коментатори, а хто читав всю ухвалу?!))))
а то почали Порох/зеленський Портнов/Коломойський....
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Так. Вместо того, чтоб занятся судами как обещал, клоун устраивает выборы, переезд АП, выпендривается на сцене квартала.... Просто- зашибись!!! Одеський суд заборонив 8 членам ВККСУ проводити оцінювання, - Маселко - Цензор.НЕТ 4550
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собрание школьников запретило учителям принимать экзамены? а что и так можно???)))
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Запам'ятайте раз і на завжди- людей серед корупціонерів не буває. Якщо, людиноподібна істота стала суддею то, вона мала заплатити грубі гроші за своє призначення. Серед суддів немає таких що, не пройшли майновий ценз. Втім, як і серед прокурорів. Навіть діти прокурорів, які займали високі посади, не пройшли ні в суд, ні в прокуратуру без хабара. Я не кажу про слідчих прокуратури то, чорна кістка.
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Практически все перечисленные "члены" - говнюки редкие, но судьям районного (!) суда, вынесшим подобную ухвалу, надо яйца отрывать
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныОдесский суд запретил 8 членам ВККСУ проводить оценивание, - Маселко. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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