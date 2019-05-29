EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия, Фоторепортаж
  5999  34
Все про:ГПУ (9162) задержание (5386) Нацполиция (9463) шантаж (49)

 При получении $100 тыс. задержаны двое "антикоррупционных активистов", которые шантажировали компроматом и.о. Госсекретаря Минэкологии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Работники Департамента внутренней безопасности Нацполиции совместно со следователями Главного следственного управления НПУ, под процессуальным руководством ГПУ разоблачили и задержали двух человек, которые обоснованно подозреваются в шантаже. За неразглашение информации компрометирующего характера злоумышленники требовали от чиновников госструктур "откупные". На передаче 100 тысяч долларов США фигурантов задержали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины.

Так, по данным ведомства, в 2018 году в Нацполицию поступило обращение от одного из должностных лиц руководящего звена одной из государственных структур о факте вымогательства средств неизвестными лицами. От злоумышленников заявитель получил ультиматум: либо предоставление 100 тыс. долларов США, либо разглашение сведений частного и компрометирующего характера.

Главным следственным управлением НПУ, под процессуальным руководством ГПУ, по факту вымогательства было начато уголовное производство по ч.2 ст.189 Уголовного кодекса Украины. Оперативное сопровождение было поручено Департаменту внутренней безопасности НПУ.

При получении $100 тыс. задержаны двое антикоррупционных активистов, которые шантажировали компроматом и.о. Госсекретаря Минэкологии 01

Во время документирования оперативники установили, что к преступным действиям причастны два человека - 41 и 45-летние жители Львова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двух патрульных, отобравших с помощью шантажа автомобиль у мужчины, будут судить в Харькове, - прокуратура

"Аферисты, передвигались на автомобиле элит-класса и представлялись сотрудниками специализированных правоохранительных органов. Кроме того, получены доказательства причастности к действиям львовян бывшего начальника управления персоналом структуры, в которой сейчас работает заявитель, и нескольких членов одной из общественных организаций, которая "специализируется" на заказных протестных акциях, с целью психологического давления на нужный "объект".

При получении $100 тыс. задержаны двое антикоррупционных активистов, которые шантажировали компроматом и.о. Госсекретаря Минэкологии 02

Сразу после получения 100 тыс. долларов США, шантажисты были задержаны силами бойцов полиции особого назначения, работников ДВБ и ГСУ НПУ, под руководством ГПУ", - сказано в сообщении.

При получении $100 тыс. задержаны двое антикоррупционных активистов, которые шантажировали компроматом и.о. Госсекретаря Минэкологии 03

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным в порядке ст. 208 УПК Украины меры пресечения. За совершенное им грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

При получении $100 тыс. задержаны двое антикоррупционных активистов, которые шантажировали компроматом и.о. Госсекретаря Минэкологии 04

Как позже написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, 100 тыс. долларов США требовала группа "активистов", прикрываясь логотипом ОО "Стоп коррупция", у и.о. Государственного секретаря Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

"Такая сумма была получена за прекращение намеренно организованных ими ряда акций протестов с требованием освободить от должности указанного служащего, многочисленных обращений в правоохранительные органы по расследованию якобы совершенных служебных преступлений", - написала она.

При получении $100 тыс. задержаны двое антикоррупционных активистов, которые шантажировали компроматом и.о. Госсекретаря Минэкологии 05

Источник: https://censor.net.ua/p3129457
 
   
 Топ комментарии
 
Так по тому комромату нужно и чиновников за решетку упрятать
 показать весь комментарий
 
Непогано заробляють активісти антикорупційні...
 показать весь комментарий
 
Неоднократно писал, что эти "общественные активисты" обычная шпана, включая и Национальный корпус и Народные дружины, и прочих "борцов". Когда избрали президентом клоуна никто из них не пискнул, тем более вышел с протестом Они нужны для давления и травли лиц, или организации неугодных мафиозным кланам, как донецким с киевскими, так и наркомафии. Проплаченная шпана, другого им названия нет. Бардак этот в Украине уже 28 лет и конца не видно.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А чиновникам тоже 10% пологается от суммы? Ответ держит ЗЕкоманда...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
вот вам пример ребята . виктор барт элита 25 процентная . абы ляпнуть а то что выставил себя круглым идиотом так то по ..й
 показать весь комментарий
 
 
Ты прежде чем что то сказать выйми в начале член из рта, мне твои хотелки не интересны....
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
а вот вам еще уровень интеллекта . тут и на 5% не тянет . витя я не могу понять почему я должен вынимать что то из твоего рта?
 показать весь комментарий
 
Я же тебе написал, мне твои влажные хотелки не интересны, все достаточно просто, повторяю, прежде чем хочешь что то сказать вынимаешь член из рта, со своего рта, не надо вынимать его из 73% зебилов, от этого ничего для тебя не поменяется...
 показать весь комментарий
 
злишься гавнюк ? глупые люди большей частью бывают злы по той же причине почему бывают злы уроды и вообще безобразные люди..... понимаешь витек ты просто тупой .
 показать весь комментарий
 
чувиха, а кто топил за бздливую стриптизершу на велосипедике? как раз активисты, которые трясутся, что их заставят декларировать доходы, лещь, найем и прочая шушера.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Я не вижу тут криминала вообще.
 показать весь комментарий
 
За взнаний хабар витребували відкат і все ! Двох аферистів, які шантажували високопоставлених чиновників компроматом, затримано під час одержання $100 тис., - поліція - Цензор.НЕТ 2061
 показать весь комментарий
 
зеленский же обещал 10% от украденого
опять обманул?
 показать весь комментарий
 
 
Остап Бендер называл это честным способом отъёма денег.
 показать весь комментарий
 
 
Согласна, травить гомосексуалов - не преступление!
 показать весь комментарий
 
У нас ГО "борцунов" разного пошиба на свой карман развелось, как собак нерезаных Дело "Рогов и копыт" Остапа Бендера живет и процветает.
 показать весь комментарий
 
затримання це гуд!
головне шоби вони сіли - а це вже судова гілка)- реформована)) ліксєїчем)))
 показать весь комментарий
 
Мене більше цікавить чи по компромату буде ррзслідування, навряд чи там оргія з сауни
 показать весь комментарий
 
может держатели серверов?? с ситуативноой комнаты?
 показать весь комментарий
 
Так по тому комромату нужно и чиновников за решетку упрятать
 показать весь комментарий
 
 
На два "решалы" (которых в Киеве за последние несколько лет развелось как гавна) стало меньше. Покажите морды этих кадров, интересно глянуть, шо за фрукты, пусть люди увидят, может еще кто-то их узнает.
 показать весь комментарий
 
 
Интереснее увидеть морды их жертв.
 показать весь комментарий
 
 
Да и "компрометирующие данные" неплохо бы опубликовать!
 показать весь комментарий
 
А миллионер, может быть, сидит сейчас в этом так называемом летнем саду за соседним столиком и пьет сорокакопеечное пиво «Тип-Топ». Вот что обидно!(с)
 показать весь комментарий
 
Гомосексуалисты такие ранимые, сразу бегут писать заяву
 показать весь комментарий
 
 
Мда, видимо оказались сторонниками "публичности" в подобных делах... Хорошие мошенники должны учитывать и этот фактор.
 показать весь комментарий
 
Непогано заробляють активісти антикорупційні...
 показать весь комментарий
 
 
могло быть кому то активисты мешали. А бабки подкинуть выдумывать не нужно. Тут одному с которм не смогли договрится бабки просто в авто через открытое окно кинули, и сразу мусора повязали.
 показать весь комментарий
 
"...задержали двух человек, которые обоснованно подозреваются в шантаже"
 показать весь комментарий
 
Неоднократно писал, что эти "общественные активисты" обычная шпана, включая и Национальный корпус и Народные дружины, и прочих "борцов". Когда избрали президентом клоуна никто из них не пискнул, тем более вышел с протестом Они нужны для давления и травли лиц, или организации неугодных мафиозным кланам, как донецким с киевскими, так и наркомафии. Проплаченная шпана, другого им названия нет. Бардак этот в Украине уже 28 лет и конца не видно.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПри получении $100 тыс. задержаны двое "антикоррупционных активистов", которые шантажировали компроматом и.о. Госсекретаря Минэкологии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)
 
 
 
 
 
 вверх