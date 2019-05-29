 В отделении "Приватбанка" в Киеве взорвали банкомат. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.

Детонация произошла в 03:18.

Как сообщает издание, изначально, местные жители услышали громкий хлопок, а потом увидели, как трое мужчин убегали с сумками в руках. Один из очевидцев погнался за людьми и позвонил на "102". Также в момент взрыва сработала сигнализация, на сработку которой приехали сотрудники частной охранной фирмы. Уже спустя 4 минуты внутри помещения никого не было.

Отмечается, что банкомат был установлен в помещении отделения, а именно в зоне самообслуживания 24/7. Взрыв повредил сам аппарат и помещение. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте работают патрульные, следственно-оперативная группа и взрывотехники.

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Предварительно, преступники наполнили банкомат газовоздушной смесью, после чего протянули провод на улицу и замкнули его. После чего образовалась искра и прогремел взрыв. На пороге в отеделение лежит сумка с баллонами, а по ступенькам тянется провод, который ведет до самого банкомата. Удалось ли похитить деньги и какую сумму предстоит еще выяснить. Подробности инцидента устанавливаются.

Стоит отметить, что в Украине это уже не первый взрыв банкомата "Приватбанка". Например, 17 мая неизвестные взорвали банкомат в магазине "Світанок", который находится под Днепром в населенном пункте Подгородное. Тогда злоумышленникам удалось похитить кассеты с деньгами. Кроме этого 4 апреля на Теремках в Киеве прогремел взрыв. На улице Академика Вильямса, 5 взорвался автомобиль Chevrolet Epica.









Фото: Информатор