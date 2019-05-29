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 В отделении "Приватбанка" в Киеве взорвали банкомат. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 29 мая в Киеве в отделении "Приватбанка", который находится по адресу улица Кубанской Украины, 29 прогремел взрыв. Целью злоумышленников был банкомат. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.

Детонация произошла в 03:18. 

Как сообщает издание, изначально, местные жители услышали громкий хлопок, а потом увидели, как трое мужчин убегали с сумками в руках. Один из очевидцев погнался за людьми и позвонил на "102". Также в момент взрыва сработала сигнализация, на сработку которой приехали сотрудники частной охранной фирмы. Уже спустя 4 минуты внутри помещения никого не было.

В отделении Приватбанка в Киеве взорвали банкомат 01

Отмечается, что банкомат был установлен в помещении отделения, а именно в зоне самообслуживания 24/7. Взрыв повредил сам аппарат и помещение. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте работают патрульные, следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Неизвестные взорвали банкомат ПриватБанка под Днепром и украли деньги. ФОТОрепортаж

В отделении Приватбанка в Киеве взорвали банкомат 02

Предварительно, преступники наполнили банкомат газовоздушной смесью, после чего протянули провод на улицу и замкнули его. После чего образовалась искра и прогремел взрыв. На пороге в отеделение лежит сумка с баллонами, а по ступенькам тянется провод, который ведет до самого банкомата. Удалось ли похитить деньги и какую сумму предстоит еще выяснить. Подробности инцидента устанавливаются.

В отделении Приватбанка в Киеве взорвали банкомат 03

Стоит отметить, что в Украине это уже не первый взрыв банкомата "Приватбанка". Например, 17 мая неизвестные взорвали банкомат в магазине "Світанок", который находится под Днепром в населенном пункте Подгородное. Тогда злоумышленникам удалось похитить кассеты с деньгами. Кроме этого 4 апреля на Теремках в Киеве прогремел взрыв. На улице Академика Вильямса, 5 взорвался автомобиль Chevrolet Epica.

В отделении Приватбанка в Киеве взорвали банкомат 04
В отделении Приватбанка в Киеве взорвали банкомат 05
В отделении Приватбанка в Киеве взорвали банкомат 06
В отделении Приватбанка в Киеве взорвали банкомат 07
Фото: Информатор

Источник: https://censor.net.ua/p3129425
 
 
 Топ комментарии
 
Никак этот Порошенко не уговониться. Чем-то напоминает позднего Обаму на расеюшке В отделении "Приватбанка" в Киеве взорвали банкомат - Цензор.НЕТ 826Приват банк это же святое, ни трожь
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Обамыч кацапам подъезды обсыкал, а петя приватовские банкоматы взрывает В отделении "Приватбанка" в Киеве взорвали банкомат - Цензор.НЕТ 7143? По этой логике он должен их дерьмом мазать В отделении "Приватбанка" в Киеве взорвали банкомат - Цензор.НЕТ 1127
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Никак этот Порошенко не уговониться. Чем-то напоминает позднего Обаму на расеюшке В отделении "Приватбанка" в Киеве взорвали банкомат - Цензор.НЕТ 826Приват банк это же святое, ни трожь
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Обамыч кацапам подъезды обсыкал, а петя приватовские банкоматы взрывает В отделении "Приватбанка" в Киеве взорвали банкомат - Цензор.НЕТ 7143? По этой логике он должен их дерьмом мазать В отделении "Приватбанка" в Киеве взорвали банкомат - Цензор.НЕТ 1127
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Просто бандюки - бомбисты за бабками пришли. В банкоматах Привата всегда наличка есть, в отличии от "нищего" Ощадбанка
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ага , шото активизировались хулиганы, показывают шо типа новая полиция и авакав бездействуют и реформу до сраки, совпадение , не думаю ))
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Зебенины "тираристы"? Просят вернуть банк "хозяину"?
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нет , как раз наоборот , - " так не доставайже ты никому !
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Но на деньгах то номера есть. Наверное могут и попасться, если тупить будут. Зато "незаконное со взрывчатыми" не припишут уже.) Додуматься только - мощности как раз хватило чтобы разнести аппарат.
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Хороша назва вулицы "Кубанська Україна" може змінити назву Повітрофлотський проспект, на Проспект "Кубанська Україна". Касаби в посольстві будуть в захваті У відділенні "Приватбанку" в Києві підірвали банкомат - Цензор.НЕТ 3370
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