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 Двое жителей Днепропетровщины продавали оружие в соцсети, "товар" высылали по почте, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Двое жителей Днепропетровской области через запрещенную в Украине социальную сеть под вымышленным никнеймом предлагали пользователям приобрести различные виды оружия и боеприпасов. Работали по подписке, доставку оформляли на почте.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, факт торговли оружием правоохранители обнаружили в конце 2018 года. В дальнейшем сотрудники уголовного розыска, УСБУ в Днепропетровской области, следователи Соборного ОП, полка полиции особого назначения под процессуальным руководством прокуратуры провели четыре одновременных обыска по местам регистрации и проживания фигурантов на территории г. Днепр, Солонянского района Днепропетровской области и Харьковской области.

В результате было изъято 5 пистолетов, 1 карабин, 755 патронов, 12 гранат, 11 запалов, 200 г взрывчатого вещества, 3 снаряда, 7 составных частей огнестрельного оружия - глушители, магазины и другие.

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Также были установлены двое мужчин - 23-летний житель Днепра и 24-летний житель Солонянского района Днепропетровской области, которые наладили канал сбыта оружия и боеприпасов. В настоящее время принимается решение о задержании фигурантов в порядке ст. 208 УПК.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Ведется досудебное расследование. Мероприятия по документированию каналов поступления оружия продолжаются.

Двое жителей Днепропетровщины продавали оружие в соцсети, товар высылали по почте, - Нацполиция 01
Двое жителей Днепропетровщины продавали оружие в соцсети, товар высылали по почте, - Нацполиция 02

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Двое жителей Днепропетровщины продавали оружие в соцсети, товар высылали по почте, - Нацполиция 03
Двое жителей Днепропетровщины продавали оружие в соцсети, товар высылали по почте, - Нацполиция 04
Двое жителей Днепропетровщины продавали оружие в соцсети, товар высылали по почте, - Нацполиция 05

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Источник: https://censor.net.ua/p3129388
 
 
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на зброю не мають права лише роби - вільні Громадяни повинні бути озброєні
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А який закон порушено? Молодці. Дайте телефони ...
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гарні речі на фотках .у кожного поважаючого себе Громадянина(не раба) мають бути в хазяйстві.
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