 Командование ООС провело встречу со шведскими военными. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "В ходе встречи генерал-майор Богдан Бондарь ознакомил иностранных гостей с ситуацией и текущей оперативной обстановкой в ​​районе проведения операции Объединенных сил.

Он рассказал о комплексном применении противником систем радиоэлектронного подавления и огневого поражения, об интенсивности обстрелов позиций украинских подразделений и нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, об обстановке в акватории Черного и Азовского морей...

Также заместитель командующего отметил, что Объединенные силы тесно сотрудничают с международными организациями в рамках гуманитарного разминирования, проводят целенаправленную работу по восстановлению объектов гражданской инфраструктуры и оказывают постоянную гуманитарную помощь уязвимым слоям населения.

В конце встречи генерал-майор Богдан Бондарь сил поблагодарил господина Лидена за поддержку Украины, а также за найденную возможность посетить район проведения операции Объединенных сил".

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