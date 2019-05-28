EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия, Фоторепортаж
  339  2
Материалы по теме:
Все про:Швеция (504) операция Объединенных сил (1244)

 Командование ООС провело встречу со шведскими военными. ФОТО

28 мая, в городе Краматорске состоялась рабочая встреча заместителя командующего объединенных сил генерал-майора Богдана Бондаря со шведской делегацией во главе с атташе по вопросам обороны при Посольстве Королевства Швеция в Украине подполковником Петером Лиденом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "В ходе встречи генерал-майор Богдан Бондарь ознакомил иностранных гостей с ситуацией и текущей оперативной обстановкой в ​​районе проведения операции Объединенных сил.

Он рассказал о комплексном применении противником систем радиоэлектронного подавления и огневого поражения, об интенсивности обстрелов позиций украинских подразделений и нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, об обстановке в акватории Черного и Азовского морей...

Также заместитель командующего отметил, что Объединенные силы тесно сотрудничают с международными организациями в рамках гуманитарного разминирования, проводят целенаправленную работу по восстановлению объектов гражданской инфраструктуры и оказывают постоянную гуманитарную помощь уязвимым слоям населения.

В конце встречи генерал-майор Богдан Бондарь сил поблагодарил господина Лидена за поддержку Украины, а также за найденную возможность посетить район проведения операции Объединенных сил".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Швеция будут сотрудничать в противодействии угрозам безопасности, - МИД. ФОТО

Командование ООС провело встречу со шведскими военными 01
Командование ООС провело встречу со шведскими военными 02
Командование ООС провело встречу со шведскими военными 03

Источник: https://censor.net.ua/p3129365
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Что-то тихо замяли историю с 8-ю "заблудившимися"...Хомчака не слышно...кто понес наказание и какое?... Командование ООС провело встречу со шведскими военными - Цензор.НЕТ 5544
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияКомандование ООС провело встречу со шведскими военными. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх