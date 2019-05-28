 С воином 24-го ОШБ "Айдар" Александром Пузиковым, погибшим на Донбассе, простились в Никополе. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 28 мая, в городе Никополь Днепропетровской области состоялось прощание с Александром Юрьевичем Пузиковым, 1986 года рождения, старшиной, военнослужащим 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады, который погиб 24 мая во время выполнения служебных обязанностей в зоне проведения операции Объединенных сил в Донецкой области.

Александр Пузиков родился 08.05.1986 года. Окончил Никопольский профтехлицей № 42 по специальности электросварщика. С 2004 по 2013 проходил военную службу в управлении 6-го армейского корпуса оперативного командования "Південь", которое дислоцировалось в Днепре, на должностях водителя, командира отделения, заместителя командира взвода, старшины роты. В 2008-2009 годах был в составе Украинского контингента в Косово. После увольнения с военной службы с 2013 по 2016 работал во 2-й государственной пожарно-спасательной части Министерства чрезвычайных ситуаций в городе Днепр, старшим водителем. Во время войны вернулся на военную службу.

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"...Матери никогда не привыкнуть к невосполнимой утрате. Смотреть на нее было трудно. И писать об этом трудно. В то время, когда ведущий говорил речь, когда духовенство совершало обряд, когда звучала грустная "Пливе кача", женщина не сводила взгляда со своего ребенка. Она касалась ладонями холодного лба, целовала, просила прощения. И весь мир исчез для нее. И ничего, и никого не слышала ... Потому что видела сына в последний раз.

Когда пришло время, и побратимы взяли гроб, умоляла не забирать. Хоть минуту еще, хоть секунду просила ... Побыть вместе ", - сообщает местное издание NikopolNews.

После прощаний на Европейской площади города похоронили Героя на Аллее славы Центрального городского кладбища Никополя.





























