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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 "Государство в смартфоне": советник Зеленского Федоров анонсировал презентацию модели в ближайшее время. ФОТО

Советник Президента Украины Владимира Зеленского Михаил Федоров анонсировал презентацию модели "государство в смартфоне" для экспертных кругов и общественности уже в ближайшее время.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Советник президента Украины Михаил Федоров 27 мая провел встречу с представителями Международного фонда Евразия (проект TAPAS), Фонда Восточная Европа (проект EGAP), Академии е-управления Эстонии (проект EGOV4Ukraine), Офиса реформ административных услуг, Американской торговой палаты и Государственного агентства по вопросам электронного управления. Тональность встрече задал президент Владимир Зеленский на iForum прошлой неделе, когда заявил о "государстве в смартфоне", - говорится в сообщении.

Государство в смартфоне: советник Зеленского Федоров анонсировал презентацию модели в ближайшее время 01

Как сообщается, Федоров отметил, что проект электронного правительства активно развивается в Украине последние четыре года, в течение которых было создано много электронных сервисов, и предложил совместными усилиями сделать еще больше.

"Ключевая цель сейчас – определить конкретные пути и механизмы ускорения реализации этого амбициозного проекта, сделать электронное правительство более технологичным, удобным и существенно увеличить количество его пользователей. Нам нужно реализовать идею "единого окна", дать гражданам один веб-адрес всех имеющихся услуг, внедрить единую систему авторизации и идентификации, сделать в целом всю систему более ориентированной на потребности граждан, внедрить унифицированные принципы в отношении дизайна и интегрировать имеющиеся электронные услуги в единый технологический фреймворк", – сказал Федоров.

Первый заместитель председателя Государственного агентства по вопросам электронного управления Алексей Выскуб сообщил, что стратегия развития е-услуг предлагает 200 приоритетных позиций для повседневной жизни граждан. В частности, это услуги регистрации ООО, электронный кабинет застройщика и проект "Е-Малятко", который должен обеспечить возможность получить 10 услуг, связанных с рождением ребенка, по одному е-заявлению.

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В сообщении также отмечается, что в Украине доступны в режиме онлайн 125 электронных услуг государства. Среди наиболее популярных – получение выписки о земельном участке и справки о несудимости, оформление жилищных субсидий.

Государство в смартфоне: советник Зеленского Федоров анонсировал презентацию модели в ближайшее время 02
Фото: пресс-служба Президента

"Конечной целью по большинству услуг должна стать полная автоматизация, когда решение принимает не чиновник, а система на основе понятного алгоритма, предусмотренного нормативной базой", – отметил Выскуб.

Также участники встречи не обошли вниманием реализацию национальной системы идентификации, которая связана с необходимостью создания Единого демографического реестра, ситуацию с государственными реестрами, которые являются основой для электронного правительства и е-услуг, использование технологий блокчейна, прежде всего имущественных реестров, и борьбу с рейдерством.

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Федоров предложил дополнительно обсудить вопросы развития е-услуг в разрезе современной национальной системы идентификации, что существенно ускорит развитие этой сферы, и отдельно коснулся вопроса цифровизации в регионах – на уровне инициатив, проектов и ответственных в областных государственных администрациях.

Советник Президента Украины также анонсировал совместную презентацию для экспертных кругов и общественности дорожной карты развития сферы электронных услуг и модели "государство в смартфоне" уже в ближайшее время.

Ранее Президент Владимир Зеленский рассказал о планах сделать из Украины "государство в смартфоне", когда каждый гражданин с помощью телефона сможет контролировать власть и ее действия.

Источник: https://censor.net.ua/p3129263
 
   
 Топ комментарии
 
Да вы шо..?? А программу на первых 100 дней о которой волала рябая кепка...и которая была готова месяц назад когда анонсируют...??
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Действительно. 2-3 млн бабушек-пенсионерок будут через е-голосование управлять учетной ставкой НБУ вместо экономиста-профессионала. Хотя, если на место такого профессионала Зе собирается посадить лысого или толстого с Квартала, то, вполне возможно, что бабушки - это не самый худший вариант.
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А смартфон я сам должен купить за свою пенсию, или Зюзя его мне купит? "Государство в смартфоне": советник Зеленского Федоров анонсировал презентацию модели в ближайшее время - Цензор.НЕТ 4777
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Зробіть голосування на виборах по телефону, скоти!
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Був такий період коли нашу фірму поглинула структура ахметки. Якісь тамтешні сявки хотіли примусити нас (окремий офіс) користуатися аською та смс для вирішення робочих питань. Ми одностайно відповіли "середніми пальцями". Є мейл з інтервалом оновлення 10 хвилин, є стаціонарні телефони, а з іншим - Nach Osten.
Відчепилися.
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А потім структура Ахметова вас відторгла чи як? Вибачте за цікавість...
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переходим в виртуал.. там все отношения-лечения, города-государства, фермы, стрелялки....
а тут херась...и нет электричества...и фсе - ты кто? где я? как ходить ногами?
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Государство в смартфоне это,конечно, замечательно, но его на хлеб не намажешь! Или как там говорили о Томосе? Аналогия очевидна.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Государство в смартфоне": советник Зеленского Федоров анонсировал презентацию модели в ближайшее время. ФОТО
 
 
 
 
 
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