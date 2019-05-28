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 Золоотвал на Позняках: вредный для здоровья золошлак с Дарницкой ТЭС перевозят в открытых самосвалах через весь Киев. ФОТО

Опасный для здоровья золошлак с Дарницкой ТЭС вывозится компанией "Каспий груп" на полигон в селе Горенка под Киевом без соблюдения правил и норм транспортировки вредных отходов.

Об этом пишет в Facebook Ирина Гайдукова, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня как и два дня назад опасные отходы продолжают перевозиться через город в самосвалах без тентирования, что является нарушением и недопустимо, особенно когда речь идет о многолюдном городе, в котором дороги не моются и настолько грязные, что в той грязи растут кусты и деревья", - сообщила она.

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По мнению активистки, ответственность за это должны нести как фирма-подрядчик, так и сама ТЭС.

"Несмотря на то, что условиями договора между ООО "Еврореконструкция" (Дарницкая ТЭС) и перевозчиком ("Каспий груп". - Ред.) на последнего возложена вся ответственность за нарушения при транспортировке опасных отходов, все машины, загруженные золошлаком, без тентирования, без очистки кузовов от остатков золошлака, без очистки колес выпускаются беспрепятственно с территории, полностью подконтрольной Дарницкой ТЭС. То есть, именно руководство Дарницкой ТЭС должно нести полную ответственность за загрязнение окружающей среды опасными веществами не только во время их хранения, но и во время транспортировки", - отмечает Гайдукова, призывая городские власти обратить внимание на сложившуюся ситуацию.

Золоотвал на Позняках: вредный для здоровья золошлак с Дарницкой ТЭС перевозят в открытых самосвалах через весь Киев 01
Золоотвал на Позняках: вредный для здоровья золошлак с Дарницкой ТЭС перевозят в открытых самосвалах через весь Киев 02 

Золоотвал на Позняках: вредный для здоровья золошлак с Дарницкой ТЭС перевозят в открытых самосвалах через весь Киев 03

Источник: https://censor.net.ua/p3129252
 
   
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На Позняках...А мы сидим тут в других районах,и не знаем,что в городе Клондайк.Все за лопаты и за золотом!
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Исправьте название! Отвал ЗОЛЫ а не ЗОЛОТА. Золовідвал
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Для когось відвали перетворюються на золото. І не тільки золи.
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небось золотари уже начали подтягиваться к отвалу )))))))
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мразота сделала свалку вредных отходов в центре района. уничтожили озеро. там ниже каскад озер, все будут загрязнены, а потом водичка в Днепр. На кол уродов. И с полной конфискацией.
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Да да и ТЭЦ взорвать нахрен, теперь распихивают эту золу куда угодно
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиЗолоотвал на Позняках: вредный для здоровья золошлак с Дарницкой ТЭС перевозят в открытых самосвалах через весь Киев. ФОТО
 
 
 
 
 
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