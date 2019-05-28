 Мемориальную доску погибшему на Донбассе мастеру кикбоксинга, волонтеру и воину Николаю Гайдуку открыли в Никополе. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Вчера, 27 мая, на входе в общеобразовательную школу №4 города Никополь Днепропетровской области была торжественно открыта мемориальная доска в честь Николая Николаевича Гайдука, 1974 года рождения, уроженца Никополя, старшего солдата, командира отделения-командира боевой машины 43-го отдельного мотопехотного батальона 53-й отдельной механизированной бригады, который погиб 11.06.2017 в 22.30 в результате артиллерийского обстрела нашего взводного опорного пункта вблизи поселка городского типа Луганское Бахмутского района Донецкой области.

Николай Гайдук родился 09.12.1974 года. На фронт ушел добровольцем в 2014 году. По возвращении домой занимался волонтерством, подписал контракт и снова отправился на передовую.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Днепре попрощались с мастером кикбоксинга, волонтером и воином Николаем Гайдуком, погибшим в зоне АТО. ВИДЕО

Был мастером спорта по кикбоксингу, общественным деятелем. Возглавлял "Ассоциацию участников боевых действий Никопольщины".

После прощания в Днепре был похоронен на Аллее Славы городского кладбища Никополя. У него остались мать, брат, жена и двое сыновей.

Указом Президента Украины № 318/2017 от 11 октября 2017 года, "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга", награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).





















