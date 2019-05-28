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Все про:взятка (4548) Госпогранслужба (3310) ГБР (322)

 Пограничник на Буковине пытался заработать $1500 на контрабанде анаболиков и спортивного питания, - ГБР. ФОТО

Следователями теруправления Государственного бюро расследований в г. Хмельницком по материалам и совместно с Отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды участковым инспектором пограничной службы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, старший прапорщик группы участковых инспекторов пограничной службы "Подворьевка" отдела "Кельменцы" Черновицкого погранотряда получил 1500 долларов взятки от гражданина Украины.

"Деньги полагались за содействие ему в беспрепятственном перемещении через границу Украины вне таможенного и пограничного контроля, а также непринятие предусмотренных законом мер по пресечению перевозки анаболических препаратов и спортивного питания", - сообщают в ГБР.

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После получения второй части взятки – 1100 долларов, сотрудник пограничной службы был задержан. Полная сумма была обнаружена а в ходе личного обыска старшего прапорщика.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Пограничник на Буковине пытался заработать $1500 на контрабанде анаболиков и спортивного питания, - ГБР 01
Пограничник на Буковине пытался заработать $1500 на контрабанде анаболиков и спортивного питания, - ГБР 02

Источник: https://censor.net.ua/p3129218
 
 
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когда зеленский поборется с коррупцией - а то все перед выборами только обещают и не чего не делают
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У Зеленского ,как и у Порошенко было 5 лет для борьбы с коррупцией ?
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конечно...кинуха про слугу нарота сколько идет уже?
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Дайте вспомню. А. Вот- А шо Свинарчукам можно, а ему нет?!!! Усё правильно?
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предлагаю ввести Орден Святого Свинарчука, за заслуги перед родиной
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Вже і лавочник втік до Ростову, а бариги все переміщают. Кловун в долі, шолі?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПограничник на Буковине пытался заработать $1500 на контрабанде анаболиков и спортивного питания, - ГБР. ФОТО
 
 
 
 
 
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