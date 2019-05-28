 Пограничник на Буковине пытался заработать $1500 на контрабанде анаболиков и спортивного питания, - ГБР. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, старший прапорщик группы участковых инспекторов пограничной службы "Подворьевка" отдела "Кельменцы" Черновицкого погранотряда получил 1500 долларов взятки от гражданина Украины.

"Деньги полагались за содействие ему в беспрепятственном перемещении через границу Украины вне таможенного и пограничного контроля, а также непринятие предусмотренных законом мер по пресечению перевозки анаболических препаратов и спортивного питания", - сообщают в ГБР.

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После получения второй части взятки – 1100 долларов, сотрудник пограничной службы был задержан. Полная сумма была обнаружена а в ходе личного обыска старшего прапорщика.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.



