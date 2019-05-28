 Ночью во Львове подожгли отделение "Альфа-банка". ФОТОрепортаж

Об этом говорится на сайте мэрии, передает Цензор.НЕТ.

Сообщение о пожаре поступило в 3:56 ночи, а к 4:13 огонь потушили.

Огонь уничтожил и повредил офисную мебель.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Геть", - ночью во Львове неизвестные разрисовали стены отделения "Альфа-банка". ФОТО

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в Фейсбуке написал, что в отделение Альфа-банка неизвестные лица бросили какой-то предмет, от которого произошло возгорание.

Пострадавших нет.







По данным НБУ, ПАО "Альфа-Банк" зарегистрирован в Украине в марте 1993 году. Это банк с международным капиталом, который входит в частную инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings SA с главным офисом в Люксембурге. Владельцами ABHH является Михаил Фридман, Герман Хан (оба - граждане Израиля, проживают в Лондоне), Алексей Кузмичев, Петр Авен, Андрей Косогов (все трое - граждане РФ), а также The Mark Foundation for Cancer Research.