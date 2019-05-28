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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Львов (3461) поджог (625) Альфа-банк (41)

 Ночью во Львове подожгли отделение "Альфа-банка". ФОТОрепортаж

В центре Львова на Галицкой площади, 13 ночью 28 мая подожгли отделение Альфа-банка.

Об этом говорится на сайте мэрии, передает Цензор.НЕТ.

Сообщение о пожаре поступило в 3:56 ночи, а к 4:13 огонь потушили.

Огонь уничтожил и повредил офисную мебель.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Геть", - ночью во Львове неизвестные разрисовали стены отделения "Альфа-банка". ФОТО

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в Фейсбуке написал, что в отделение Альфа-банка неизвестные лица бросили какой-то предмет, от которого произошло возгорание.

Пострадавших нет.

Ночью во Львове подожгли отделение Альфа-банка 01
Ночью во Львове подожгли отделение Альфа-банка 02
Ночью во Львове подожгли отделение Альфа-банка 03

По данным НБУ, ПАО "Альфа-Банк" зарегистрирован в Украине в марте 1993 году. Это банк с международным капиталом, который входит в частную инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings SA с главным офисом в Люксембурге. Владельцами ABHH является Михаил Фридман, Герман Хан (оба - граждане Израиля, проживают в Лондоне), Алексей Кузмичев, Петр Авен, Андрей Косогов (все трое - граждане РФ), а также The Mark Foundation for Cancer Research.

Источник: https://censor.net.ua/p3129216
 
   
 Топ комментарии
 
Кацапский банк -- правильно сделали Ночью во Львове подожгли отделение "Альфа-банка" - Цензор.НЕТ 6370
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а что этот расейский банк делает во Львове?
Переносите его в регионы Зе....
Там ему будет безопасно...
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Рома Маестро - пожарник Петров на пожар не спешил, Вночі у Львові підпалили відділення "Альфа-банку" - Цензор.НЕТ 7794 банк горел - кредит гасился...(с)
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При порохе сбербанк рашки и альфа банк спокойно работают в Украине
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Було-було Вночі у Львові підпалили відділення "Альфа-банку" - Цензор.НЕТ 8337: https://censor.net.ua********************************************************************************
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Даешь такое по всей стране!
🤡🤓
Долой банки из рашки))
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а что этот расейский банк делает во Львове?
Переносите его в регионы Зе....
Там ему будет безопасно...
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как же так,ведь это банк фридмана - спонсора садового
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Зеленский хватит деньги на крови делать - зепрещай(те)
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Владельцами ABHH является Михаил Фридман, Герман Хан...

Да понятно, что не Иванов и Петров...
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Фрідман лвів'янин, так що це місцевийий гвалт. Вночі у Львові підпалили відділення "Альфа-банку" - Цензор.НЕТ 533
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фрідман просто шид..... те, що ця паскуда народилася у Львові, не робить його львівянином
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Браво, если с рашистским бизнесом никто не борется тогда говорит народ
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Зауваження львівським пожежникам!
1. Виклик на пожежу в "Альфа-банку" - не привід припиняти пиття кави. Бо це Львів!
2. Перед виїздом на таку справу слід не кваплячись покурити;
3. На пожежі кацапського банку спочатку треба зробити селфі.
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Цензор.НЕТФотоОбществоНочью во Львове подожгли отделение "Альфа-банка". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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