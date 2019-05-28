 4-летнему Дмитрию Орловскому нужна помощь в лечении онкозаболевания. ДОКУМЕНТ+ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал отец Дмитрия Виктор Орловский, передает Цензор.НЕТ.

"Это мурал о котором мало кто знает, это рисунок на стене онкогематологии охмадет, дальше это серое и мрачное здание окна закрыты жалюзями за одним из них маленький но очень сильный и смелый парень, который очень скучает по ярким солнечным дням, скучает за яркими красками и радостными эмоциями. Наконец то, появилась возможность рисовать и клеить его любимые наклейки (Надя,спасибо). На сегодня, неделя на восстановление и по результатам анализов и прочих процедур будет назначен второй блок химии. И да, волосы все. Нам очень нужна ваша помощь. Мой номер карточки приват 4149 6293 9668 2254", - рассказал он.

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