 Военнослужащие 92-й ОМБр отработали тактику ведения рейдовых действий, - Минобороны. ФОТОрепортаж

По условиям учений, ротно-тактическая группа после отражения огневой засады приступила к выполнению учебных задач в тылу условного противника, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.
В ходе рейдовых действий, военнослужащие отработали уничтожение блокпостов и командных пунктов противника.
Всего в тактической тренировке принимали участие более 250 военнослужащих и привлечены около 20 единиц военной техники.
"Несмотря на то, что рейдовые действия мы отрабатываем впервые, ребята показали неплохой результат и доказали, что умеют действовать в различных условиях обстановки. Я могу уверенно сказать, что цель учений достигнута в полном объеме", - отметил командир 92-й ОМБр полковник Владимир Кокорев.
Также командир бригады отметил, что в ходе проведения учений основное внимание обращалось на работу командирского состава в боевых условиях, правильность постановки задач подчиненным подразделениям, а также организацию и ведение отделениями боя в условиях наступления и обороны.
И начинать отрабатывать тактику партизанской войны...