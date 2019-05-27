 Паспорта РФ для жителей ОРДЛО: В первую очередь документы принимают у военных, судей и прокуроров. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Новая газета".

Как отмечает издание, несмотря на сюжеты в российских СМИ о налаженной работе паспортных пунктов в Ростовской области (в поселке Покровское и городе Новошахтинске), на деле они не работают. Планировалось, что в этих пунктах будут выдавать уже готовые паспорта - после того, как жители "ДНР" и "ЛНР" подадут необходимые документы по месту прописки. В пункты на российской территории документы привезут уполномоченные лица из "ДНР" и "ЛНР".

На местах, на оккупированных территориях, записываются в две очереди. Первая - на получение российского паспорта. Вторая - на получение так называемого паспорта "ДНР" или "ЛНР", наличие которого является условием для получения паспорта РФ.

"Два списка - это две очереди. Далеко не все граждане республики, как выяснилось теперь, прежде стремились получать паспорта своей юной родины. Но наличие паспорта "ДНР" стало, согласно указу Путина, условием для получения российского. Паспорт "ДНР" нужно ждать месяца два-три. Их, как объяснили мне, "долго печатают", - пишет издание.

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Но паспорт "ДНР" дают не всем. Сначала надо доказать, что ты был прописан на территории республики по состоянию на 12 мая 2014 года. Поэтому сперва нужно подать документы на проверку.

Очередь люди занимают с ночи, при том, что в террористических "ДНР" и "ЛНР" действует комендантский час с 23:00 до 5:00. Люди вынуждены записываться в список в тетрадки, часто список теряется. Зачастую очередь превращается в давку. Номера пишут ручкой на руке. Из-за плохой организации мало тех, кто записан в список, успевает подать документы. В день проходит чуть более 10 человек.

Также есть информация, что документы на паспорт в первую очередь принимают у военных, судей и сотрудников прокуратуры. Это подтверждает данными разведки Минобороны Украины. Сообщается,что командиры подразделений российско-оккупационных войск в принудительном порядке собирают деньги с подчиненного личного состава с целью исполнения распоряжения командования по паспортизации. Отмечается, что среди местного населения ходят опасения, что в случае возобновления активных боевых действий большинство новоявленных "граждан РФ" дезертируют на российскую территорию.

Заплатив взятку, можно сдать документы, минуя очередь. Списки есть и в очереди на ксерокопирование, на фотографирование, на заполнение заявлений.

При этом очереди продвигаются медленно: "Я тоже записалась: № 539 на паспорт "ДНР" и № 468 на паспорт РФ мне нарисовали на ладони, - пишет журналистка. - Если исходить из того, что паспортный стол работает четыре дня в неделю, то очередь до меня должна дойти примерно через 4 года и 9 месяцев".

В реальности, учитывая отсеянных лиц, для того, чтобы подать документы, придется стоять 2,5 месяца.

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Главный вопрос, волнующий тех, кто подает документы, будет ли им выплачиваться российская пенсия:

"Это вопрос, который обсуждают здесь все. Кто-то слышал, что для получения пенсии непременно нужна прописка в России. Не бывает же паспортов без прописки, они точно помнят это еще по Советскому Союзу. А как получить ее, если живешь в другой стране? Женщина думает, что пропишут "где-то в Ростовской области". Я объясняю, что в России это — уголовное преступление, называется фиктивная регистрация".

По закону шахтеры могут идти на пенсию после 20-летнего стажа. Для женщин, занятых в этих отраслях больше семи лет, тоже снижен пенсионный возраст. С получением паспорта на российские пенсии начнут претендовать и вполне молодые люди, которым немного за 40.

Другие же признаются, что хотят получить хоть какой-то официальный статус.

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В то же время, как пишет "Новая газета", есть те, кто получать российский паспорт не собирается. Они будут рады возвращению под контроль Украины:

"Сергей, с которым мы разговорились на вокзале в Донецке, паспорт получать не собирается.

— Вы и на референдум не ходили? — спрашиваю.

— К несчастью, ходил. И голосовал… Нас же застращали бандерьем. Народ же ж поверил. А когда начались боевые действия, когда здесь начался беспредел, тут и стало понятно, куда мы идем. Моментально. Но народ по инерции еще верил, что все будет хорошо.

— Беспредел — со стороны Украины?

— Да местный же! Людей просто из машин выбрасывали, убивали. Квартиры отжимали. Местная вшивота все это делала. Вот эта — которая в жизни палец о палец не работала. Они ж первые побежали туда! Вот он ходил, всю жизнь ничего не делал — а тут он уже на "Крузере" ездит. И полные карманы денег. За месяц. Откуда это у него? У меня пытались пару раз машину забрать. Прямо на улице подходят и начинают…

— Люди обстрелов, наверное, боялись? Украинцы же мирные дома обстреливали?

— Вам честно сказать?.. Украина стреляла только по тем позициям, откуда по ней велся огонь. Если он велся из частного сектора, так туда и били. А все эти масштабные бомбардировки, как рассказывают, это все пропаганда.

— Много людей это сейчас понимают?

— Ну сейчас, конечно, прозревают.

— Если вдруг Украина…

— Вернется сюда? Ее примут с распростертыми объятьями! И я первый побегу.

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Напомним, Указ президента России Владимира Путина об упрощенном получении гражданства РФ для граждан Украины, живущих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, вышел 24 апреля.

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). 25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

Тем временем в Евросоюзе рассматривают возможность запретить въезд на свою территорию гражданам Украины, которые получили паспорт Российской Федерации по упрощенной процедуре.