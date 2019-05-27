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 120 тонн лома черных металлов изъяты из незаконного оборота в Донецкой области. ФОТОрепортаж

Сотрудники спецподразделения налоговой милиции ГФС, которые включены в состав Объединенных сил, изъяли из незаконного оборота крупную партию лома черных металлов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В частности, был установлен местный житель, который без каких-либо разрешительных документов осуществлял прием и сбыт лома черных металлов в одном из городов области.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 120 тонн лома черных металлов и стреловой магнитно-грейферный кран общей ориентировочной стоимостью почти 1,2 млн грн.

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120 тонн лома черных металлов изъяты из незаконного оборота в Донецкой области 01
120 тонн лома черных металлов изъяты из незаконного оборота в Донецкой области 02
120 тонн лома черных металлов изъяты из незаконного оборота в Донецкой области 03
120 тонн лома черных металлов изъяты из незаконного оборота в Донецкой области 04
120 тонн лома черных металлов изъяты из незаконного оборота в Донецкой области 05

Относительно правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164 КУоАП.

Источник: https://censor.net.ua/p3129102
 
 
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...без разрешительных документов.... да крышуют их мусора недолюстрированные и, по вертикали, новым-старым выше заносят! Так же, как и с наркотой! А включать незнанку проще всего!
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Цензор.НЕТФотоОбщество120 тонн лома черных металлов изъяты из незаконного оборота в Донецкой области. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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