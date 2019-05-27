 120 тонн лома черных металлов изъяты из незаконного оборота в Донецкой области. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В частности, был установлен местный житель, который без каких-либо разрешительных документов осуществлял прием и сбыт лома черных металлов в одном из городов области.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 120 тонн лома черных металлов и стреловой магнитно-грейферный кран общей ориентировочной стоимостью почти 1,2 млн грн.

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Относительно правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164 КУоАП.