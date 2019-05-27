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 "ЧитайТЕ!": Уволенный член Нацсовета по ТВ Горковенко подал в суд на Зеленского. ФОТО

Уволенный член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского и требует признать его действия противоправными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Указы отменять нельзя, даже когда кому-то очень хочется. Во-вторых, это сегодня президент издал "Указ об отмене Указа", а завтра даст указание расстрелять прямо на Крещатике тех, кто ему не нравится. Такое в нашей истории мы уже проходили", - отметил Горковенко.

ЧитайТЕ!: Уволенный член Нацсовета по ТВ Горковенко подал в суд на Зеленского 01

Также читайте: Зеленский отменил указы Порошенко об увольнении Артеменко с должности члена Нацсовета по ТРВ и назначении вместо него Горковенко

Как сообщалось, Ю.Артеменко был назначен членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания указом президента Украины от 7 июля 2014 года. Вскоре он был избран председателем Нацсовета.

Президент Украины Владимир Зеленский указами уволил Юрия Артеменко с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), а также восстановил его в должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, уволив с этой должности Владимира Горковенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Назначенный Порошенко член Нацсовета по ТРВ Горковенко считает свое увольнение Зеленским незаконным: "Суды еще никто не отменял"

4 мая 2019 года президент Украины Порошенко своим указом уволил Артеменко с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Перед этим Артеменко лично сообщил о своем решении подать в отставку с поста главы Нацсовета по двум причинам: "Во-первых, простая человеческая усталость – в течение 5 лет в постоянном стрессе работать ежедневно, по 10-12 часов, иногда даже без выходных. Во-вторых, предложение, поступившее именно в это время, перейти на другую работу".

ЧитайТЕ!: Уволенный член Нацсовета по ТВ Горковенко подал в суд на Зеленского 02

Источник: https://censor.net.ua/p3129071
 
   
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Зе сцикун типа юрист? Не далеко от Луцека по юриспруденции ушел.
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Правильно, нужно зеБеню бить по рукам, иначе хана Украине. Продадут с потрахами. Завладеют эфиром и будут быдлу показывать "Слугу урода" по всем каналам.
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У них план дуже простий, спочатку віддати 55 ярдів Коломойському, потім скасувати всі його борги через суд. Далі хапнути якомога більше і оголосити дефолт!
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Парубий: ...члены новой команды на Банковой "как-то вечно пытаются быть страшными, но все равно выглядят смешными" LIGA.net:
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Указы отменять нельзя

С какого это перепугу нельзя отменить указы Пети.
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Они думали, что если посланная народом в дупу петруха поназначает всех кого только можна перед смертью, то никто с этим ничего делать не будет))
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Даже не успел хлебнуть с корыта вот и ЗАпекло ))
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Горковенко - коррупционер . Нехай идет в жопу , а лучше в тюрьму .
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Куприк - коррупционер . Нехай идет в жопу , а лучше в тюрьму .
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Нет , я кремлевский агент , это вся пороховня знает
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КЗоТ в узеленского прочитать некому было. Там же все юрысты, подозреваю, такие же как презик - курьеры между стороной и судом по передаче печек "доказательств"
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Самопиар это хорошо)маладец,возьми конфетку
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Если порохобот Горковенко и порохобот Артеменко начали скулить - значит Зеленский все сделал правильно.
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а якщо регіонали не пищать, а навпаки радіють, це теж правильНО ?
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Главный регионал,тот кто и организовал всех регионалов.А кто был организатором партии регионов?Правильно-Порошенко.Кто был министром экономики при Януковиче-Азарове?От епт-итить-растудыть.Опять Порошенко.Наш "пострел" везде поспел.
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Украина за 5 лет сильно изменилась. Днепровская банда сильно недооценила ситуацию. "Порешать по понятиям" больше не пройдёт.
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Президент уволил,всё -иди ищи работу.Развели бардак под названием демократия.
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Хорошо что сразу в Верховный суд поддал. Отфутболят - брольше некуда будет рыпаться.
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Какая разница кому ты симпатизируешь? Та как сделал зеля, это не правильно. Почему? А вы свою шкуру поставьте на место любого ущемленного властью пришедшей, все как один будете выть и ныть.
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Наросейский ватник без жопной темы не может🤣
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Конечно никто, еще и повторяют 5 лет: путин - *****!!
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Подало до суду? Значить 100% було за що гнати сцяними тряпками.
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Люди без принципов гибкие, как гуттаперчевые члены. Такие же бесплодные и, в конце-концов, бесполезные.
🤗
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"ЧитайТЕ!": Уволенный член Нацсовета по ТВ Горковенко подал в суд на Зеленского. ФОТО
 
 
 
 
 
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