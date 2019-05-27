 "ЧитайТЕ!": Уволенный член Нацсовета по ТРВ Горковенко подал в суд на Зеленского. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Указы отменять нельзя, даже когда кому-то очень хочется. Во-вторых, это сегодня президент издал "Указ об отмене Указа", а завтра даст указание расстрелять прямо на Крещатике тех, кто ему не нравится. Такое в нашей истории мы уже проходили", - отметил Горковенко.
Как сообщалось, Ю.Артеменко был назначен членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания указом президента Украины от 7 июля 2014 года. Вскоре он был избран председателем Нацсовета.
Президент Украины Владимир Зеленский указами уволил Юрия Артеменко с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), а также восстановил его в должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, уволив с этой должности Владимира Горковенко.
4 мая 2019 года президент Украины Порошенко своим указом уволил Артеменко с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Перед этим Артеменко лично сообщил о своем решении подать в отставку с поста главы Нацсовета по двум причинам: "Во-первых, простая человеческая усталость – в течение 5 лет в постоянном стрессе работать ежедневно, по 10-12 часов, иногда даже без выходных. Во-вторых, предложение, поступившее именно в это время, перейти на другую работу".
Обстановка в министерствах, ЗСУ,
И других ведомствах не соответсвует бумажным отчетам.
5 лет нам лгали.
А Артеменка хтось питав, чи хоче він вертатися?
Ви новину повністю читали, чувак сам написав заяву за власним бажання, указ Петі - це лише підтвердження цієї заяви.
Ну допустимо Зеленський захотів звільнити нового голову Нацради. Ок, має право. Навіщо старого поновлювати проти його волі?))))
А вообще, надо поотменять все указы Петра про присвоения за последний месяц званий генералов, героев и других наград, ибо все это влетает не только в круглую копеечку, но и пахнет чистым криминалом!
Плоды Рады
Законодательство об ассоциации\безвизу с ЕС
Конституционное закрепление движения Украины в НАТО и ЕС
Закон про мову
Военные бюджеты с 2015 по 2019
Создание системмы антикоррупционных судов
Статья УК о незаконном обогащении
А это Зеленский
Передвиборчі обіцянки Володимира Зеленського і їх подальша реалізація
Зниження тарифів https://timeze.livejournal.com/530.html
Висновок: Ми маємо справу з цинічною і розумною маніпуляцією надіями електорату. Виборців просто ввели в оману.
Швидке завершення війни та Мінські угоди https://timeze.livejournal.com/827.html
Висновок: Маніпуляція з метою заохочення певного кола виборців, які після виборів вже не потрібні.
"Представимо команду", "Будуть нові люди", "Нові кадрові підходи до вібору на державні посади"
https://timeze.livejournal.com/1147.html
Висновок: В роботі з кадрами нічого не змінилось. Серед призначених є відверто непідготовлені люди.
Обіцяв внести законопроект про пропорційні вибори по відкритим спискам - вніс законопроект з закрітими списками. Відхилено Верховною радою України.
Обіцяв закон про імпічмент, законопроект не внесений.
Обіцяв внести закон про зняття з депутатів недоторканності - не виконано
как там в Евангелии ?
Матф.7:16 По плодам их узнаете их.
Порошенко як бальзам на душу цей процес,а **** грошей накрав,а тепер в кожному повідомлені від"незалежних"журналіздів на "незаангажованних"ЗМІ буде озвученно як порохобот Горковенко бореться проти узурпатора Зе за свободу слова.
Уволенный Порошенко Семочко подал в суд, чтобы восстановиться в должности
Согласно им, исковое заявление Семочко поступило в Кассационный админсуд 23 мая.
Только законным путём довести, что Зеленский нарушил закон и притянуть Зеленского к ответственности, желательно уголовной.