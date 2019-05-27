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Все про:Зеленский (1493) Нацсовет_ТРВ (407) суд (22160) Горковенко Владимир (2)

 "ЧитайТЕ!": Уволенный член Нацсовета по ТРВ Горковенко подал в суд на Зеленского. ФОТО

Уволенный член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского и требует признать его действия противоправными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Указы отменять нельзя, даже когда кому-то очень хочется. Во-вторых, это сегодня президент издал "Указ об отмене Указа", а завтра даст указание расстрелять прямо на Крещатике тех, кто ему не нравится. Такое в нашей истории мы уже проходили", - отметил Горковенко.

ЧитайТЕ!: Уволенный член Нацсовета по ТРВ Горковенко подал в суд на Зеленского 01

Также читайте: Зеленский отменил указы Порошенко об увольнении Артеменко с должности члена Нацсовета по ТРВ и назначении вместо него Горковенко

Как сообщалось, Ю.Артеменко был назначен членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания указом президента Украины от 7 июля 2014 года. Вскоре он был избран председателем Нацсовета.

Президент Украины Владимир Зеленский указами уволил Юрия Артеменко с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), а также восстановил его в должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, уволив с этой должности Владимира Горковенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Назначенный Порошенко член Нацсовета по ТРВ Горковенко считает свое увольнение Зеленским незаконным: "Суды еще никто не отменял"

4 мая 2019 года президент Украины Порошенко своим указом уволил Артеменко с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Перед этим Артеменко лично сообщил о своем решении подать в отставку с поста главы Нацсовета по двум причинам: "Во-первых, простая человеческая усталость – в течение 5 лет в постоянном стрессе работать ежедневно, по 10-12 часов, иногда даже без выходных. Во-вторых, предложение, поступившее именно в это время, перейти на другую работу".

ЧитайТЕ!: Уволенный член Нацсовета по ТРВ Горковенко подал в суд на Зеленского 02

Источник: https://censor.net.ua/p3129071
 
   
 Топ комментарии
 
Правильно, нужно зеБеню бить по рукам, иначе хана Украине. Продадут с потрахами. Завладеют эфиром и будут быдлу показывать "Слугу урода" по всем каналам.
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Парубий: ...члены новой команды на Банковой "как-то вечно пытаются быть страшными, но все равно выглядят смешными" LIGA.net:
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У них план дуже простий, спочатку віддати 55 ярдів Коломойському, потім скасувати всі його борги через суд. Далі хапнути якомога більше і оголосити дефолт!
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Конечно никто, еще и повторяют 5 лет: путин - *****!!
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Зебил, не пытайся ****** прикрыть ******** Зе, путин карликовый педофил😂
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Я не бот, поэтому использую правила правописания.
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Понятно, боишься оскорбить плешивого педофила, у вас на росее статья за оскорбление власти имеется😂
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На х@й нужен ты и твой любимец, ты же обыкновенный провокатор, сексот, "наседка". Ты пишешь то,что тебе прописали, а я то, что думаю.
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Подало до суду? Значить 100% було за що гнати сцяними тряпками.
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Да пущай Петина шестерка-Горковенко судится.Познает всю прелесть Петиной "реформированной" судебной системы.Хотя на любое решение суда в пользу Горковенко,Зеленский может издать свой новый указ.Указы клепать ему не возбраняется,их можно клепать сколько душе угодно.
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Одни указы клепает, на другие накладывает) Как на рояль то
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Почему Президент Зеленский грустный
Обстановка в министерствах, ЗСУ,
И других ведомствах не соответсвует бумажным отчетам.
5 лет нам лгали.
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Він не тверезий, йому Лавров арґентинської муки зажав.
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бык! а ты хоть раз в своей жизни был в какомнибудь министрестве, или хотя бы рядом проходил?
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Тобто Артеменко звільнився за власним бажанням, а Зеленський відмінив указ Порошенка, який саме це затверджує??
А Артеменка хтось питав, чи хоче він вертатися?
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Обиделся? Так на обиженных воду возят или на них кладут.
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На Крещатике? Не думаю. Но в подвале Рады - самое то.
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Уволил Порошенко это правильно, уволилил Зеленский порохоботы конец света провозгласили. Порохоботы, вы мерзотно и смешно выглядите в своей истерике.
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У вас порохоботи - це всі, хто проти здорового глузду?

Ви новину повністю читали, чувак сам написав заяву за власним бажання, указ Петі - це лише підтвердження цієї заяви.

Ну допустимо Зеленський захотів звільнити нового голову Нацради. Ок, має право. Навіщо старого поновлювати проти його волі?))))
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Зе уволил самого Порошенко, а тут какой-то Артеменко еще трепыхается. "ЧитайТЕ!": Звільнений член Нацради з ТБ Горковенко подав до суду на Зеленського - Цензор.НЕТ 7027
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Хорошо, что Петро не назначил Горковенка министром обороны, так бы он уже и автоматы украл бы все там!

А вообще, надо поотменять все указы Петра про присвоения за последний месяц званий генералов, героев и других наград, ибо все это влетает не только в круглую копеечку, но и пахнет чистым криминалом!
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А что теперь делать этому безработному порохоботу, только по судам шататься и писать кляузы на гаранта.
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Так то ще в 2010 Яник, але через суд, а не своїм указом...
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Вова уволил Вову. Вова решил подать на Вову в суд. Я думаю победит Вова и это будет правильно. Потому что Вова - редкий мудак как и его бывший шеф пепа.
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Оно очень тяжело работало... Дайте ему отбойный молоток и отправьте в шахту. Пусть отдохнёт.
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Всем о Раде визжащим

Плоды Рады
Законодательство об ассоциации\безвизу с ЕС
Конституционное закрепление движения Украины в НАТО и ЕС
Закон про мову
Военные бюджеты с 2015 по 2019
Создание системмы антикоррупционных судов
Статья УК о незаконном обогащении

А это Зеленский

Передвиборчі обіцянки Володимира Зеленського і їх подальша реалізація
Зниження тарифів https://timeze.livejournal.com/530.html
Висновок: Ми маємо справу з цинічною і розумною маніпуляцією надіями електорату. Виборців просто ввели в оману.
Швидке завершення війни та Мінські угоди https://timeze.livejournal.com/827.html
Висновок: Маніпуляція з метою заохочення певного кола виборців, які після виборів вже не потрібні.
"Представимо команду", "Будуть нові люди", "Нові кадрові підходи до вібору на державні посади"
https://timeze.livejournal.com/1147.html
Висновок: В роботі з кадрами нічого не змінилось. Серед призначених є відверто непідготовлені люди.
Обіцяв внести законопроект про пропорційні вибори по відкритим спискам - вніс законопроект з закрітими списками. Відхилено Верховною радою України.
Обіцяв закон про імпічмент, законопроект не внесений.
Обіцяв внести закон про зняття з депутатів недоторканності - не виконано

как там в Евангелии ?
Матф.7:16 По плодам их узнаете их.
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Тиберий, ты вместо копипаста, учись лучше делать татуировки - в тюрьме пригодится! "ЧитайТЕ!": Звільнений член Нацради з ТРМ Горковенко подав до суду на Зеленського - Цензор.НЕТ 3922
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А за что я могу быть посажен в тюрьму? Я закон не нарушил.
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Зе ошибается, надо не увольнять, а сразу садить (этих уродов есть за что)
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После того, как Центризбирком обнародовал результаты выборов указы о кадровых назначениях недействительны.
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Конечно от проигравшего выборов экс-президента пока,Порошенко.
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От для чого це все і робилось з самого початку.
Порошенко як бальзам на душу цей процес,а **** грошей накрав,а тепер в кожному повідомлені від"незалежних"журналіздів на "незаангажованних"ЗМІ буде озвученно як порохобот Горковенко бореться проти узурпатора Зе за свободу слова.
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Переназвати замінити слово комісія на Національна регуляторна рада, хай сам сидить під старою назвою в погребі виведений за штат. Або пригадати деякі моменти з його біографії, оприлюднити кристальну чисту
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В догонку
Уволенный Порошенко Семочко подал в суд, чтобы восстановиться в должности
Согласно им, исковое заявление Семочко поступило в Кассационный админсуд 23 мая.
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Вот Семочко я поддерживаю. Петя поступил с ним крайне некрасиво.
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Респект!
Только законным путём довести, что Зеленский нарушил закон и притянуть Зеленского к ответственности, желательно уголовной.
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Чому нас відволікають на якісь укази? Де зарплати по 4 000 евро? Де кінець бідності? Де "слуга народу"?
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Это сотрудник рошеновской фабрики грез ??? нафиг-нафиг
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"ЧитайТЕ!": Уволенный член Нацсовета по ТРВ Горковенко подал в суд на Зеленского. ФОТО
 
 
 
 
 
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