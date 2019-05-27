EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия, Фоторепортаж
  2501  13
Все про:беспорядки (298) колония (316) Одесса (5446)

 Во время беспорядков в одесской колонии пострадали четверо сотрудников учреждения, открыто уголовное производство, - полиция. ВИДЕО+ФОТО

Во время беспорядков Южной исправительной колонии №51 в Одессе пострадали, по предварительным данным, четверо сотрудников колонии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

По данным полиции, для стабилизации ситуации, которая сегодня сложилась на территории учреждения исполнения наказаний в Одессе, создан штаб в составе представителей различных силовых структур. В настоящее время ситуация полностью контролируется правоохранительными органами. Зачинщики беспорядков изолированы, с заключенными ведутся переговоры.

"По предварительной информации, во время событий повреждения получили четверо сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь. Погибших нет", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В одесской исправительной колонии вспыхнули беспорядки: СМИ сообщают о пожаре и массовом побеге заключенных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время беспорядков в одесской колонии пострадали четверо сотрудников учреждения, открыто уголовное производство, - полиция 01

Отмечается также, что после локализации пожара, возникшего в результате возгорания автомобиля, начнет работу следственно-оперативная группа полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В одесской исправительной колонии вспыхнули беспорядки: СМИ сообщают о пожаре и массовом побеге заключенных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время беспорядков в одесской колонии пострадали четверо сотрудников учреждения, открыто уголовное производство, - полиция 02

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 392 (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний) Уголовного кодекса Украины.

Во время беспорядков в одесской колонии пострадали четверо сотрудников учреждения, открыто уголовное производство, - полиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3129055
 
 
 Топ комментарии
 
Clyde Та й бандити також сидять на плечах платників податків.
 показать весь комментарий
 
Так мож ты пойдешь зеков обратно в камеры загонять, налогоплательшик знатный?
 показать весь комментарий
 
Welt Schmerz Та справа навіть не в грошах.Самі тюремні поняття нікуди не дінуться.Багато хто навіть пишається що має декілька ходок.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Є таке.
Хоча за наявності бабосів можна влаштувати умови як в норвезькій буцигарні.
 показать весь комментарий
 
Welt Schmerz Та справа навіть не в грошах.Самі тюремні поняття нікуди не дінуться.Багато хто навіть пишається що має декілька ходок.
 показать весь комментарий
 
 
это у нас за ходку в тюрьму -добавил авторитет, а в Китае , если попался значит- лох - значит авторитет потерял...
 показать весь комментарий
 
В нас тюрми такі ж як на Московії.А ті,хто там сидить,теж в більшості випадків поводить себе,як московит.
 показать весь комментарий
 
 
в стране проживает максимум 37 миллионов человек... армия, сбу, прокуратура, полиция, охранники на зонах, охранники при зонах, налоговики... это уже 2 миллиона... и все они сидят на плечах налогоплательщиков...
 показать весь комментарий
 
Clyde Та й бандити також сидять на плечах платників податків.
 показать весь комментарий
 
 
Так мож ты пойдешь зеков обратно в камеры загонять, налогоплательшик знатный?
 показать весь комментарий
 
 
Вже давно писав, що кацапи будуть розкачувати бунти в колоніях. Не дарма ж стільки сепарської вати свідомо лізло в наші тюрми, сумніваюсь, що через муки совісті.
 показать весь комментарий
 
Красть, и так скудную пайку, у сидельцев не надо, и кацапы будут не страшны.
 показать весь комментарий
 
Просто жестко такое нужно пресекать, сейчас застрелили бы парочку потом они бы подумали.
 показать весь комментарий
 
Давайте честно... процентов так 30-40 отбывающих наказания это те кто к преступлением не имеет отношения (ошибка, подставили, выбили показания или признание и т.д. и т.п.). Теперь представьте какое к ним отношения со стороны администраций таких учреждений, условия содержания как в средневековье плюс прессинг среди разного рода "блатных" и прочей шушеры 15-ти ходочной. Вот и результат... В место того, что б хоть как то влиять на подобное, пенитенциарная служба превратилось просто в ЗАО "Откат на госзаказах". На остальное им пох... Зато мусорня с радостью ездит в такие места размяться и самоутвердится....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВо время беспорядков в одесской колонии пострадали четверо сотрудников учреждения, открыто уголовное производство, - полиция. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх