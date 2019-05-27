 Во время беспорядков в одесской колонии пострадали четверо сотрудников учреждения, открыто уголовное производство, - полиция. ВИДЕО+ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

По данным полиции, для стабилизации ситуации, которая сегодня сложилась на территории учреждения исполнения наказаний в Одессе, создан штаб в составе представителей различных силовых структур. В настоящее время ситуация полностью контролируется правоохранительными органами. Зачинщики беспорядков изолированы, с заключенными ведутся переговоры.

"По предварительной информации, во время событий повреждения получили четверо сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь. Погибших нет", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В одесской исправительной колонии вспыхнули беспорядки: СМИ сообщают о пожаре и массовом побеге заключенных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Отмечается также, что после локализации пожара, возникшего в результате возгорания автомобиля, начнет работу следственно-оперативная группа полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В одесской исправительной колонии вспыхнули беспорядки: СМИ сообщают о пожаре и массовом побеге заключенных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 392 (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний) Уголовного кодекса Украины.