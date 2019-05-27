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 Народному герою Украины, добровольцу из Беларуси Дмитрию Рубашевскому (позывной Ганс), получившему ранения на Донбассе, нужна помощь в лечении. ФОТО

Раненому добровольцу из Беларуси Дмитрию Рубашевскому (позывной Ганс), воевавшему с наемниками РФ на стороне Украины на Донбассе, необходима помощь в лечении.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала волонтер Александра Каладжиева, передает Цензор.НЕТ.

"Обращаемся ко всем сознательным и неравнодушных украинцам. Очень нужна ваша помощь и поддержка. Рубашевский Дмитрий, друг Ганс, Народный Герой Украины, отважный воин, которого многие знают, как честного и порядочного человека, боевые заслуги которого трудно переоценить, настоящий побратим, доброволец из Беларуси. При выполнении боевой задачи, друг Ганс получил многочисленные огнестрельные осколочные ранения всего тела. Один глаз спасти не удалось, поэтому нужно будет протезирование, за второй - борются врачи офтальмологи. У Дмитрия длительное и финансово затратное лечение, протезирование и реабилитация. Просим всех неравнодушных людей помочь. Сбор средств делаем на карту невесты Дмитрия Галины 5168755433533144 Корчак Галина", - рассказала волонтер.

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Народному герою Украины, добровольцу из Беларуси Дмитрию Рубашевскому (позывной Ганс), получившему ранения на Донбассе, нужна помощь в лечении 01

Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с Рубашевским: Белорус Ганс: "Моя главная задача – помочь украинцам вернуть Украину в ее прежние границы".


Народному герою Украины, добровольцу из Беларуси Дмитрию Рубашевскому (позывной Ганс), получившему ранения на Донбассе, нужна помощь в лечении 02

Источник: https://censor.net.ua/p3129045
 
 
 Топ комментарии
 
Мій давній друг із весни 2014 р. має правило - усім пораненим та сім'ям загиблих, для кого збирають гроші через Цензор, відправляє по 100 грн.
Небагато, звичайно, але усім.
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Давайте просто мовчки перерахуэмо хто що зможе.
Одужання воїну та подяка!
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Мій давній друг із весни 2014 р. має правило - усім пораненим та сім'ям загиблих, для кого збирають гроші через Цензор, відправляє по 100 грн.
Небагато, звичайно, але усім.
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Аналогично. В каментах можно "воевать" до соплей, а нашим воинам помочь - святое!
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Давайте просто мовчки перерахуэмо хто що зможе.
Одужання воїну та подяка!
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Ганс, держись! Спасибо тебе!Закинул денежку....
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Юрій Стець також підписав. Начебто він нікого не знає з відомих меценатів, кумом яких він є, у ВР також ніхто не виявив бажання підтримати.
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Бажаю Герою одужання.
Добрі люди завжди допоможуть, хто скільки зможе.
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Выздоравливай, герой! Перевел денежку..
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Перевела деньги. Скорейшего вьіздоровления!
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Цензор.НЕТФотоОбществоНародному герою Украины, добровольцу из Беларуси Дмитрию Рубашевскому (позывной Ганс), получившему ранения на Донбассе, нужна помощь в лечении. ФОТО
 
 
 
 
 
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