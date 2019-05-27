EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Фоторепортаж
  6841  89
Материалы по теме:
Все про:выборы (22413) Слуга народа (9)

 Добавили булаву, - партия "Слуга народа" обновила свой логотип. ВИДЕО+ФОТО

Партия "Слуга народа" обновила свою символику и логотип в частности.

Об этом во время пресс-конференции заявил руководитель цифрового направления партии Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Мы немного усовершенствовали стиль, который у нас был. Добавили еще один элемент в виде булавы, который придерживается линии, что каждый представитель власти это слуга народа в первую очередь", - рассказал он, презентовав новый логотип, а также примеры нового стиля оформления политической рекламы политсилы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разумков возглавил партию "Слуга народа"

Добавили булаву, - партия Слуга народа обновила свой логотип 01
Добавили булаву, - партия Слуга народа обновила свой логотип 02
Добавили булаву, - партия Слуга народа обновила свой логотип 03
Добавили булаву, - партия Слуга народа обновила свой логотип 04
Добавили булаву, - партия Слуга народа обновила свой логотип 05

Источник: https://censor.net.ua/p3129015
 
   
 Топ комментарии
 
так вот ты какое "еврейское казачество"
 показать весь комментарий
 
Велосипеда мы так и не увидели.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
стремно все это как то...посмотрим что дальше будет
 показать весь комментарий
 
 
да, уж тут стремная неясность, а с петей стремная ясность
 показать весь комментарий
 
 
Логотип лихий та придуркуватай, як і заповідав Петро 1, "щоб дурість кожного видна була".
 показать весь комментарий
 
 
больше на гигантский ЧУПА-ЧУПС похоже
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
стремная у тебя житуха, раз ты никогда велосипед не видел
 показать весь комментарий
 
 
с намеком на Богдана Хмельницкого, только на велике
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
не, реклама жирного шрифта, который сразу идет в СССпам
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Номер с игрой причинным местом на рояле зебил , кстати, тупо спёр... Добавили булаву, - партия "Слуга народа" обновила свой логотип - Цензор.НЕТ 3765
 показать весь комментарий
 
 
Что это за черный мужик на байке? Первая миссия за CJ-я из GTA San Andreas? Добавили булаву, - партия "Слуга народа" обновила свой логотип - Цензор.НЕТ 3677
 показать весь комментарий
 
"зеленые каломойцы" - так было бы точнее для партии. а "креативушка" из них так и прет.. Добавили булаву, - партия "Слуга народа" обновила свой логотип - Цензор.НЕТ 1359
 показать весь комментарий
 
 
Странный логотип. Автор пробовал ездить на велосипеде в брючном костюме и в одной руке булава? Не советую.
 показать весь комментарий
 
 
закончился наш поход и оказались мы в райцентре в Полтавской области. И вот стоим мы воняющие костром в проженных шмотках и небритые, и вспоминаем что надо говорить продавцам в магазине. И мимо нас на старой скрипучей "Украине" проезжает девушка восхитительной красоты в строгом деловом костюме и в туфлях на длинющей шпильке. Одно из самых лучших воспоминаний о походах.
 показать весь комментарий
 
Ну так как и вся миссия президенства - Смертельный Номер аттракциона Мистера Z фехтование булавой на лисапете под куполом цирка... Надо бы еще на фейсе черную маску Зорро для имиджу ...
 показать весь комментарий
 
Байк клуб "Ночные слуги" теперь с БДСМ уклоном ! 😂 👍
 показать весь комментарий
 
ьулава обособлює собою можливість гетьмана України захистити свій народ від нападників. Булава, це зброя. Який сенс несе логотип Зе? Наче у руці з булавою і захишає, але велоровер цеж розвага, дозвілля, безпечність. Я плачу😭
 показать весь комментарий
 
 
А что такое "новый статус "Участник партии"?

статус где? и почему "участник" а не "член"?

это что, партия в он-лайн игре?
 показать весь комментарий
 
 
я буду долго гнать велосипед
в глухих лугах его остановлю
я так хочу.... булаву-у-у
(а лисапетом... уже не хочууу)
 показать весь комментарий
 
Голова слишком большая, на Разумкова больше похоже, не пропорционально как-то.
 показать весь комментарий
 
Это унижение института президенства с таким лого,клоун должен быть в цирке а не руководить страной,тем более он и не правит
 показать весь комментарий
 
 
С коломойшей бухают за деньги слабоумных зебилов и порохоботов.
 показать весь комментарий
 
пипеееець уродство!!!.. это логотип - это штрихкод для ЗЕбилов! средство маркировки умственно неполноценных фриков!
 показать весь комментарий
 
 
надо бы харю пеци добавить в обрамлении решетчатого окна. чтоб не забылось выполнить объявленное
 показать весь комментарий
 
 
Да... Богдан Хмельницкий перевереулся в могиле.... 😕
 показать весь комментарий
 
 
да, сам сдался москве, а Зеля виноват. офигенная "логика"
 показать весь комментарий
 
 
Нет. Такой логотип у Голобородька был. А у действующего должен быть - Мерс, с булавой на капоте. Это для тех, кто путает виртуальную жизнь, с реальной.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вот лучше логотип, куда идти за деньгами?

 показать весь комментарий
 
 
Идиоты... Бронзовый Богдан Хмельницкий с коня слезит и свою булаву выбросит. Сделать из символа государственной власти игрушку для шута Добавили булаву, - партия "Слуга народа" обновила свой логотип - Цензор.НЕТ 9232 .


 показать весь комментарий
 
 
Не, главное побольше попов и притонов как на фото. Тогда Хмелюк доволен - просите мол Яхве чтобы все было хорошо и не скулите.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Вовкина булава
Добавили булаву, - партия "Слуга народа" обновила свой логотип - Цензор.НЕТ 1314
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
..А це логотип *нової солідарності * !?..Впізнаваємо ..

....
Добавили булаву, - партия "Слуга народа" обновила свой логотип - Цензор.НЕТ 1137 .....
 показать весь комментарий
 
 
Больше на логотип какого-то раздолбая похоже.
 показать весь комментарий
 
нда, посмотрел как бы этот слуга народа на велосипед вскарабкался бы.......
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
.....опісля свинів -мародерів ! Додали булаву, - партія "Слуга народу" оновила свій логотип - Цензор.НЕТ 2058
 показать весь комментарий
 
 
Яке іхало таке і здибало, очі бачили що вибирали
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ща петеботы напоминают брошенную некрасивую жену.На каждом углу визжат,какой он плохойВыглядит нелепо,толку от этого никакого нет.И хочется посочувствовать...
 показать весь комментарий
 
 
А зедебили і тоді так і зара дебілами залишаються. Їх торчок уже постуав їм по харі тим чим грало на роялі, а вони продовжують уповати. Нагадують кацапів в своему несамовитому восхвалянні торчка.
 показать весь комментарий
 
 
Где ты,идиот,видишь "восхваляние"?Я объективно вижу терабайты идиотских комментов про "хер на рояле","клоуна" и тому подобную убогую чушь.Про то,почему клоун-это оскорбительно-я уже спрашивал.Внятного ответа,естественно,не последовало.У меня теперь даже более узкий вопрос:"чем вас,альтернативно одарённых,так зацепил этот номер с роялем?Ну в глазах рябит от тупого гыгыканья... "
 показать весь комментарий
 
Нам нужно что бы Слуга Народа сидел на коне и на сей раз показывал в сторону ЕС и НАТО, а а сзади коня лежал поверженный Ху-ло с рубиновой звездой в жопе.
 показать весь комментарий
 
Беня верхи на Зеленському булоб правельно...
 показать весь комментарий
 
 
Ну хоч нарешті на велосипедистів влада зверне увагу. Було б ще добре обладнати дороги вимірювачами швидкості. І штрафувати у геометричній прогресії, щоб кожен наступний штраф був більше в десять разів.
 показать весь комментарий
 
навеяло:

слесарь с ершиком спешит к забитой канализации.....
 показать весь комментарий
 
Да повержены будут сей булавой олигархи и корупционеры.
 показать весь комментарий
 
О! "Кандидат по мажоритарному округу" - вот и началось.
 показать весь комментарий
 
Почему они называют беню "народом" ? А слуге и велосипеда много....
 показать весь комментарий
 
Член Вовкин тре було і фортепіано... Це впізнавано..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДобавили булаву, - партия "Слуга народа" обновила свой логотип. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх