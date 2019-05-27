 Добавили булаву, - партия "Слуга народа" обновила свой логотип. ВИДЕО+ФОТО

Об этом во время пресс-конференции заявил руководитель цифрового направления партии Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ."Мы немного усовершенствовали стиль, который у нас был. Добавили еще один элемент в виде булавы, который придерживается линии, что каждый представитель власти это слуга народа в первую очередь", - рассказал он, презентовав новый логотип, а также примеры нового стиля оформления политической рекламы политсилы.
6841 89
Материалы по теме: Парламентские выборы-2019
"Партия "Слуга народа" идет в политику", - Зеленский. ВИДЕО
Разумков возглавил партию "Слуга народа"
Партия "Слуга народа" не будет сотрудничать с "Оппозиционным блоком", это позиция президента, - Стефанчук
Разумков возглавит список партии "Слуга народа" на парламентских выборах, - Рябошапка
"Опасно и безответственно", - Вакарчук об идее референдума о мирных соглашениях с РФ
+21
так вот ты какое "еврейское казачество"
+17
Велосипеда мы так и не увидели.
+11
Реклама проката велосипедов?..
"О времена! О нравы!"
статус где? и почему "участник" а не "член"?
это что, партия в он-лайн игре?
в глухих лугах его остановлю
я так хочу.... булаву-у-у
(а лисапетом... уже не хочууу)
....
.....
слесарь с ершиком спешит к забитой канализации.....