 Добавили булаву, - партия "Слуга народа" обновила свой логотип. ВИДЕО+ФОТО

Об этом во время пресс-конференции заявил руководитель цифрового направления партии Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Мы немного усовершенствовали стиль, который у нас был. Добавили еще один элемент в виде булавы, который придерживается линии, что каждый представитель власти это слуга народа в первую очередь", - рассказал он, презентовав новый логотип, а также примеры нового стиля оформления политической рекламы политсилы.

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