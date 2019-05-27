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 Возле магазина в Киеве "бешеный" питбуль нападал на прохожих и искусал щенка. Хозяйка скрылась на "Лексусе", а полиция позже лишь составила протокол. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

25 мая на Проспекте Правды 58, возле магазина "Сильпо" в Киеве бегал без намордника и поводка питбуль, нападал на прохожих и покусал слепого щенка шарпея. Хозяйка агрессивной собаки пыталась несколько минут поймать его, хамила в ответ на замечания, а после вовсе уехала. Полиция на место происшествия приехала лишь через 40 минут и смогла только составить протокол.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице Facebook написала пользователь соцсети Ярослава Бирюк.

"Давайте сделаем известной водителя авто Лексус с номерами АI 2332 НК и по совместительству хозяйку бешеного питбуля", - написала пользователь соцсети.

Возле магазина в Киеве бешеный питбуль нападал на прохожих и искусал щенка. Хозяйка скрылась на Лексусе, а полиция позже лишь составила протокол 01т

Так, по ее словам, 25 мая на Проспекте Правды 58, возле магазина "Сильпо" около 13:40 бегал по дороге питбуль без намордника и поводка и нападал на прохожих: "В 10 м от себя вижу мужчину, который свернулся на газоне. Думала, что его укусили. Мамы с колясками в ужасе пытаются скрыться другой стороной. Бешеный пес продолжает бегать. Его хозяйка кричит и хочет его поймать. Минут 5 она наконец его ловит и бьет раз 15 по морде. Рядом стоит ее испуганный ребенок. Девочка лет 4-5 на вид. На мою просьбу одеть на собаку намордник и взять на поводок, она начала кричать на меня. После чего пошла на парковку. В это время мужчина на газоне поднялся. Оказалось, что покусали не его самого, а его собаку. Щенок шарпея, который к тому же слепой от рождения".

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Возле магазина в Киеве бешеный питбуль нападал на прохожих и искусал щенка. Хозяйка скрылась на Лексусе, а полиция позже лишь составила протокол 02

Бирюк отметила, что в 13:50 она вызвала полицию. А рядом проходившая семья с ребенком рассказала, что это уже не первый случай, когда хамовитая хозяйка натравливает питбуля на людей, на замечание не реагирует и только угрожает. После того как владелица собаки бойцовской породы услышала, что была вызвана полиция, она кому-то позвонила, села в авто и быстро уехала.

 Полиция приехала на место происшествия в 14:31, был составлен протокол.

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Также она сообщила, что на ее вопрос, почему так долго добиралась полиция (40 мин. - Ред.), правоохранители ответили, что получили вызов 10 минут назад и ехали с другого конца города. На весь район всего 4 патрульных автомобиля и все, что они могут сделать, это составить протокол и передать его в управление.

Возле магазина в Киеве бешеный питбуль нападал на прохожих и искусал щенка. Хозяйка скрылась на Лексусе, а полиция позже лишь составила протокол 03
Фото: Бирюк/Facebook

"А теперь у меня вопрос к Национальной полиции Украины и министру внутренних дел господину Арсена Авакову - что должно случиться, чтобы полиция меня как гражданина начала защищать? Меня должны убить? Искалечить? Только тогда они приедут составить протокол? Может если государство не может меня защитить, то пусть мне даст это право сделать самой. Если бы у меня был пистолет, то я бы не боялась бешеных псов и могла бы спокойно ходить по улицам родного города. Прошу всех не оставаться равнодушными. Давайте не допустим, чтобы неадекватное лицо продолжало безнаказанно терроризировать мирных граждан. Ненаказанное зло растет со временем", - резюмировала Бирюк.

Как сообщает "Киев.Оперативный" на своей странице в Facebook владелицей собаки является та самая госпожа Левантина Лисовая, которая кричала детям "Вначале заработай денежку, купи машинку, а потом будешь взрослым дядям и тётям указывать как ездить", когда пытались проехать по тротуару.

Возле магазина в Киеве бешеный питбуль нападал на прохожих и искусал щенка. Хозяйка скрылась на Лексусе, а полиция позже лишь составила протокол 04

Возле магазина в Киеве бешеный питбуль нападал на прохожих и искусал щенка. Хозяйка скрылась на Лексусе, а полиция позже лишь составила протокол 05

Источник: https://censor.net.ua/p3128990
 
 
 Топ комментарии
 
вже скільки разів обговорювалось що собаки бійцівських порід мають прирівнюватись до холодної зброї, а господар повинний нести всебічну відповідальність за поведінку їхньої тварини.
собака абсолютно невихована як і її господарка
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В Европе, честно, ни разу не встретил бойцовскую породу (кстати, заметил что там много собак дворовых, которых люди держат, подозреваю, что берут из приюта). А у нас каждая 4-5 бойцовская. Эта часть жизнедеятельности вообще не контролируется. Видел даже девочку-подростка лет 13-14 с питбулем.... Это ж какая степень кретинизма у родителей, чтоб отпустить ребенка с таким монстром гулять... О наморднике вообще никто даже не упоминает, далеко не все на поводке!!!!! А мы еще власть обвиняем, это быдлячество взращивается с детской песочницы.
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Що там пищуть - в неї дитина 4-5 років. Неадекватні пітбулі ********** таке. ця мразота про таке мабуть не чула? ну та все ще попереду. і в такому разі - дзвонити никуди буде вже не треба. тай дарма.
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4 патрульных авто на район с населением около 400 000 человек... Вот это реформа..
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Левантина Лисовая

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т.е. она ******** уже во втором поколении
родители постебались над ней
теперь она .....
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это вопли из палаты? скажи санитарам пусть дверь запирают
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Надо наказывать штрафами с многими нулями, и принудительные работы в питомнике. Вышел с бойцовской собакой без намордника 10-20к грн штраф, и на неделю говно убирать, тогда эти отбросы задумаются.
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Можно и больше. Чтоб падло штаны последние продало и никогда даже в голову не приходило повторить эксперимент. Просто собака без контроля - это страшно. Бойцовская собака - это иногда еще и смертельно. Почему за ношение патронов в кармане можно загреметь за решетку на несколько лет, а отпустить бегать собаку, способную покалечить и убить - максимум небольшой штраф?
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Взагалі в такій ситуації треба або собаці добре прикласти по голові. Або спробувати задушити. Вони тільки так зуби можуь розципити(але цей варіант достаньо важкий так як важко накинути петлю ну і потужні щеолепи). Просто мою собаку колись так пошматували...
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Ти про що? Це бійцівський пес - вони нечутливі до болю (або поріг дуже занижений). Я колись був свідком подібної ситуації, так ось три здоровані (два власника і один добровільний помічник) не могли відтягнути приблизно таку тварюку від дворняги десь хвилин сім. І це втрьох!
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поэтьому надо носить с собой нож раскладной а лучше как у рембо пырнул и в дамки и яжмамку\соску на лексусе доннатную))
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Обычная жлобиха электорат потроха.
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питбуль?..тут бегает БЕЗ намордника и поводка алабай,на замечания хозяйка мило улыбается и говорит - он добрый.
Полиция реально имеет всех ввиду и на вызовы НЕ приезжает.
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а рожу ей начистеть сасалке яжмамке и авто сжеч и колеса пробить не,,,,,,,,,,,,,,,,??????????????
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страну от этого дерьма вполне бы спасло разрешение огнестрела, помню как мародер врал шо у нас будет самая безопасная страна, посему огнестрел не нужен....
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От этого дерьма страну уже ничто не спасет. Тут жлобья столько, что тогда придется перебить добрую часть Украины, да и не факт, что ты их, а не они тебя... Это в крови, это они получили от родителей, это они передают своим детям. А размножаются они покруче, чем "интеллигенция", постоянно пребывающая в а%уе от происходящего.
Отсюда можно только уехать и постараться забыть как страшный сон. А бороться с гнилой натурой людей там, где не работают законы - это как пытаться голыми руками остановить паровоз - попробовать, конечно, можно, но с вероятностью 100% будешь раздавлен и размазан.
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но все-таки, слава Афине, не оч. и слышно о каких-то дебошах нашего пипла в Европе. либо ездят только нормальные, чего точно не может быть, либо так только кажется что тут много быдла.
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заточкой проткнуть колёса (жалко бразильский нож об это гавно портить)
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"...хамовитая хозяйка натравливает питбуля на людей..."
Усыплять таких надо. Я о хозяйке.
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Тварі-зоофіли уже в печінках. Собачатник - це мразь і ублюдок. Це діагноз.
Жоден з цих уродів не водить свою скотину на повідку, не одягає намордник і не прибирає за нею лайно. Жоден!!!
Мразота-собачники тільки і уміють, що розводити зграї диких собак на вулицях, і нападати на громадян, які намагаються хоч якось убезпечити дітей і жінок, контролюючи поголів'я цих диких вуличних шакалів. Це все тому, що у нас тупезні закони - громадянин не має права на самозахист. А гніда - собачатник має право тягати свою неприв'язану скотину по вулиці і натравлювати її на людей, і нічого паскуді за це не буде. А от коли порядна людина винищить небезпечних тварюк, які розводять собачники, щоб вони зграями нападали на дітей, жінок з колясками, велосипедистів і усіх перехожих - це вже одразу стаття кримінальна. І ці марзі-собачники будуть маніфестації під судами проводити, з вимогами повбивати усіх, хто захищає людей від їх скажених псів, і нападати на захисників і безкарно бити їх. І ублюдочна держава - повністю на стороні уродів-собачників.
Собачатник - це зло, це хвора на голову і схиблена на ненависті до нормальних людей істота.
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Та патрульных уже так *******, на них повесили все: бытовуху, дтп, грабежи, драки, всю социалку - абсолютно все. Причем в департаменте дикая текучка, пацанов жарят все кому не лень - начальники, общественные организации, внутряння безопасность, прокуратура. Закон о нацполиции нужно менять - "полицейских просто кастрировали, шаг, право, шаг влево - расстре". А о применении оружия я даже не говорю - ********* отписываться в вб, прокуратуру и т.д.

Много нормальных ребят просто ушли. Нагрузка на оставших сумасшедшая, многие пытаются хоть как-то расслабиться - планчик или гашик, фен. Это реальность. По-этому, что бы оператор передала сигнал дежурному патрулю, нужно немножко ******** - сказать шо драка и т.д. собака покусала - это бытовуха, могут и не приехать.
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Потрібно робити відомими не порушників, а поліцію! Поліція, яка не не захищає, яка не реагує на виклик, у якої немає достатньо людей на патрулі і колцентри! Оце реформа! Почали за здравіє, а закінчемо за упокій при такому підході.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВозле магазина в Киеве "бешеный" питбуль нападал на прохожих и искусал щенка. Хозяйка скрылась на "Лексусе", а полиция позже лишь составила протокол. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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