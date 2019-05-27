 Возле магазина в Киеве "бешеный" питбуль нападал на прохожих и искусал щенка. Хозяйка скрылась на "Лексусе", а полиция позже лишь составила протокол. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице Facebook написала пользователь соцсети Ярослава Бирюк.
"Давайте сделаем известной водителя авто Лексус с номерами АI 2332 НК и по совместительству хозяйку бешеного питбуля", - написала пользователь соцсети.
Так, по ее словам, 25 мая на Проспекте Правды 58, возле магазина "Сильпо" около 13:40 бегал по дороге питбуль без намордника и поводка и нападал на прохожих: "В 10 м от себя вижу мужчину, который свернулся на газоне. Думала, что его укусили. Мамы с колясками в ужасе пытаются скрыться другой стороной. Бешеный пес продолжает бегать. Его хозяйка кричит и хочет его поймать. Минут 5 она наконец его ловит и бьет раз 15 по морде. Рядом стоит ее испуганный ребенок. Девочка лет 4-5 на вид. На мою просьбу одеть на собаку намордник и взять на поводок, она начала кричать на меня. После чего пошла на парковку. В это время мужчина на газоне поднялся. Оказалось, что покусали не его самого, а его собаку. Щенок шарпея, который к тому же слепой от рождения".
Бирюк отметила, что в 13:50 она вызвала полицию. А рядом проходившая семья с ребенком рассказала, что это уже не первый случай, когда хамовитая хозяйка натравливает питбуля на людей, на замечание не реагирует и только угрожает. После того как владелица собаки бойцовской породы услышала, что была вызвана полиция, она кому-то позвонила, села в авто и быстро уехала.
Полиция приехала на место происшествия в 14:31, был составлен протокол.
Также она сообщила, что на ее вопрос, почему так долго добиралась полиция (40 мин. - Ред.), правоохранители ответили, что получили вызов 10 минут назад и ехали с другого конца города. На весь район всего 4 патрульных автомобиля и все, что они могут сделать, это составить протокол и передать его в управление.
"А теперь у меня вопрос к Национальной полиции Украины и министру внутренних дел господину Арсена Авакову - что должно случиться, чтобы полиция меня как гражданина начала защищать? Меня должны убить? Искалечить? Только тогда они приедут составить протокол? Может если государство не может меня защитить, то пусть мне даст это право сделать самой. Если бы у меня был пистолет, то я бы не боялась бешеных псов и могла бы спокойно ходить по улицам родного города. Прошу всех не оставаться равнодушными. Давайте не допустим, чтобы неадекватное лицо продолжало безнаказанно терроризировать мирных граждан. Ненаказанное зло растет со временем", - резюмировала Бирюк.
Как сообщает "Киев.Оперативный" на своей странице в Facebook владелицей собаки является та самая госпожа Левантина Лисовая, которая кричала детям "Вначале заработай денежку, купи машинку, а потом будешь взрослым дядям и тётям указывать как ездить", когда пытались проехать по тротуару.
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т.е. она ******** уже во втором поколении
родители постебались над ней
теперь она .....
Полиция реально имеет всех ввиду и на вызовы НЕ приезжает.
Отсюда можно только уехать и постараться забыть как страшный сон. А бороться с гнилой натурой людей там, где не работают законы - это как пытаться голыми руками остановить паровоз - попробовать, конечно, можно, но с вероятностью 100% будешь раздавлен и размазан.
Усыплять таких надо. Я о хозяйке.
Жоден з цих уродів не водить свою скотину на повідку, не одягає намордник і не прибирає за нею лайно. Жоден!!!
Мразота-собачники тільки і уміють, що розводити зграї диких собак на вулицях, і нападати на громадян, які намагаються хоч якось убезпечити дітей і жінок, контролюючи поголів'я цих диких вуличних шакалів. Це все тому, що у нас тупезні закони - громадянин не має права на самозахист. А гніда - собачатник має право тягати свою неприв'язану скотину по вулиці і натравлювати її на людей, і нічого паскуді за це не буде. А от коли порядна людина винищить небезпечних тварюк, які розводять собачники, щоб вони зграями нападали на дітей, жінок з колясками, велосипедистів і усіх перехожих - це вже одразу стаття кримінальна. І ці марзі-собачники будуть маніфестації під судами проводити, з вимогами повбивати усіх, хто захищає людей від їх скажених псів, і нападати на захисників і безкарно бити їх. І ублюдочна держава - повністю на стороні уродів-собачників.
Собачатник - це зло, це хвора на голову і схиблена на ненависті до нормальних людей істота.
Много нормальных ребят просто ушли. Нагрузка на оставших сумасшедшая, многие пытаются хоть как-то расслабиться - планчик или гашик, фен. Это реальность. По-этому, что бы оператор передала сигнал дежурному патрулю, нужно немножко ******** - сказать шо драка и т.д. собака покусала - это бытовуха, могут и не приехать.