 Новый пешеходно-велосипедный мост в Киеве повредили в первую же ночь после открытия (обновлено). ФОТО

В центре Киеве треснуло стекло обзорной площадки на новом пешеходно-велосипедном мосту, который построили между аркой Дружбы народов и парком Владимирская горка. Повреждение произошло менее чем через сутки после открытия моста, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
По словам представителя Муниципальной стражи, стекло треснуло после того, как группа неизвестных активно на нем прыгала.
При этом в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua сообщили, что неизвестные обстреляли мост с земли из нарезного оружия.
В Нацполиции "Укринформу" пообещали проверить информацию об обстреле. "На место выехала следственно-оперативная группа. Будет проводиться проверка ", - сказали в отделе коммуникации полиции Киева.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Facebook, что основная версия случившегося - акт вандализма.
"Сказать, что я шокирован и зол - это ничего не сказать! Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения. Но такие диверсии - это криминал. И будут иметь жесткий ответ. Обратился в правоохранительные органы срочно выяснить причины и дать правовую оценку случившемуся", - написал Кличко.
Как сообщал Цензор.НЕТ, мост открыли накануне при участии мэра Киева Виталия Кличко.
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Во время открытия мэр испытал стекло на прочность вместе с братом, легендой мирового бокса, экс чемпионом мира Владимиром Кличко. Они оба несколько раз подпрыгнули, продемонстрировав, что стеклянный пол выдерживает нагрузки.
Мэр заверил, что 1 квадратный метр такой стеклянного пола выдерживает нагрузку в 1150 кг.
Общая стоимость нескольких объектов - моста, фонтана, подпорных стен и других расходов - составляет около 400 млн гривен.
Ноги моей на этом "мосту" не будет.
"Сказать, что я смущенно злой - это ничего не сказать! Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения.
Но такие диверсии - это криминал. И будут иметь жесткий ответ", - подчеркнул Кличко.
В частности, он обратился в правоохранительные органы срочно выяснить причины и дать правовую оценку случившемуся.
А тут видно і на українських консультаціях зекономили, бо такі речі має знати любий будівельник.
Очень "удачное" событие во время предвыборной кампании.
1 метр моста стоит больше 1 млн гривен! Киевляне!
Вы этого у.... выбирали для того, чтобы тупо п....лись ваши налоги?
это типо все должны расступиться чтоб велосипедисты не сбили?
Поскольку "зебилы" это неологизм, то ещё не привык.
Каждый метр!
Так вот терзают меня смутные подозрения, шо стекло на мосту именно оттуда.
Жадный *****. Наверное в детстве недоедал
избиратель Зеленскогопросто деб..л наверно не слышал о крепком градоначальнике Лене Космосе
Главная диверсия - это когда Порошенко сделал Кличко мэром Киева. Кличко - это и есть главная диверсия. Киев еще никогда не выглядел как Жопа. Но Кличко этого добился.
О каких "позитивных изменениях" говорит это ворюга и дебил??? О положительных изменениях на оффшорных счетах олигархов и чиновником? За 5 лет не смогли Шулявский мост отремонтировать. Начали уже только перед самыми выборами. Списали на это дело уже гигантские деньги, а мост пока только в зачаточном состоянии. Подольский мост как заморозили еще при бандытской владе, так и он стоит, не строится. Ни одной новой станции метро за 5 лет не построили. Это впервые в истории Киева с момента запуска киевского метро. Трамваем новых очень мало. В основном старые. Причем Кличко зачем-то закупал польские трамваи, произведенные в рашке на Уралвагонзаводе. Дебил.
"Скляний міст" в Китаї. На висоті 300 метрів. Довжина - 420 метрів.
Вартість - 3,4 мільйона доларів...
Розповідайте про чесність і прозорість далі...
Цікаво ще одне, чи стріляв хто у Китаї в скляний міст знизу? Чи це тільки в Україні такі допитливі живуть - "витримає - чи ні?"...
кривыхдорогих стекляных мостов?
Зачем было угробить сделанное для города, не понимаю вообще.
Хорошо бы увидеть фото всего моста.
Нужно полицейского ставить на этот участок, что позорно, конечно, но дешевле, чем мост реставрировать все время.
А возле этих контейнеров каждый день можно увидеть ковыряющихся стариков и бомжей.
Зато строят ХРУСТАЛЬНЫЕ мосты.
Вот теперь экспертиза должна установить характеристики, качество и цену стеклянных блоков, которые были использованы при таком колоссальном удорожании проекта! Я даже знаю, где искать виновного и на чьих счетах искать краденные бабки!