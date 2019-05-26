 Новый пешеходно-велосипедный мост в Киеве повредили в первую же ночь после открытия (обновлено). ФОТО

В центре Киеве треснуло стекло обзорной площадки на новом пешеходно-велосипедном мосту, который построили между аркой Дружбы народов и парком Владимирская горка. Повреждение произошло менее чем через сутки после открытия моста, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По словам представителя Муниципальной стражи, стекло треснуло после того, как группа неизвестных активно на нем прыгала.

При этом в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua сообщили, что неизвестные обстреляли мост с земли из нарезного оружия.

В Нацполиции "Укринформу" пообещали проверить информацию об обстреле. "На место выехала следственно-оперативная группа. Будет проводиться проверка ", - сказали в отделе коммуникации полиции Киева.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Facebook, что основная версия случившегося - акт вандализма.

"Сказать, что я шокирован и зол - это ничего не сказать! Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения. Но такие диверсии - это криминал. И будут иметь жесткий ответ. Обратился в правоохранительные органы срочно выяснить причины и дать правовую оценку случившемуся", - написал Кличко.

Как сообщал Цензор.НЕТ, мост открыли накануне при участии мэра Киева Виталия Кличко.

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Во время открытия мэр испытал стекло на прочность вместе с братом, легендой мирового бокса, экс чемпионом мира Владимиром Кличко. Они оба несколько раз подпрыгнули, продемонстрировав, что стеклянный пол выдерживает нагрузки.

Мэр заверил, что 1 квадратный метр такой стеклянного пола выдерживает нагрузку в 1150 кг.

Общая стоимость нескольких объектов - моста, фонтана, подпорных стен и других расходов - составляет около 400 млн гривен.











