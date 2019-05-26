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Все про:Киев (17530) мост (435) Нацполиция (9451) вандализм (419)

 Новый пешеходно-велосипедный мост в Киеве повредили в первую же ночь после открытия (обновлено). ФОТО

Одно из стекол на мосту покрылось трещинами. Муниципальная стража говорит, что на нем слишком активно прыгали гуляющие. В сообществе dtp.kiev.ua сообщили, что мост обстреляли. Сейчас он закрыт.

В центре Киеве треснуло стекло обзорной площадки на новом пешеходно-велосипедном мосту, который построили между аркой Дружбы народов и парком Владимирская горка. Повреждение произошло менее чем через сутки после открытия моста, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По словам представителя Муниципальной стражи, стекло треснуло после того, как группа неизвестных активно на нем прыгала.

При этом в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua сообщили, что неизвестные обстреляли мост с земли из нарезного оружия.

В Нацполиции "Укринформу" пообещали проверить информацию об обстреле. "На место выехала следственно-оперативная группа. Будет проводиться проверка ", - сказали в отделе коммуникации полиции Киева.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Facebook, что основная версия случившегося - акт вандализма.

"Сказать, что я шокирован и зол - это ничего не сказать! Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения. Но такие диверсии - это криминал. И будут иметь жесткий ответ. Обратился в правоохранительные органы срочно выяснить причины и дать правовую оценку случившемуся", - написал Кличко.

Как сообщал Цензор.НЕТ, мост открыли накануне при участии мэра Киева Виталия Кличко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Вандалы обезглавили памятник князю Владимиру, установленный возле украинской церкви в канадском Виннипеге. ФОТОрепортаж

Во время открытия мэр испытал стекло на прочность вместе с братом, легендой мирового бокса, экс чемпионом мира Владимиром Кличко. Они оба несколько раз подпрыгнули, продемонстрировав, что стеклянный пол выдерживает нагрузки.

Мэр заверил, что 1 квадратный метр такой стеклянного пола выдерживает нагрузку в 1150 кг.

Общая стоимость нескольких объектов - моста, фонтана, подпорных стен и других расходов - составляет около 400 млн гривен.

Новый пешеходно-велосипедный мост в Киеве повредили в первую же ночь после открытия (обновлено) 01
Новый пешеходно-велосипедный мост в Киеве повредили в первую же ночь после открытия (обновлено) 02
Новый пешеходно-велосипедный мост в Киеве повредили в первую же ночь после открытия (обновлено) 03
Новый пешеходно-велосипедный мост в Киеве повредили в первую же ночь после открытия (обновлено) 04
Новый пешеходно-велосипедный мост в Киеве повредили в первую же ночь после открытия (обновлено) 05
Новый пешеходно-велосипедный мост в Киеве повредили в первую же ночь после открытия (обновлено) 06

Источник: https://censor.net.ua/p3128950
 
 
 Топ комментарии
 
Дикуни ...
Люди самі паскудять, а потім когось обвинувачують - ми погано живемо
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Быдлу мост не нужен...
Быдлу нужно пожрать, опорожнится и комуналку снизить в 10 раз...
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Для того, чтобы мост считался безопасным, стекла должны выдерживать "прыжки" компаний. Опять построили фигню за бабки, в 2 раза превышающие бюджет. Половину- в карман, а стеклышки можно и попроще, подешевле.... Новий пішохідно-муніципальний міст у Києві пошкодили в першу ж ніч після відкриття - Цензор.НЕТ 8008
Ноги моей на этом "мосту" не будет.
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Естественно,-как ты,глупый тролль оптический,сможешь стоять одной ногой на мосту на Неве,а другой ногой на мосту в Киеве!
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Ясен пень! На мосту, который разваливается/трещит под ногами ради того, чтобы Педалик стал на пару сотен миллионов богаче, я действительно "не нужен". Новий пішохідно-велосипедний міст у Києві пошкодили в першу ж ніч після відкриття (оновлено) - Цензор.НЕТ 8300 Я даже "не нужен" ПОД таким "мостом", в проезжающей под ним машине. Новий пішохідно-велосипедний міст у Києві пошкодили в першу ж ніч після відкриття (оновлено) - Цензор.НЕТ 2827
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Кличко в гневе:

"Сказать, что я смущенно злой - это ничего не сказать! Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения.
Но такие диверсии - это криминал. И будут иметь жесткий ответ", - подчеркнул Кличко.
В частности, он обратился в правоохранительные органы срочно выяснить причины и дать правовую оценку случившемуся.
Новий пішохідно-муніципальний міст у Києві пошкодили в першу ж ніч після відкриття - Цензор.НЕТ 833
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Это обычное стекло,"калёнка"у нас в рессторане таким пол застелен. Прыгай на нём сколько хочешь, а вот если уронишь что нибудь типа стакана или ещё лучше бутылку сразу менять приходиться. По верх стекла нужно покрытие какое нибудь наносить. Так что нет здесь ни зрады ни вандализма. Думаю , пару раз стекло поменяют, додумаются какое нибудь защитное покрытие прилепить. Всем хорошего насстроения. 😊
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Пару раз поменяют и зашьют сталюкой, к гадалке не ходи...
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где ты был когда мост строили, может все сложилось бы по другому.
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Подивися на прапор - консультації іноземців дорого коштують...
А тут видно і на українських консультаціях зекономили, бо такі речі має знати любий будівельник.
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Есть понятие "противоударное" - молотком бей, а вот острые предметы дырявят
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в китае недавно неточто кусок треснул а подвесной стеклянный мост ...кто то уронил бутылку..так что бычьё на КЛИЧКО РОТ ВОНЮЧИЙ РАЗИНУЛО ЗРЯ...НУ ЧТО С ВОНЮЧЕК ПРОВОКАТОРОВ ВЗЯТЬ...КРОМЕ АНАЛИЗОВ ТАМ БРАТЬ НЕЧЕГО....((
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Вот *** клянусь, ещё вчера так думал что будет. Не стал в той теме писать, что бы не накаркать.
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Да и по куй, зато крымский мост льдами весной снесёт. Или опоры ппосядут. Ха ха ха ха
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.....и шо це за ЗВЫЧКА стала будуваты МОСТЫ з скла ????? а може ЦЕ зробыв якысь БОЯГУЗ ????? шо б инши не ХОДЫЛЫ и завтра ЗВАРЮВАЛЬНЫК выдремонтуе но вже з ЗАЛИЗА !!! мы мешкаем не в КИТАИ , воны худи , а МЫ ТОВСТИ и ДУРНИ !!!
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це специально сделали, якась падла под мостом стоит и смотрит как люди по стеклу идут и об"ыраются .
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Украина и этим все сказано. Везде Все засрут поломают как на Рашке. Почему в Германии, везде в Европе люди не такие?
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я тоже ОЧЕНЬ мучаюсь ((((( у меня у дома ГАЗОН всегда стриженный , клумбочки , а моим соседям УКРАИНЦАМ насрать !!! говорит , а дэ я ПОВЫНЫН пасты своих ГУСЕЙ и ГЫНДЫКИВ ???? улица не асфальтированая , канализации НЕТ , так они ПОМОИ выливают на улицу (((( ЖЕСТЬ !!! воны КАЖУТЬ шо вулыця ОБЩА !!! я кажу ВУЛЫЦЯ обща , но гивно от ваших ГЫНДЫКИВ в мене в МАШИНИ !!! Бо обисранно ВСЭ , а вночи не выдно куды ступать !!!
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Народу що обирає в розпал війни тупого й безвідповідального клоуна головою держави ( з рекордними показниками)-не потрібен міст в Європу! Раша ю а велкам!
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Слухай мурло кацапоїдне , ти опиши російською як російськомовне гадить усюди і без гусей а персональною сракою,розвів тут тонку маніпуляцію по типу шкварталу 95 та орт опедії.
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выталик наверное взял большой откат и мало денег осталось для качественного строительства
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Дебилы. Как можно прыгать на том, что построил Педалик?
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Максим 811fe881*ну ты дурак *** провокатор... такой ты ущербный((
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"Ущербный провокатор"- тот, кто строит муйню в 2 раза дороже сметы, а разницу- кладет себе в карман. Потом вместе со своим братцем-дебилом (таким же, как сам) скачет на этом мосту, демонстрируя его "прочность". А когда то же самое делают люди- возмущается и вопит, что "мост обстреляли". Новий пішохідно-муніципальний міст у Києві пошкодили в першу ж ніч після відкриття (оновлено) - Цензор.НЕТ 1173

Очень "удачное" событие во время предвыборной кампании.
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Вряд ли. Хотя безопасный мост должен выдерживать и это.
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По идее пешеходное стекло трескать не должно. Стеклянный мост "Tower bridge" в Лондоне может быть страктуально целым до четырех с половиной тон. Глубина стекла -- 68мм.
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Винуватця знайшли. Ось він, - потрапив на камери:

Новий пішохідно-муніципальний міст у Києві пошкодили в першу ж ніч після відкриття (оновлено) - Цензор.НЕТ 5006
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народ! я уже читал про мост и клянут кличко! закройте свои ********* мрази гнать беса на него провокаторы сепарня ******.... я знал что с мостом что то случится вот вот будет случай...такое делать нельзя пока в стране сепарня и диверсантов подонков кишит! пройтись с молотком или пистолетом когда никого нет вот и всё стекло. ясно что диверсия против мера..да и вообще....врагам лёгкая пакость разбить его...хотя там слоёв 5 стёкол и никто не провалится, но всё же тема для вони есть... заменят..и не раз 100% нажаль...((
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Vitaliy Pavlov ты держись всех поймают, стекло заменят, если не получится поменять рядом мост построят хрустальный.
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Александр Иванов 29ff5b68***сидоров петров иванов...я понял...както недавно в китае ктото уронил бутылку на стеклянный полностью мост и треснуло тоже...так там высота....там всё из стекла...пойти пот нему многие обосруться...а тут кусочек пола прозрачного....там много слоёв его..никто не5 провалится...просто повредилось верхнее...нужно просто неужели нечно что зря стекло поставли без брони...ведь кусок небольшой и можно было покрытием бронированым покрыть. а сколько малолеток ******** крушат всё выродки по стране.. да и пишут тут читаю немного абезяны малолетние вижу по текстам постов...((
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Vitaliy Pavlov***сидоров петров иванов..pavlov, не все конечно понял главное успокоиться мы же сейчас не на мосту этом и ничего не должно случиться.
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Кличко открыл мост длиной 206 метров и стоимостью 276 млн.грн.
1 метр моста стоит больше 1 млн гривен! Киевляне!
Вы этого у.... выбирали для того, чтобы тупо п....лись ваши налоги?
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Китайцы за эти деньги десять таких мостов построят
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Лично мне не понятно, почему велодорожка проходит по средина моста,
это типо все должны расступиться чтоб велосипедисты не сбили?
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Mart просто надо пешеходам с парашютами ходить, если что не разминулись с велосипедом.
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"Посмотрите направо, посмотрите налево..., а центр пустой получается)
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навіщо такому народу такі проекти Новий пішохідно-муніципальний міст у Києві пошкодили в першу ж ніч після відкриття (оновлено) - Цензор.НЕТ 2656
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Действительно, в носках и шлёпках, это вообще жах.
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Якщо "носки и шлёпки" в мозгах, то так, жах Новий пішохідно-велосипедний міст у Києві пошкодили в першу ж ніч після відкриття (оновлено) - Цензор.НЕТ 9360
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....строительный МУСОР выбрасывают на улицу в городе ЖИВЕМ !!! где ЭТО есть ???
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Согласен.
Поскольку "зебилы" это неологизм, то ещё не привык.
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А пебилы рядышком топчутся, как же без них...
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в европе вандалы тоже есть, просто чинят все сразу и никто не рассказывает про диверсии, а если ловят вандалов, то конечно же душу вынут и посадят, но все равно все будет починено
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А мне жалко мост. Современный, красивый и украшает Киев. Думаю, Педалик не воровал с моста. Он душу в него вложил. Похоже на вандализм, которого повсюду в мире хватает. И в Европе тоже.
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Лена метр моста стоил больше 1 млн грн
Каждый метр!
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Под мацквой городок есть - Гусь Хрустальный. Там завод хрусталя.
Так вот терзают меня смутные подозрения, шо стекло на мосту именно оттуда. Новий пішохідно-велосипедний міст у Києві пошкодили в першу ж ніч після відкриття (оновлено) - Цензор.НЕТ 1829
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Может это стекло хотели украсть и сдать по цене за метр как здесь озвучили (метр моста стоил больше 1 млн грн.)
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В Италии каждое поколение оставляло свои шедевры. В результате такая красивая страна. Они, конечно, тратят огромные средства на рестарацию. В бюджет вложено. Министерству культуры. Мне тоже хочется, чтоб Украина была красивая. От Бога , т.е. природой она великолепная. Но общество за ней мало ухаживают. Это ничего, что миллионы. Пусть стоит себе и радует народ. Лишь бы не вандалили.
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Проблема в том, что "шедевры" сегодняшних многие украинцы могут и не пережить.
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Слово "вложил" и имя Педалик- вместе не сопоставимы. А вот "положил в карман"- это да. Новий пішохідно-велосипедний міст у Києві пошкодили в першу ж ніч після відкриття (оновлено) - Цензор.НЕТ 9520
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Благодетели Ветальки немного недокрашены. Он ещё и конкретно "положил на Киев".
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И вот этих людей собираются опрашивать на референдуме?
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Почему такие вещи не ламаются в Эмиратах, или еще где-то? Кто проектировал, кто строил, кто испытывал? Вандалы - это фигня. Если лифт падает - виновата компания-изготовитель, а не подпрыгнувший вандал, и не лифтер. Хватит чушь кличковскую повторять!
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Дак Педалик же проект у иностранцев украл! Шоб сэкономить бабки для своего кармана. Потому и не был в курсе, из каких материалов нужно строить мост. Стёклышки вставил обычные, не рассчитанные на большие нагрузки- вот и результат. Новий пішохідно-велосипедний міст у Києві пошкодили в першу ж ніч після відкриття (оновлено) - Цензор.НЕТ 7388
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выкинутые сотни миллионов на чью-то забаганку (при том, что дороги, подъезды, детские площадки, подземные переходы, больницы и другие объекты инфраструктуры - того, что нужно каждому киевлянину - находятся в ужасном состоянии. Я это сравниваю с тем, когда нет в доме крыши, золотом отделывают дверные плинтусы. ТЭЦ греют землю, теплопотери ужасные, теплотрассы проложены при Союзе)
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Нужно перелетать стекла)) В Китае,из этого боксера бы уже сделали труп.
Жадный *****. Наверное в детстве недоедал
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бИдло, а почему бы тебе не приехать в Киев и не сделать из боксера труп ? Или ты только в интернете такой смелый ? )))
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Это провокатор и избиратель Зеленского просто деб..л наверно не слышал о крепком градоначальнике Лене Космосе
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""""Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения. Но такие диверсии - это криминал""""

Главная диверсия - это когда Порошенко сделал Кличко мэром Киева. Кличко - это и есть главная диверсия. Киев еще никогда не выглядел как Жопа. Но Кличко этого добился.

О каких "позитивных изменениях" говорит это ворюга и дебил??? О положительных изменениях на оффшорных счетах олигархов и чиновником? За 5 лет не смогли Шулявский мост отремонтировать. Начали уже только перед самыми выборами. Списали на это дело уже гигантские деньги, а мост пока только в зачаточном состоянии. Подольский мост как заморозили еще при бандытской владе, так и он стоит, не строится. Ни одной новой станции метро за 5 лет не построили. Это впервые в истории Киева с момента запуска киевского метро. Трамваем новых очень мало. В основном старые. Причем Кличко зачем-то закупал польские трамваи, произведенные в рашке на Уралвагонзаводе. Дебил.
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Добавьте сюда еще снег, который зимой не убирался в принципе. И лёд, который в принципе ничем не посыпался.... А ведь бабки за всё это мы уже заплатили!
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Ты ? Заплатил бабки ? Откуда у тебя деньги, шлепер ? Такие, как ты,никогда ни за что не платили. Ты - бИдло. И денег у тебя нет, не было и не будет.
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"...400 млн гривень."... "Скляний міст". Київ. Довжина 212 метрів. Вартість - 420 мільйонів гривень. (!!!!). 16,1 мільйонів доларів.......
"Скляний міст" в Китаї. На висоті 300 метрів. Довжина - 420 метрів.
Вартість - 3,4 мільйона доларів...
Розповідайте про чесність і прозорість далі...

Цікаво ще одне, чи стріляв хто у Китаї в скляний міст знизу? Чи це тільки в Україні такі допитливі живуть - "витримає - чи ні?"...
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страна-лимония или королевство кривых дорогих стекляных мостов? Новий пішохідно-велосипедний міст у Києві пошкодили в першу ж ніч після відкриття (оновлено) - Цензор.НЕТ 1564
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Очень люблю много стекла. Большие окна , стеклянные лестницы , вообще современный дизайн нравится. Мост жаль, конечно.
Зачем было угробить сделанное для города, не понимаю вообще.
Хорошо бы увидеть фото всего моста.
Нужно полицейского ставить на этот участок, что позорно, конечно, но дешевле, чем мост реставрировать все время.
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ТО наверное стреляли киевские дворники,которые живут с детьми в колясочных без окон,без кислорода (т.к и кухня и туалет в15 кв.м),в основном женщины которые косят траву косой 15века и которых жильцы клюют каждый день за вонючие мусорные баки во дворе, а их нечем дезинфицировать также как и прогнившие ковши в мусоропроводах.
А возле этих контейнеров каждый день можно увидеть ковыряющихся стариков и бомжей.
Зато строят ХРУСТАЛЬНЫЕ мосты.
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Конечно "криминал"! Построить мост, почти в 2 раза дороже сметы, и получить ТАКОЕ во ВТОРОЙ день эксплуатации!
Вот теперь экспертиза должна установить характеристики, качество и цену стеклянных блоков, которые были использованы при таком колоссальном удорожании проекта! Я даже знаю, где искать виновного и на чьих счетах искать краденные бабки! Новий пішохідно-велосипедний міст у Києві пошкодили в першу ж ніч після відкриття (оновлено) - Цензор.НЕТ 639
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это еще град правильныи по нему не бил!
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Гуляли по нему вчера вечером, и поделюсь своим наблюдением, основное покрытие моста сделано из гравия с полимерным связующим. Гравий от интенсивного "гуляния" начал выкрашиваться и в момент когда мы туда попали все стекло уже было покрыто мелкими камешками. Очевидно что достаточно сильный прыжок на такой камень мог привести к трещине.
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Имхо, надо было класть плиты специального поликарбоната, стойкого к UV фрагменту солнечной радиации, ударная вязкость во много раз выше , чем любого высокопрочного стекла. Сверху наносится спец состав от царапин, истирания абразивами от обуви. Его невозможно прострелить,разбить даже при минус 50 , можно только развести костёр на нём, или сверлить, чтобы разрушить. такой используется , например, в открытом аквариуме на Virginia Key. Всё равно, Киев красив хоть по чуть-чуть хорошеет, а киевляне в , в большинстве, в основном приветливы и доброжелательны. А такие дикари - вандалы - отрыжка совка и орды, независимо от возраста и этнической принадлежности.
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лучше бы дороги полатали или шулявскии доделали на это лаве.
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иногда наша власть мне сильно напоминает рашкинскую. сначала строят какое-то некачественное фуфло. а потом на нем пиарятся изо всех сил, подключая даже инет-холуев для пиара
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНовый пешеходно-велосипедный мост в Киеве повредили в первую же ночь после открытия (обновлено). ФОТО
 
 
 
 
 
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