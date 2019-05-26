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Все про:Киев (17530) мост (435) Нацполиция (9451) вандализм (419)

 Новый пешеходно-муниципальный мост в Киеве повредили в первую же ночь после открытия. ФОТО

Одно из стекол на мосту покрылось трещинами. Муниципальная стража говорит, что на нем слишком активно прыгали гуляющие. В сообществе dtp.kiev.ua сообщили, что мост обстреляли.

В центре Киеве треснуло стекло обзорной площадки на новом пешеходно-велосипедном мосту, который построили между аркой Дружбы народов и парком Владимирская горка. Повреждение произошло менее чем через сутки после открытия моста, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По словам представителя Муниципальной стражи, стекло треснуло после того, как группа неизвестных активно на нем прыгала.

При этом в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua сообщили, что неизвестные обстреляли мост с земли из нарезного оружия.

В Нацполиции "Укринформу" пообещали проверить информацию об обстреле. "На место выехала следственно-оперативная группа. Будет проводиться проверка ", - сказали в отделе коммуникации полиции Киева.

Как сообщал Цензор.НЕТ, мост открыли накануне при участии мэра Киева Виталия Кличко.

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Во время открытия мэр испытал стекло на прочность вместе с братом, легендой мирового бокса, экс чемпионом мира Владимиром Кличко. Они оба несколько раз подпрыгнули, продемонстрировав, что стеклянный пол выдерживает нагрузки.

Мэр заверил, что 1 квадратный метр такой стеклянного пола выдерживает нагрузку в 1150 кг.

Общая стоимость нескольких объектов - моста, фонтана, подпорных стен и других расходов - составляет около 400 млн гривен.

Новый пешеходно-муниципальный мост в Киеве повредили в первую же ночь после открытия 01
Новый пешеходно-муниципальный мост в Киеве повредили в первую же ночь после открытия 02
Новый пешеходно-муниципальный мост в Киеве повредили в первую же ночь после открытия 03
Новый пешеходно-муниципальный мост в Киеве повредили в первую же ночь после открытия 04
Новый пешеходно-муниципальный мост в Киеве повредили в первую же ночь после открытия 05
Новый пешеходно-муниципальный мост в Киеве повредили в первую же ночь после открытия 06

Источник: https://censor.net.ua/p3128950
 
 
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Во мосты строят.В СССР на десятилетия строили .А теперь на дни
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Не свисти. Это в городах строили капитально, а в сельских районах треть мостов каждую весну половодьем смывало.
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А разве в статье речь идет не о городе?В СССР в городе Киев строили мосты в десятки раз крепче чем теперешние
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Дикуни ...
Люди самі паскудять, а потім когось обвинувачують - ми погано живемо
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А может сам треснул? Только признаться не комильфо.
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ясно дело сам, высоко же, от страха и треснул
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Последнее фото видел? Такое "само", за 1 день, без перепадов температур и т.д.не происходит
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Муниципальная стража говорит, что на нем слишком активно прыгали гуляющиеИсточник: https://censor.net.ua/p3128950

Поставили дерьмо и оправдываются, подобное стекло должно выдерживать в разы большую нагрузку чем прыжки нескольких человек.
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Быдлу мост не нужен...
Быдлу нужно пожрать, опорожнится и комуналку снизить в 10 раз...
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Вчера, 25 мая, Виталий Кличко открыл пешеходно-велосипедный мост, соединяющий парк Владимирская горка с Аркой дружбы народов. А уже сегодня стекло начало трескаться.

Пользователи сети отмечают, что, скорее всего, трещина образовалась из-за удара.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/305930-ne_proshlo_i_sutok_steklo_na_mostu_klichko_tresnulo ОДИН УДАР ЗБУДУВАВ, А ДРУГИЙ ЗРУЙНУВАВ.
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А если бы машина проехала? И не одна? Опять на свой карман "сэкономили"?
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Дай дурню скляний...міст, так він його розіб"є та ще й руки поріже.
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да поставьте обычное стекло...пару прыгунов улетят вниз, а потом нормальное ставьте, усиленное)))
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Одни говорят что прыгали много, другие что обстреляли, чувствую что на самом деле просто спионерили деньги на строительстве и поставили некачественное стекло.
Между тем, этот мост стоит 400 млн гривен - чтобы не забывали.
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Слишком активно прыгали - нашли причину Новый пешеходно-муниципальный мост в Киеве повредили в первую же ночь после открытия - Цензор.НЕТ 9380 Написали бы табличку, ходить на ципочках, а лучше вообще не ходить, а смотреть со стороны Новый пешеходно-муниципальный мост в Киеве повредили в первую же ночь после открытия - Цензор.НЕТ 501
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНовый пешеходно-муниципальный мост в Киеве повредили в первую же ночь после открытия. ФОТО
 
 
 
 
 
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