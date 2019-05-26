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Все про:взрывчатка (638) оружие (3703) Нацполиция (9451) Донецкая область (4265)

 У жителя Марьинского района изъяли взрывчатку и гранаты. ФОТО

Полицейские изъяли у 18-летнего жителя с. Сладкое Марьинского района 400 гр. пластида и 2 гранаты СГГ- 5 с запалами.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.

Полицейские получили информацию о том, что молодой человек хранит дома взрывоопасные предметы, в рамках спецмероприятий по противодействию нелегальному обороту оружия и боеприпасов.

"Во время следственных действий у подростка, который проживает вместе с дедушкой, в летней кухне было обнаружено 2 гранаты СГГ- 5 с запалами и 400 г пластида", - сообщили в полиции.

Молодой человек был судим ранее. Он утверждает, что нашел пластид и гранаты в 2017 году у села вблизи линии боевых действий.

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Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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Источник: https://censor.net.ua/p3128946
 
 
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Хіба не новина.... там у кожного щось є. Про зеленського давайте, хай ********** порадіють.
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18 лет, не подросток. Он даже за Зе мог голосовать!))))
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Теперь у него два пути - или в армию или на зону.
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