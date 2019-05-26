 Наемники обстреляли улицы поселка Верхнеторецкое из гранатометов. ФОТО

Как сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, фотофиксацию по факту обстрела осуществила наблюдательная группа "Авдеевка" украинской стороны СЦКК, информирует Цензор.НЕТ.
Обстрел велся из станкового противотанкового гранатомета с 18.30 до 20.02 24 мая со стороны населенного пункта Пантелеймоновка.
Наблюдатели СЦКК зафиксировали, что по улице Вишневой в результате разрыва гранат сгорел дом. У другого дома на этой же улице гранатой была повреждена крыша. К счастью, во время обстрела никто из мирных жителей не пострадал.
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"Украинская сторона СЦКК сообщает, что российско-оккупационные войска, пренебрегая всеми нормами международного гуманитарного права, в очередной раз ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения Донбасса и продолжают обстрелы населенных пунктов в районе проведения операции Объединенных сил. В то же время, Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что ВС РФ сознательно демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня", - сказано в сообщении.
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Ще п'ять років тому, коли я був вже призваний, добре запам'ятав ржачь "Кв95" на 1+1 після новин про загибель на Донбасі від осколку немовляти під час обстрілу "шахтєров і тракторістов"...
І, кажуть, архітектор законів, через які розстріляли Небесну сотню - Портнов, розповідає на 112м про плани кого "посадіть і наказать".
Він не блефує - міліція почала приводити людей у відділок за пікети. Вєжліво поки що.
Для них нічого не змінилося, "самі с собой", наша кров для них нічого не варта.
Так, епоха гідності закінчилася, треба моделювати нову, з урахуванням помилок.
Складаємось в океан, крапельки.
via Валерій Прозапас
Не до войны...)))