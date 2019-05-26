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 Наемники обстреляли улицы поселка Верхнеторецкое из гранатометов. ФОТО

Из-за обстрела один дом сгорел, у другого повреждена крыша. Никто из мирных жителей не пострадал.

Как сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, фотофиксацию по факту обстрела осуществила наблюдательная группа "Авдеевка" украинской стороны СЦКК, информирует Цензор.НЕТ.

Обстрел велся из станкового противотанкового гранатомета с 18.30 до 20.02 24 мая со стороны населенного пункта Пантелеймоновка.

Наблюдатели СЦКК зафиксировали, что по улице Вишневой в результате разрыва гранат сгорел дом. У другого дома на этой же улице гранатой была повреждена крыша. К счастью, во время обстрела никто из мирных жителей не пострадал.

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"Украинская сторона СЦКК сообщает, что российско-оккупационные войска, пренебрегая всеми нормами международного гуманитарного права, в очередной раз ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения Донбасса и продолжают обстрелы населенных пунктов в районе проведения операции Объединенных сил. В то же время, Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что ВС РФ сознательно демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня", - сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Оккупанты роют траншеи в районе Петровского, пытаясь приблизиться к нашим позициям, - СЦКК

Наемники обстреляли улицы поселка Верхнеторецкое из гранатометов 01
Наемники обстреляли улицы поселка Верхнеторецкое из гранатометов 02
Наемники обстреляли улицы поселка Верхнеторецкое из гранатометов 03
Наемники обстреляли улицы поселка Верхнеторецкое из гранатометов 04
Наемники обстреляли улицы поселка Верхнеторецкое из гранатометов 05

Источник: https://censor.net.ua/p3128938
 
 
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Полонені, загиблий, обстріли.... а "головнокомандувач" на "ліґа смєха".
Ще п'ять років тому, коли я був вже призваний, добре запам'ятав ржачь "Кв95" на 1+1 після новин про загибель на Донбасі від осколку немовляти під час обстрілу "шахтєров і тракторістов"...
І, кажуть, архітектор законів, через які розстріляли Небесну сотню - Портнов, розповідає на 112м про плани кого "посадіть і наказать".
Він не блефує - міліція почала приводити людей у відділок за пікети. Вєжліво поки що.
Для них нічого не змінилося, "самі с собой", наша кров для них нічого не варта.
Так, епоха гідності закінчилася, треба моделювати нову, з урахуванням помилок.
Складаємось в океан, крапельки.
via Валерій Прозапас
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Нужно срочно перестать стрелять. Ну и референдум провести.
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Президент вчера был на "Лиге Смеха", а сегодня выходной. Надо чтить трудовой кодекс.
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Вчора у нього теж був вихідний, тому що субота ...
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Чуваку с ксивой презЕдента надо лысого в лобик...а лучше в лобок поцеловать...и все рассосется само...😀
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Он и без меня это делать умеет...вчера даже показал это всем...ты не видел?
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Да какие нах обстрелы, тут Лига смеха, новый сезон.

Не до войны...)))
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНаемники обстреляли улицы поселка Верхнеторецкое из гранатометов. ФОТО
 
 
 
 
 
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