 В столичном "Пробеге под каштанами" приняли участие более 18 тысяч человек, - КМДА. ФОТОрепортаж

Самой младшей участницей пробега в этом году стала 2-месячная девочка, с которой бежали ее родители, самым старшим - 78-летний мужчина. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Всего в рамках "Пробега под каштанами" проходят 7 забегов: пробег в ходунках, детский забег, спортивный пробег, пробег мужественных, пробег вслепую, пробег с собакой и благотворительный.

Средства от большинства из них направят на оборудование для Центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины.

Средства, собранные с участников пробега вслепую, пойдут на поддержку детей, которые лечатся в Институте глазных болезней и тканевой терапии имени В. П. Филатова АМН Украины. А средства, собранные во время пробега с собаками, будут направлены в Фонд "Happy Paw" на приобретение необходимых материалов в приют для животных.

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"Пробег под каштанами" - самая масштабная спортивно-благотворительная акция в Украине. Проходит ежегодно, начиная с 1993 года. За 27 лет существования "Пробега под каштанами" было собрано более 530 тысяч долларов для детей.

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