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 Киевские новости, Общество
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Все про:благотворительность (291) Киев (17530) физкультура (23)

 В столичном "Пробеге под каштанами" приняли участие более 18 тысяч человек, - КМДА. ФОТОрепортаж

В Киеве состоялся традиционный благотворительный "Пробег под каштанами". Собранные на нем средства пойдут на оборудование для Центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины.

Самой младшей участницей пробега в этом году стала 2-месячная девочка, с которой бежали ее родители, самым старшим - 78-летний мужчина. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Всего в рамках "Пробега под каштанами" проходят 7 забегов: пробег в ходунках, детский забег, спортивный пробег, пробег мужественных, пробег вслепую, пробег с собакой и благотворительный.

Средства от большинства из них направят на оборудование для Центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины.

Средства, собранные с участников пробега вслепую, пойдут на поддержку детей, которые лечатся в Институте глазных болезней и тканевой терапии имени В. П. Филатова АМН Украины. А средства, собранные во время пробега с собаками, будут направлены в Фонд "Happy Paw" на приобретение необходимых материалов в приют для животных.

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"Пробег под каштанами" - самая масштабная спортивно-благотворительная акция в Украине. Проходит ежегодно, начиная с 1993 года. За 27 лет существования "Пробега под каштанами" было собрано более 530 тысяч долларов для детей.

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Все фото - "Укринформ"

В столичном Пробеге под каштанами приняли участие более 18 тысяч человек, - КМДА 01В столичном Пробеге под каштанами приняли участие более 18 тысяч человек, - КМДА 02
В столичном Пробеге под каштанами приняли участие более 18 тысяч человек, - КМДА 03
В столичном Пробеге под каштанами приняли участие более 18 тысяч человек, - КМДА 04
В столичном Пробеге под каштанами приняли участие более 18 тысяч человек, - КМДА 05
В столичном Пробеге под каштанами приняли участие более 18 тысяч человек, - КМДА 06
В столичном Пробеге под каштанами приняли участие более 18 тысяч человек, - КМДА 07
В столичном Пробеге под каштанами приняли участие более 18 тысяч человек, - КМДА 08
В столичном Пробеге под каштанами приняли участие более 18 тысяч человек, - КМДА 09
В столичном Пробеге под каштанами приняли участие более 18 тысяч человек, - КМДА 10
В столичном Пробеге под каштанами приняли участие более 18 тысяч человек, - КМДА 11

Источник: https://censor.net.ua/p3128934
 
 
 Топ комментарии
 
Благотворительные пробеги классно. В Германии с начальных классов дети участвуют в таком.

Ну а здоровый образ жизни это для нации очень важно
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согласна
но здоровый образ жизни очень важен тоже
и я очень рада что молодое поколение все активнее и активнее занимается спортом
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Благотворительные пробеги классно. В Германии с начальных классов дети участвуют в таком.

Ну а здоровый образ жизни это для нации очень важно
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нации важно хорошо питаться, не иметь воров в правительстве и иметь достойную зарплату.
И ЧТО БЫ ВОРЫ ПОПЕРЕДНИКИ БЫЛИ ПОСАЖЕНЫ в тюрьму....
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согласна
но здоровый образ жизни очень важен тоже
и я очень рада что молодое поколение все активнее и активнее занимается спортом
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Да, активнее...
Радует, что молодёжь подражает Западу в эом течении, - за здоровый образ жизни" тем более, что можно огромное количество денег экономить на здоровье...
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Блін,скільки призовників! А мої їх шукають під квартирами....
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Ні. Вихідний. Я ж не в окопах, відрядження у мене на 3 місяці, я в.....потім розкажу. Хоча на передок їздимо постійно.
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- красиво бегут.
- кто?
- вон та группа в полосатых купальниках.(с)
а вообще молодцы!
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хорошо что никто не провалился под асфальт как машины в размытые ямы ,
нашей водой за которую мы платим, которая течёт по дырявым трубам
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиВ столичном "Пробеге под каштанами" приняли участие более 18 тысяч человек, - КМДА. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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