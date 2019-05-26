 В Днепре прошел четвертый Interpipe Dnipro Half Marathon. ФОТО

Об этом сообщает сайт dp.vgorode.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Мы встречаемся здесь уже в четвертый раз. Ежегодно количество участников растет. Сейчас на всех дистанциях у нас около 5 тыс. бегунов. Это очень хорошо. Почти половина участников – приезжие гости из-за рубежа и из других городов Украины. Мы рады всех приветствовать. Также большое количество корпоративных команд. Замечательно, что наши земляки и представители бизнеса очень сплоченные. Кроме этого, в Днепр прибыли спортсмены мирового уровня, в частности из Кении. Надеюсь, в этом году будет установлен рекорд трассы", - сказал мэр Днепра Борис Филатов.

Он также поблагодарил социально ориентированный бизнес и организаторов, в частности, компанию Interpipe, за поддержку развития спорта в Днепре. Кроме этого, Борис Филатов извинился перед днепрянами за возможные неудобства в связи с перекрытием движения на некоторых улицах. По словам генерального менеджера компании Run Ukraine Дмитрия Черницкого, участниками Interpipe Dnipro Half Marathon стали представители целых одиннадцати стран мира, в частности Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов, Германии, Кении.







"Это наша стратегия – выходить на международный уровень, привлекать участников из ближних стран", - сказал Дмитрий Черницкий.

Также в компании титульного спонсора объяснили, благодаря чему полумарафон набирает обороты.

"Вы видите яркий пример сотрудничества крупного бизнеса с местными общинами. Большой бизнес оказал поддержку, и потому это произошло. К этому подключился малый бизнес и начали выставлять корпоративные команды. Это сотрудничество дает такой замечательный спортивный праздник", - отметил директор по корпоративным отношениям компании Interpipe Дмитрий Кисилевский.