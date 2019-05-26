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 В Днепре прошел четвертый Interpipe Dnipro Half Marathon. ФОТО

Спортивное событие собрало представителей мировой беговой элиты и любителей легкой атлетики из одиннадцати стран мира.

Об этом сообщает сайт dp.vgorode.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Мы встречаемся здесь уже в четвертый раз. Ежегодно количество участников растет. Сейчас на всех дистанциях у нас около 5 тыс. бегунов. Это очень хорошо. Почти половина участников – приезжие гости из-за рубежа и из других городов Украины. Мы рады всех приветствовать. Также большое количество корпоративных команд. Замечательно, что наши земляки и представители бизнеса очень сплоченные. Кроме этого, в Днепр прибыли спортсмены мирового уровня, в частности из Кении. Надеюсь, в этом году будет установлен рекорд трассы", - сказал мэр Днепра Борис Филатов.

Он также поблагодарил социально ориентированный бизнес и организаторов, в частности, компанию Interpipe, за поддержку развития спорта в Днепре. Кроме этого, Борис Филатов извинился перед днепрянами за возможные неудобства в связи с перекрытием движения на некоторых улицах. По словам генерального менеджера компании Run Ukraine Дмитрия Черницкого, участниками Interpipe Dnipro Half Marathon стали представители целых одиннадцати стран мира, в частности Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов, Германии, Кении.

В Днепре прошел четвертый Interpipe Dnipro Half Marathon 01
В Днепре прошел четвертый Interpipe Dnipro Half Marathon 02
В Днепре прошел четвертый Interpipe Dnipro Half Marathon 03

"Это наша стратегия – выходить на международный уровень, привлекать участников из ближних стран", - сказал Дмитрий Черницкий.

Также в компании титульного спонсора объяснили, благодаря чему полумарафон набирает обороты.

"Вы видите яркий пример сотрудничества крупного бизнеса с местными общинами. Большой бизнес оказал поддержку, и потому это произошло. К этому подключился малый бизнес и начали выставлять корпоративные команды. Это сотрудничество дает такой замечательный спортивный праздник", - отметил директор по корпоративным отношениям компании Interpipe Дмитрий Кисилевский.

Источник: https://censor.net.ua/p3128922
 
 
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Олігарх Ігор Коломойський в черговий раз висловився про те, що Україні варто оголосити дефолт і взяти приклад з Греції.
Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times.
«На мою думку, ми повинні поводитися з нашими кредиторами, як Греція. Це приклад для України», - цитує видання Коломойського.

У 2015 році Греція стала першою розвиненою країною, яка не повернула Міжнародному валютному фонду значну суму по кредиту.
«Якщо Зеленський буде слухати [Захід] … він закінчить, як Порошенко. У нього будуть такі ж рейтинги - 5, 10, 15 замість 73 відсотків», - сказав Коломойський.

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Він додав, що США і Євросоюз могли б списати зовнішні борги України, оскільки «їх не цікавить Україна», а вони хочуть «нашкодити Росії».
Нагадаємо, в листопаді 2018 року в інтерв'ю журналістці Соні Кошкіній Коломойський заявив, що в 2014 році в державній скарбниці був «нуль», тому потрібно було оголошувати дефолт.https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/kolomoyskiy-znovu-vistupiv-za-ogoloshennya-ukrajinoyu-defoltu-financial-times-50023569.html
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Ну що сказати на цей висер Коломийського? Йому таке справді підійде. А от нашим пенсіонерам, б'юджетникам та рядовим українцям - однозначно - ні! Чому? Бо Коломойський активи тримає ліквідними. І ця ліквідність дозволяє їх конвертувати у валюту. Готівка у Коломийського теж валютна. Рядовий українець має гривню. Коломойський пропонує рядовому українцю її обвалити відносно світових валют. Йому в гідно, бо платитиме він українцям гривнями. І гривень у нього стане автоматично більше лише при падінні на гривні. Тобто Коломойський хоче отримати дешеву робочу силу і унеможливити цій робочій силі виїзд на роботу за кордон, де платять значно більше. Люмпену важко пояснити, що жити можна лише на ЗАРОБЛЕНЕ. Споживана потрібно віддавати . Це, як у житті - людину, яка у тебе досить гроші і не віддає - ти уникаєш. І вона ніколи не отримає від тебе допомоги. В чому різниця між Україною і Грецією? У членстві в Євросоюзі. Греція - член багатої родини, якому багаті родичі дають гроші тому, що це родич.А родичам можна простити багато що. Грошовий борг - то вже точно.
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Пінчуківська мерзота невпинно паплюжить і грабує мій Дніпро. Час вже Богє повисіти на осині- є за що.
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что этот марафон доказывает, так это безголовость мэра и мэрии... Днепр превратился в сплошную пробку... ни проехать, ни пройти... вопросов нет - проводите... но не превращайте никому не нужный местный марафонишко в красный день календаря 7 ноября... найдите такие площади, чтобы население не становилось заложником бзика вора пинчука, укравшего с помощью кучмо у народа Украины прибыльное предприятие и просравшего рынки сбыта... а вы говорите "марафон доказывает"...
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Подскажите, а что такое "красный день календаря 7 ноября"?
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Мэр Днепра Борис Филатов следит за экологией в городе, за развитием молодёжи и т.д.
Но вот появилась в городе новая проблема - борьба с кабельным телевидением. Вот пример:
на ж..м. "Северный" работает маленькая фирма "Горизонт", которая оказывала жителям посё-
лка услуги по кабельному телевидению. Люди были довольны. Но вот 23 майя в офис ворва-
лась большая группа автоматчиков. Там дежурила старая женщина. Под дулами автоматов
бойцы изъяли оборудование и жители посёлка остались без телевидения. Частная собствен-
ность священна и неприкосновенна. Но в Украине всё решают автоматы.
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Цензор.НЕТФотоОбществоВ Днепре прошел четвертый Interpipe Dnipro Half Marathon. ФОТО
 
 
 
 
 
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