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 Политика Украины
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Все про:Киев (17530) Садовый (427)

 Їб#ш невпинно, - мэр Львова Садовый на "Книжном Арсенале" в столице. ФОТО

Лидер партии "Самопомич" и мэр Львова Андрей Садовый нашел новую интерпритацию прежнего лозунга его политсилы - "Возьми и сделай".

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

""Візьми і зроби" (современная версия)", - написал Садовый в комментарии к своему фото с "Книжного Арсенала" в Киеве, на котором он держит карточку с надписью "Їб#ш невпинно".

Їб#ш невпинно, - мэр Львова Садовый на Книжном Арсенале в столице 01

Читайте также: Фракция "Самопомочи" поддержит отставку Гройсмана, - Садовый

Источник: https://censor.net.ua/p3128918
 
   
 Топ комментарии
 
зе-стиль!
теперь это в тренде!
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я так понимаю, что быть фриком и клоуном, это такой тренд в политике!!!
предлагаю Садовому фишечку: пусть партия "Самопомощь" приходит в Раду памперсах поверх штанов.. Лохторат прохавает!!! Зуб даю!!!
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приближайтесь к принципу рашки, где стиль фени от сцарья считается круто и сопровождается аплодисментами и овациями - браво.
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вот дурень хай сам поедит на зароботки в Польшу или Чехию и там ипашит невпинно
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Получать откаты куда безопаснее для здоровья
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я так понимаю, что быть фриком и клоуном, это такой тренд в политике!!!
предлагаю Садовому фишечку: пусть партия "Самопомощь" приходит в Раду памперсах поверх штанов.. Лохторат прохавает!!! Зуб даю!!!
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приближайтесь к принципу рашки, где стиль фени от сцарья считается круто и сопровождается аплодисментами и овациями - браво.
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Скоро матерком разговаривать начнут.
Владимир Александрович уже начал, правда, пока он использовал английское непечатное выражение, но почин положен.
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Нда....
Новые честные лица, маладые команды.....
Летай иль ползай - конец известен!
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А теперь к приятным новостям
У Мексиці розбився вертоліт Мі-17, який належав військово-морському флоту Росії.

https://fakty.com.ua/ua/svit/20190526-u-meksytsi-rozbyvsya-vijskovyj-vertolit-rf-ye-zhertvy/
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Чем больше тупизма,тем выше рейтинг лохтората Їб#ш невпинно, - мэр Львова Садовый на "Книжном Арсенале" в столице - Цензор.НЕТ 4337
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Колись Москаль сказав, що чим більше ти материся,чим більше бикуєш, тим більше тебе поважають в Луганській области. Руцькій мір скоро покриє всю Україну_ мат на маті,хамство і неповага до інших, Дурний приклад прийшов і в Київ.
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это маленький Иисусик вложил в руку Садового эту карточку..
надо признать, что у Иисусика есть чувство юмора, и Иисусик не любит мусор, поэтому партия Садового в новый созыв Рады не пройдет..
просто Иисусик таким образом прибрал львовский мусор из политики..
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доки не побачив фото , думав , що там буква "е" прихована .
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там ще й слово «мізки» в кінці пропущено ...
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Мне почему-то кажется, что на выборах в ВР, львовяне прокатят Самонемоч и отпраывят эту партию в утиль...
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сегодня Литва выбирает нового президента, пожелаем им успеха а не прикола, мне было бы стыдно за братски народ, если у них политики так себя вели бы.
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Поки що "Їбашать" самого Садового...Хіба так можна подавати новину?А можливо Садовий знайшов цю книжку і показав як приклад хамства і несмаку?...А можливо просто фейк чи монтаж?..
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«Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
""Візьми і зроби" (современная версия)", - написал Садовый в комментарии к своему фото с "Книжного Арсенала" в Киеве, на котором он держит карточку с надписью "Їб#ш невпинно". Источник: https://censor.net.ua/p3128918»

Забанили у Облкнизі ?
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т.е. такие фото и слова от великих допускаются...а от плебса... зашили крестиком? Їб#ш невпинно, - мер Львова Садовий на "Книжковому Арсеналі" в столиці - Цензор.НЕТ 119
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЇб#ш невпинно, - мэр Львова Садовый на "Книжном Арсенале" в столице. ФОТО
 
 
 
 
 
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