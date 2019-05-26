 Їб#ш невпинно, - мэр Львова Садовый на "Книжном Арсенале" в столице. ФОТО

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
""Візьми і зроби" (современная версия)", - написал Садовый в комментарии к своему фото с "Книжного Арсенала" в Киеве, на котором он держит карточку с надписью "Їб#ш невпинно".
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
""Візьми і зроби" (современная версия)", - написал Садовый в комментарии к своему фото с "Книжного Арсенала" в Киеве, на котором он держит карточку с надписью "Їб#ш невпинно".
предлагаю Садовому фишечку: пусть партия "Самопомощь" приходит в Раду памперсах поверх штанов.. Лохторат прохавает!!! Зуб даю!!!
теперь это в тренде!
Владимир Александрович уже начал, правда, пока он использовал английское непечатное выражение, но почин положен.
Новые честные лица, маладые команды.....
Летай иль ползай - конец известен!
У Мексиці розбився вертоліт Мі-17, який належав військово-морському флоту Росії.
https://fakty.com.ua/ua/svit/20190526-u-meksytsi-rozbyvsya-vijskovyj-vertolit-rf-ye-zhertvy/
надо признать, что у Иисусика есть чувство юмора, и Иисусик не любит мусор, поэтому партия Садового в новый созыв Рады не пройдет..
просто Иисусик таким образом прибрал львовский мусор из политики..
""Візьми і зроби" (современная версия)", - написал Садовый в комментарии к своему фото с "Книжного Арсенала" в Киеве, на котором он держит карточку с надписью "Їб#ш невпинно". Источник: https://censor.net.ua/p3128918»
Забанили у Облкнизі ?