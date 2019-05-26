 Їб#ш невпинно, - мэр Львова Садовый на "Книжном Арсенале" в столице. ФОТО

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

""Візьми і зроби" (современная версия)", - написал Садовый в комментарии к своему фото с "Книжного Арсенала" в Киеве, на котором он держит карточку с надписью "Їб#ш невпинно".

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