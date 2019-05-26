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Все про:взятка (4547) инспекция (62) прокуратура (3513)

 Начальник управления ГАСИ на Ривненщине задержан за взятку в 400 тыс. ФОТО

Сотрудники прокуратуры Западного региона Украины задержали при получении взятки в 400 тыс. грн начальника управления Государственной архитектурно-строительной инспекции в Ривненской области.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Западного региона Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Следователями следственного управления ГУ Нацполиции в Ривненской области, при оперативном сопровождения Управления защиты экономики в Ривненской области задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды от представителя частного предприятия начальником Управления Государственной архитектурно-строительной инспекции в Ривненской области при посредничестве другого лица", - говорится в сообщении.

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Взятка в размере 400 тыс. грн предназначались за не создание искусственных препятствий в осуществлении предпринимательской деятельности в сфере строительства и не проведение проверок на объекте строительства.

Указанные средства перечислены на расчетный счет "подконтрольного" злоумышленникам другого частного предприятия.

"В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, а также обыски по месту жительства фигурантов дела", - подытожили в прокуратуре.

Начальник управления ГАСИ на Ривненщине задержан за взятку в 400 тыс 01
Начальник управления ГАСИ на Ривненщине задержан за взятку в 400 тыс 02

Источник: https://censor.net.ua/p3128915
 
   
 Топ комментарии
 
Сейчас - ЗЕпрезедент где отрубанные руки новым борцом с коррупцией?

Начальник управления ГАСИ на Ривненщине задержан за взятку в 400 тыс - Цензор.НЕТ 6490
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Параша обещал руки рубать, хоть бы отчитался.
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интересно, а подобная рыбалка перестанет быть спортивной..?
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Будни Украины при новом преЗЕденте - борце с коррупцией, строителе страны мечты с зарплатой 4000 дол...
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интересно, а подобная рыбалка перестанет быть спортивной..?
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Где ЗЕ обещанные отрубанные руки Начальник управления ГАСИ на Ривненщине задержан за взятку в 400 тыс - Цензор.НЕТ 9971
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Параша обещал руки рубать, хоть бы отчитался.
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Сейчас - ЗЕпрезедент где отрубанные руки новым борцом с коррупцией?


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ну как так можно, взять и отрубать руки тов. Порошенку...
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Оце рівненські поліцаї проспали хабарника, бо "крутили" дітей за малюнки і одиночні пікети. Напевне цей достойник не вчора хабарі брати почав? Нє? Чи поліція вважає, що цей достойник на Рівненщині - останній і можна переходити до "кошмарення" пікетувальників?
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Вийськова прокуратура ловит архитекторов в глубоком тылу. Потужно
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Ремонт хотел сделать, ковёр опять же таки ))
А тут такое )))
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Бланк: Росія намагається переконати США обміняти Україну на Венесуелу : https://zik.ua/news/2019/05/26/blank_rosiya_namagaietsya_perekonaty_ssha_obminyaty_ukrainu_na_venesuelu_1579895
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Всё пропало ,завтра снимают гипс . Шёл бы ты отсюда .
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Это реальность в политике Кремля, потому не такая простая работа у МИД Украины...
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Когда уже эти дебилы поймут, что сейчас будет всё быстро меняться и вот настало время всевозможных провокаций, в т.ч. и подстава на взятку от людей, которым они будут потом должны занести эти бабки??? Да! Подстава от этих людей! Именно такие методы сейчас используют для выковыривания всех этих взяточников на гос.должностях. Они забывают, что они все со "своими успехами" известны и причем давно находятся "на карандаше". У Зе это теперь называется - очищение влады. Как заметил один "не слабый" человек - ему определена миссия - зачистить это болото! И ему в этом помогут! За бугром уже всем надоело, что их бабки в Украине просто проваливаются. Поэтому сейчас один из трех главных вопросов у миссии МВФ - отчет- куда израсходованы выделенные бабки? Настало время отчета и ответственности. Никто из мира сильных так просто не допустит безгранично воровать их деньги! Посмотрите, какие "наезды" начались на Порошенко и его окружение. Теперь задумайтесь - зачем сюда вернули такого юриста-волкодава, как Портнов, который пачками начал сразу плодить иски в суд с конкретными уголовными материалами? Определенные источники говорят, что многие из "верхов" уже без памерсов не ходят!
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Детей за пикет в Ровно уже наказали, как бы не забыли этих красавцев наказать.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНачальник управления ГАСИ на Ривненщине задержан за взятку в 400 тыс. ФОТО
 
 
 
 
 
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