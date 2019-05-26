 Начальник управления ГАСИ на Ривненщине задержан за взятку в 400 тыс. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Западного региона Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Следователями следственного управления ГУ Нацполиции в Ривненской области, при оперативном сопровождения Управления защиты экономики в Ривненской области задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды от представителя частного предприятия начальником Управления Государственной архитектурно-строительной инспекции в Ривненской области при посредничестве другого лица", - говорится в сообщении.

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Взятка в размере 400 тыс. грн предназначались за не создание искусственных препятствий в осуществлении предпринимательской деятельности в сфере строительства и не проведение проверок на объекте строительства.

Указанные средства перечислены на расчетный счет "подконтрольного" злоумышленникам другого частного предприятия.

"В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, а также обыски по месту жительства фигурантов дела", - подытожили в прокуратуре.



