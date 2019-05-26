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Все про:плен (1769) Донбасс (18607) 53 отдельная механизированная бригада (29)

 Обнародованы имена и фотографии украинских военных, попавших в плен 22 мая. ФОТО

Имена и даты рождения украинских военнослужащих, которые попали в плен, перейдя на неподконтрольные украинские территории, обнародовала волонтер из Днепра Дарья Андрусенко-Якотюк.

Как говорится в facebook-публикации, передает Цензор.НЕТ, в плен попали восемь военных: старший сержант Беспалый Роман Владимирович (17.06.1981), старший солдат Пундор Борис Иосифович (03.03.1965), старший солдат Горяинов Максим Анатольевич (28.07.1984), старший солдат Дуванов Ким Владимирович (25.11.1971), старший солдат Корсун Павел Юрьевич (21.06.1982), прапорщик Шайдов Виктор Андреевич (27.10.1970), старший солдат Геймур Александр Юрьевич (1994), старший солдат Гордейчук Юрий Николаевич (25.09.1982).

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"В состав экипажа входили бойцы проходивших службу в мпб уже более двух лет. Каждый из ребят имеет полное доверие и уважение как личного состава и командования. Очень хочется подчеркнуть, что ни у одного из военнослужащих не было с собой оружия и они находились в трезвом состоянии. Каждый из них понимал ответственность своего поста. Как случилось, что они решили сократить проложенный маршрут - пока неизвестно, как и тот момент, почему на КПВВ у них не спрашивали направления и цели поездки на линию разграничения", - отмечает Андрусенко-Якотюк.

Обнародованы имена и фотографии украинских военных, попавших в плен 22 мая 01
Обнародованы имена и фотографии украинских военных, попавших в плен 22 мая 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Как 8 украинских военных заехали в плен к российским войскам: рапорты военных и пограничников

Обнародованы имена и фотографии украинских военных, попавших в плен 22 мая 03
Обнародованы имена и фотографии украинских военных, попавших в плен 22 мая 04
Обнародованы имена и фотографии украинских военных, попавших в плен 22 мая 05
Обнародованы имена и фотографии украинских военных, попавших в плен 22 мая 06

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Обнародованы имена и фотографии украинских военных, попавших в плен 22 мая 07
Обнародованы имена и фотографии украинских военных, попавших в плен 22 мая 08

Напомним, 22 мая в штабе Операции Объединенных сил рассказали, что в районе Новотроицкого восемь украинских военных отклонились на автомобиле от маршрута, попали на оккупированную территорию и были задержаны боевиками.

Читайте: Сдача в плен 8 украинских военных, которые сами заехали в руки врага, - демонстрация кадровых проблем армии на шестом году войны, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/p3128905
 
 
 Топ комментарии
 
Що з цього приводу сказав новообраний президент?
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У него лига смеха, поцелуйчики лысин и т.п. Некогда ему.
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нє трєвожьтє чуваков-ані усталі..
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Що з цього приводу сказав новообраний президент?
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Что бы он ни сказал - ты напишешь что то злобное. В том числе, если он ничего не скажет. Просвети: что нужно было бы сделать Президенту, что бы ты к нему не придирался?
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"Пробиралися" це ви, коли оббріхувати Порошенка. А щодо новообраного відповім : вибачитися за всі образи українцям і перестати брехати, прибрати людей Коломойського та ригоаналів із свого оточення.
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Агов, що за ницэнитнэця? Колы цэ я оббрихував Порошенка?
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Багато разів, як і твої колеги по російськотрольному цеху.
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Агов, то э конкретни приклады, колы я начэбто оббрыхував Порошенка?
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Підніми свої коментарі. А також я радий, що нема заперечень щодо іншого про новообраного президента😀
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"Пробиралися" і "придиралися" - це взагалі абсолютно різні слова, вчіть українську.
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Мені це відомо, просто телефон сам виправляє. Мову знаю і вам раджу писати українською.
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А нижче чого удмуртською написали? Більша частина ваших коментарів написана російською, тому зверніть увагу в першу чергу на себе.
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вин зрадник, тому що пише росийською! Уси патриоты Украины пишуть выключно украинською!!!
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А це вже знущання над українською мовою.
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У него лига смеха, поцелуйчики лысин и т.п. Некогда ему.
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Його вже кілька днів на фейсбучику питають ...
Ні гу-гу.
Натомість кажуть, що сьогодні було на лізі сміху ...
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Сказал что нужно закрывать ету торговлю с окупантами, прекращать Ротердам+++, садить Петю на нары и вводить военное положение в зоне АТО.
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Где сейчас пленные? Ещё в Украине или их уже на расею перевезли?
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ни у одного из военнослужащих не было с собой оружия Ето кто же отправляясь на передовую не берет с собой оружия? Или кто отправляет их на передок не разрешил взять им оружие? Попахивает предательством
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Хоплофобія влади досягла маразматичних масштабів
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Какие то у всех неестественно хитрые лица. Хорошо бы место их жительства засветить.
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Не первый раз замечаю что в украинской армии в основном служат люди в возрасте.
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81-й, 82-й, 84-й годы рождения - это прям "в возрасте"? В возрасте там только один человек, который 65-го г. р., остальные вроде не тянут на возрастных
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Под 40. Для меня это довольно старые люди. Где молодежь?
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Вся молодёжь в интернете на диване с москалями воюет. Грозят Кубань отбить.
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А может они просто умнее бывших совков?
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Естественно умнее, раз не идут воевать. А самые умные вобще уже за границей. Но в интернете все как один патриоты - КУБАНЬ НАШ, некоторые даже Россию с Китаем по Уралу делят.
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У родившихся в совке видимо свои счеты с москалями.
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1981 год, почти 40. В Германии после 27 не берут в армию. Естественно офицеры есть и старше, но в этом то случае все они солдаты. Это просто пистец. Да и лица у большинства пропитые.
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Мутная история. Не заблудились. Возможно, шофер их специально туда завез.
Раздолбайство всех. И КПП в том числе. За жопу надо брать их командира, главного раздолбая.
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Помню после Майдана крымский беркут уезжая из Киева наотрез отказался сдавать свое оружие и своего добился. И ето еще не было войны. А теперь солдаты на фронте как терпилы ездят без оружия и их лювят вражеские ДРГ как курей. В зоне боевых действий до сих пор не введено военное положение. Извините, но мне например Балуха или Сенцова жальче чем етих восьмерых. Если тебя посылают без оружия на передовую то ты или лох или увольняйся к черту из етой гребаной позорной армии.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОбнародованы имена и фотографии украинских военных, попавших в плен 22 мая. ФОТО
 
 
 
 
 
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