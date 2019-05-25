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Все про:Житомирщина (685) задержание (5386) наркотики (1515) Нацполиция (9451)

 Полицейские с сообщниками наладили производство и сбыт наркотиков на Житомирщине, при обысках изъяты оружие и деньги, - НПУ. ФОТОрепортаж

Преступная группа наладила схему изготовления, перевозки и сбыта наркотических средств и психотропных веществ на территории Житомира и нескольких районов области. После оперативной закупки амфетамина и марихуаны задержан работник полиции Романовского отделения и его сообщник.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, в 2018 году оперативники Житомирского управления Департамента внутренней безопасности НПУ установили деятельность группы лиц, которая занимается распространением и изготовлением наркотиков. Организаторами наркогруппировки оказались действующие и бывшие полицейские.

Военная прокуратура Житомирского гарнизона начала уголовное производство по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины, которое было передано по подследственности в следственный отдел УСБУ области.

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Правоохранители совместными действиями задокументировали причастность к наркобизнесу 22-летних сотрудников сектора реагирования патрульной полиции Романовского отделения полиции Новоград-Волынского ОП ГУНП в Житомирской области, их бывших коллег и жителей Романовского, Чудновского районов и Житомира. Заговорщики наладили процесс изготовления амфетамина и марихуаны, их перевозку и сбыт.

На проведении очередной оперативной закупки наркотического средства и психотропного вещества работники внутренней безопасности НПУ, УСБУ и военной прокуратуры задержали капрала полиции и его 35-летнего сообщника, жителя Романовского района.

Проведено 9 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов преступной группы, изготовления, хранения и сбыта наркотиков. Изъяты амфетамин, марихуана, холодное оружие, боеприпасы, шашки и деньги.

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В порядке ст.208 УПК Украины задержанные помещены в изолятор временного содержания. В ближайшее время им будет объявлено подозрение и избрана мера пресечения. Продолжаются следственные действия с целью привлечения всех участников наркокартеля к уголовной ответственности.

Полицейские с сообщниками наладили производство и сбыт наркотиков на Житомирщине, при обысках изъяты оружие и деньги, - НПУ 01
Полицейские с сообщниками наладили производство и сбыт наркотиков на Житомирщине, при обысках изъяты оружие и деньги, - НПУ 02

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Полицейские с сообщниками наладили производство и сбыт наркотиков на Житомирщине, при обысках изъяты оружие и деньги, - НПУ 03
Полицейские с сообщниками наладили производство и сбыт наркотиков на Житомирщине, при обысках изъяты оружие и деньги, - НПУ 04
Полицейские с сообщниками наладили производство и сбыт наркотиков на Житомирщине, при обысках изъяты оружие и деньги, - НПУ 05
Полицейские с сообщниками наладили производство и сбыт наркотиков на Житомирщине, при обысках изъяты оружие и деньги, - НПУ 06

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Источник: https://censor.net.ua/p3128902
 
   
 Топ комментарии
 
Так то трава для котєйки.
Нє ущємляйте любітєлєй животних, сволочі! Поліцейські зі спільниками налагодили виготовлення та збут наркотиків на Житомирщині, під час обшуків вилучено зброю та гроші, - НПУ - Цензор.НЕТ 8235

Поліцейські зі спільниками налагодили виготовлення та збут наркотиків на Житомирщині, під час обшуків вилучено зброю та гроші, - НПУ - Цензор.НЕТ 9946
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Тобто коли нацжони, проривались до АП , то всьо було конституціонно, а тут таке...
Так це ж ще тижндень не пройшов з обрання нового Президента...
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коломойский сказал, что это его с аваковым общая работа
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Тобто коли нацжони, проривались до АП , то всьо було конституціонно, а тут таке...
Так це ж ще тижндень не пройшов з обрання нового Президента...
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Тема про наркотики и оборотней .Ты тему читал Вася ?
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Толпа добытчиков янтаря напала на силовиков на Ровенщине

Толпа добытчиков янтаря напала на силовиков на Ровенщине
В Ровенской области завели уголовное дело по факту нападения толпы добытчиков янтаря на полицейских и пограничников.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в пятницу, 24 мая.

Как сообщается, 21 мая полицейские Рокитновского отделения, сотрудники местной прокуратуры и пограничной службы проводили обыски в домохозяйствах двух жителей сел Познань и Глинное. Обыскам начали препятствовать местные жители - с обеих сторон более 100 человек.

"У правоохранителей отобрали видеокамеру, папку с документами и нанесли несколько ударов капитану полиции и работникам пограничной службы. Правоохранителям понадобилась помощь медиков", - говорится в сообщении.
https://antikor.com.ua/articles/305829-tolpa_dobytchikov_jantarja_napala_na_silovikov_na_rovenshchine
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соевые скажите. это нова шыкаладная полиция - очьень важьно? Это потужная мыролюбная свинореформа № 100036?
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Нє, ця поліція вєе горохова, звертайся туди.
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за три дня мурора - очьень важьно стали гороховыми? Помоему у них тяга к мыролюбному реформизму развивалась на протяжении пяти лет. При чем здест вовка штейн?
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Рюкзаков топил за зелю. Кушайте. Не обляпайтесь.
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Какая разница за кого он «топил»
Реформу полиции проводил с Порошенко вместе
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коломойский сказал, что это его с аваковым общая работа
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Реформу полиции проводил Аваков вместе с Порошенко
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З вашого боку це чергова брехня. Порошенко не керував Аваковим і так звана реформа була роботою Авакова.
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Рюкзаков реформиловал полицию с порохом, рюкзаков топил за зелю, зеля- порохобот?
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Много ты до соевых видел, что бы ментов за крышевание брали?
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Взагалі то Аваков не людина Порошенка.
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Зрозуміло, але факт залишається фактом. Почалась хоч якась позитивна динаміка.
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Скоріше за все, що цю справу почали значно раніше і там були задіяні інші відомства. Тому Аваков не зміг прикрити своїх наркоторговців😃
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у админа явная страсть к вазелину.
цензор забыл - что вазелин пришел и ушел, а метка "цензор - сайт зеленского" - останется навечно.
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Це продовження реформи Авакова, якого новообраний президент не хоче зняти з посади.
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скорее всего просто закрысили или создавали конкуренцию Заметили как потом эти дела спускаются на тормоза? Постоянно арестовывают каких-то взяточников мелких и прочих делков и потом тишина, ничего. Кто сидит из тех о ком писали СМИ? Где эту достоверную статистику можно посмотреть?
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Вот так наши мудрые умельцы-полицианты себе на памятники гранитные, как могут, заколачивают.
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Так то трава для котєйки.
Нє ущємляйте любітєлєй животних, сволочі! Поліцейські зі спільниками налагодили виготовлення та збут наркотиків на Житомирщині, під час обшуків вилучено зброю та гроші, - НПУ - Цензор.НЕТ 8235


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Колись взимку на вікні у мене стояла огіркова розсада, так котяра її з"їв. Злодюга.))
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Треба було йому вирощувати пирій, або купувати пророщений овес. Коли таким чином чистять шлунок.
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это все подбросили. провокация и поклеп.
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"гениальный плокулол" сегодня назвал три источника коррупции в Украине: госпредприятия, таможня и рэйдерство. но скромно умолчал о четырех главных источниках: генпрокуратура, ВР, АП и полиция... скромность или забывчивость? Поліцейські зі спільниками налагодили виготовлення та збут наркотиків на Житомирщині, під час обшуків вилучено зброю та гроші, - НПУ - Цензор.НЕТ 258
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Чекаємо на слова нового прокурора. Він перерахує ці джерела корупції?
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можешь "чекать" можешь сам попробовать. но речь о том, что себя любимого и своих "близких" он исключает из рассмотрения.
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Це вже не цікаво, бо хочу побачити нову епоху без корупції.
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Ледокоин Гетьмана‏ @YevhenS

2h2 hours ago

Один речной МБАК для ВМСУ
От Ленинской Кузни
Стоил более 100 000 000 гривен.
Мародер содрал с украинцев на никому ненужных речных катерах
Около 1 000 000 000 гривен.
Теперь появились ответы на вопросы почему не брали БЕСПЛАТНЫЕ катера у США.

Поліцейські зі спільниками налагодили виготовлення та збут наркотиків на Житомирщині, під час обшуків вилучено зброю та гроші, - НПУ - Цензор.НЕТ 272

1 reply

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Та не ссы. Ща през от Яндекса лавэ плучит, и звезду смерти построит! В кино. На Г+Г.
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Полицейские с сообщниками наладили производство и сбыт наркотиков на Житомирщине, при обысках изъяты оружие и деньги

Никогда не обращал внимания.Ну понятно, изъяли наркотики ,оружие и деньги. Ну наркотики понятно и оружие. А почему изъяли деньги? Это что запрет на деньги? Я что то пропустил? Если эти деньги преступные то это определяет суд.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолицейские с сообщниками наладили производство и сбыт наркотиков на Житомирщине, при обысках изъяты оружие и деньги, - НПУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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