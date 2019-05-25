 Полицейские с сообщниками наладили производство и сбыт наркотиков на Житомирщине, при обысках изъяты оружие и деньги, - НПУ. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, в 2018 году оперативники Житомирского управления Департамента внутренней безопасности НПУ установили деятельность группы лиц, которая занимается распространением и изготовлением наркотиков. Организаторами наркогруппировки оказались действующие и бывшие полицейские.
Военная прокуратура Житомирского гарнизона начала уголовное производство по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины, которое было передано по подследственности в следственный отдел УСБУ области.
Правоохранители совместными действиями задокументировали причастность к наркобизнесу 22-летних сотрудников сектора реагирования патрульной полиции Романовского отделения полиции Новоград-Волынского ОП ГУНП в Житомирской области, их бывших коллег и жителей Романовского, Чудновского районов и Житомира. Заговорщики наладили процесс изготовления амфетамина и марихуаны, их перевозку и сбыт.
На проведении очередной оперативной закупки наркотического средства и психотропного вещества работники внутренней безопасности НПУ, УСБУ и военной прокуратуры задержали капрала полиции и его 35-летнего сообщника, жителя Романовского района.
Проведено 9 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов преступной группы, изготовления, хранения и сбыта наркотиков. Изъяты амфетамин, марихуана, холодное оружие, боеприпасы, шашки и деньги.
В порядке ст.208 УПК Украины задержанные помещены в изолятор временного содержания. В ближайшее время им будет объявлено подозрение и избрана мера пресечения. Продолжаются следственные действия с целью привлечения всех участников наркокартеля к уголовной ответственности.
Так це ж ще тижндень не пройшов з обрання нового Президента...
Толпа добытчиков янтаря напала на силовиков на Ровенщине
В Ровенской области завели уголовное дело по факту нападения толпы добытчиков янтаря на полицейских и пограничников.
Об этом сообщает пресс-служба полиции в пятницу, 24 мая.
Как сообщается, 21 мая полицейские Рокитновского отделения, сотрудники местной прокуратуры и пограничной службы проводили обыски в домохозяйствах двух жителей сел Познань и Глинное. Обыскам начали препятствовать местные жители - с обеих сторон более 100 человек.
"У правоохранителей отобрали видеокамеру, папку с документами и нанесли несколько ударов капитану полиции и работникам пограничной службы. Правоохранителям понадобилась помощь медиков", - говорится в сообщении.
https://antikor.com.ua/articles/305829-tolpa_dobytchikov_jantarja_napala_na_silovikov_na_rovenshchine
Реформу полиции проводил с Порошенко вместе
цензор забыл - что вазелин пришел и ушел, а метка "цензор - сайт зеленского" - останется навечно.
Нє ущємляйте любітєлєй животних, сволочі!
Ледокоин Гетьмана @YevhenS
2h2 hours ago
Один речной МБАК для ВМСУ
От Ленинской Кузни
Стоил более 100 000 000 гривен.
Мародер содрал с украинцев на никому ненужных речных катерах
Около 1 000 000 000 гривен.
Теперь появились ответы на вопросы почему не брали БЕСПЛАТНЫЕ катера у США.
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Никогда не обращал внимания.Ну понятно, изъяли наркотики ,оружие и деньги. Ну наркотики понятно и оружие. А почему изъяли деньги? Это что запрет на деньги? Я что то пропустил? Если эти деньги преступные то это определяет суд.