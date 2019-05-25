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Все про:задержание (5384) Киевская область (1665) Нацполиция (9451)

 Группа вооруженных псевдополицейских, похитивших столичного предпринимателя, задержана на Киевщине, - НПУ. ФОТОрепортаж

На автодороге вблизи с. Ревное Бориспольского района неизвестные на Volkswagen T5 с проблесковыми маячками остановили Land Rover, угрожая оружием, вытащили водителя и, надев ему на голову черную маску, посадили в свой автомобиль и уехали.

Сообщение об этом по спецлинии 102 полиции Киевщины поступило 24 мая в 19:20, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

При этом один из нападавших скрылся на автомобиле заложника.

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По указанию начальника полиции Киевщины Дмитрия Ценова в области и столице ввели в действие оперативный план "Перехват". Уже через час сотрудники уголовного розыска областной полиции совместно со столичными патрульными задержали в одном из микрорайонов Киева указанный Volkswagen T5.

"Находящиеся в нем граждане начали сопротивляться, в связи с чем правоохранители осуществили предупредительный выстрел из табельного оружия и применили спецсредства. Полицейские освободили похищенного заложника - 53-летнего столичного предпринимателя, и задержали группу злоумышленников", - говорится в сообщении.

При себе у задержанных было оружие, поддельные документы сотрудников полиции и форменная одежда.

Подозреваемых - трех жителей Днепропетровской области и жителя АР Крым - задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. До избрания меры пресечения они будут находиться в изоляторе временного содержания.

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По факту похищения человека, вымогательства, незаконного завладения транспортным средством, разбоев и незаконного хранения оружия следователи открыли уголовные производства.

В настоящее время полицейские проверяют задержанных на причастность к совершению вымогательств и разбойных нападений на территории Украины. Также устанавливается местонахождение похищенного транспортного средства потерпевшего.

Группа вооруженных псевдополицейских, похитивших столичного предпринимателя, задержана на Киевщине, - НПУ 01
Группа вооруженных псевдополицейских, похитивших столичного предпринимателя, задержана на Киевщине, - НПУ 02
Группа вооруженных псевдополицейских, похитивших столичного предпринимателя, задержана на Киевщине, - НПУ 03

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Источник: https://censor.net.ua/p3128894
 
   
 Топ комментарии
 
А псевдо Аваков задержали? Группа вооруженных псевдополицейских, похитивших столичного предпринимателя, задержана на Киевщине - Цензор.НЕТ 2799
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***
- пап, а как узнать, какой из оборотней круче?
- тут обязательно надо на погоны смотреть...
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Платить им меньше стали,те кто умнее уже убегают оттуда.
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это мыролюбно отреформированная полиция - очьень важьно?
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А псевдо Аваков задержали? Группа вооруженных псевдополицейских, похитивших столичного предпринимателя, задержана на Киевщине - Цензор.НЕТ 2799
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Порошенко звільнив Мертвечука від мінської групи.
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А Доній давно скурвився .
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***
- пап, а как узнать, какой из оборотней круче?
- тут обязательно надо на погоны смотреть...
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Судя по всему, у нас каждый второй полициант как минимум - из категории псевдо. Ни нормально ездить на авто, ни задержать злодея и проч...
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Нова поліція - нова мильна булька.


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Ну не знаю.Я помню,моя надела маску зайчика.И не было никаких заяв,ни от кого.Кроме проявщика фоток,бо он утверждал,що тигр не спаривается с зайцами и хотел закрыть ателье Группа вооруженных псевдополицейских, похитивших столичного предпринимателя, задержана на Киевщине - Цензор.НЕТ 126
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Наверное полиция составит админпротоколы на них за ношение полицейской формы Групу озброєних псевдополіцейских, які викрали столичного підприємця, затримано на Київщині - Цензор.НЕТ 3567
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А в это время отряд сбушников гонялся за копателями янтаря,а батальон полицаев отбирал у предпринимателя заправку.
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А ти за всіма судами стежиш і на всі ходиш?
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Тема про задержание гастролёров бандитов похитивших человека,а тролли боты приплели сюда и Авакова и Зеленского .😁Плохой подбор на ботоферме
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Платить им меньше стали,те кто умнее уже убегают оттуда.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГруппа вооруженных псевдополицейских, похитивших столичного предпринимателя, задержана на Киевщине, - НПУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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