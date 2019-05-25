 Группа вооруженных псевдополицейских, похитивших столичного предпринимателя, задержана на Киевщине, - НПУ. ФОТОрепортаж

Сообщение об этом по спецлинии 102 полиции Киевщины поступило 24 мая в 19:20, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.
При этом один из нападавших скрылся на автомобиле заложника.
По указанию начальника полиции Киевщины Дмитрия Ценова в области и столице ввели в действие оперативный план "Перехват". Уже через час сотрудники уголовного розыска областной полиции совместно со столичными патрульными задержали в одном из микрорайонов Киева указанный Volkswagen T5.
"Находящиеся в нем граждане начали сопротивляться, в связи с чем правоохранители осуществили предупредительный выстрел из табельного оружия и применили спецсредства. Полицейские освободили похищенного заложника - 53-летнего столичного предпринимателя, и задержали группу злоумышленников", - говорится в сообщении.
При себе у задержанных было оружие, поддельные документы сотрудников полиции и форменная одежда.
Подозреваемых - трех жителей Днепропетровской области и жителя АР Крым - задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. До избрания меры пресечения они будут находиться в изоляторе временного содержания.
По факту похищения человека, вымогательства, незаконного завладения транспортным средством, разбоев и незаконного хранения оружия следователи открыли уголовные производства.
В настоящее время полицейские проверяют задержанных на причастность к совершению вымогательств и разбойных нападений на территории Украины. Также устанавливается местонахождение похищенного транспортного средства потерпевшего.
- пап, а как узнать, какой из оборотней круче?
- тут обязательно надо на погоны смотреть...