 Полиция составила админпротоколы на двух юных ривненчан, проводивших в центре города несанкционированный пикет. ФОТО

В полиции сообщили, что митингующие не подали заранее соответствующей заявки, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Рівне 1.

Поэтому работники полиции составили на парня и девушку в присутствии матери админпротоколы за нарушение порядка и организации проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций.

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Кроме того, поскольку правонарушительница несовершеннолетняя, на мать составили админпротокол за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей. Все материалы будут направляться в суд для принятия решения.

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