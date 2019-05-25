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Все про:пикет (577) Нацполиция (9447) протокол (48) Ривне (280)

 Полиция составила админпротоколы на двух юных ривненчан, проводивших в центре города несанкционированный пикет. ФОТО

Установлено, что 20- и 16-летний жители Ривного проводили митинг на Майдане Независимости несанкционированно.

В полиции сообщили, что митингующие не подали заранее соответствующей заявки, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Рівне 1.

Поэтому работники полиции составили на парня и девушку в присутствии матери админпротоколы за нарушение порядка и организации проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Обережно, токсичні!" - активисты пикетируют ГПУ и МВД с требованием отставки Луценко и Авакова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Кроме того, поскольку правонарушительница несовершеннолетняя, на мать составили админпротокол за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей. Все материалы будут направляться в суд для принятия решения.

Полиция составила админпротоколы на двух юных ривненчан, проводивших в центре города несанкционированный пикет 01

Также смотрите: Автомобиль Toyota RAV4 секретаря Ривненского горсовета сожгли, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3128892
 
   
 Топ комментарии
 
Чего-то от этой новости рашкой засмердило..
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Несанкционированный пикет? Повеяло рашкой
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Идет дорогой яныка? Ну ну!
Если будем молчать дальше на беспредел авакова-коломойского ,то янык покажется скоро цветочком!
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докатілісь - мірнийє пікєти повязалі!!! МОРДОР наступайєт!
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Байдуже, що там написано. Але хіба в Україні раніше вимагали дозвіл на пікет з двох людей? Це ваш президентик, зеботи. Пишайтесь.
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аааа)))))))))))импичмент Полиция составила админпротоколы на двух юных ривненчан, проводивших в центре города несанкционированный пикет - Цензор.НЕТ 2632 правино недоумков домой родителей под суд ибо нефиг с ума сходить раз проиграли
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А Я ПОМНЮ КАК ЗА РАЗОРВАНЫЙ ПОРТРЕТ ПАРАШЕНКО ХЛОПЦА В ТЮРЬМУ ПОСАДИЛИ!ЗА РАЗОРВАНЫЙ ПОРТРЕТ ПАРАШЕНКО !КАРЛ ЗА РАЗОРВАНЫЙ ПОРТРЕТ!
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чо ты орешь потерпевший. того "хлопца" посадили за пьяный дебош в поезде с дракой и сопротивлением
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а ну то да раз против пети-петушка то сразу и бандит и пьяница и убийца а когда обратка прилетела соя скаулит как дерьмо собачье
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І тижня не минуло, а ми вже наче на росії живемо....
Хіба раніше штрафували за пікети ????????
Хтось із зелених відповість ?
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авакян, який перетворився на хорошого, бо служить кловуну, намагається захистити своє крісло.
воно по трупах піде...
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не плач соя иди шоколадку покушай Полиция составила админпротоколы на двух юных ривненчан, проводивших в центре города несанкционированный пикет - Цензор.НЕТ 6676
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сьогодні з кацапнею не спілкуюсь.
вільний.
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24% это твой круг общения соя
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Олена Білозерська
4 ч. ·

Населення у нашій державі поділяється на більшість і меншість. Більшість визначає, чи будеш ти легітимним. Меншість - де саме ти ним будеш: у Києві чи в Ростові.
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Нульовка, тобі відомо що ти в чорному списку?
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То при Пете Аваков был соевым, шоколядным министром, Рюкзаковым, СОбаковым, а при Бабломойском это теперь уважаемый, честный человек, добросовестно исполняющий свой служебный долг.
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Юрист в коментах пише, що дії поліції неправомірні, ніяких порушень не було.
Це все аваківщина на захисті зеленського.
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Да хорош уже думать за зеленского! Зеленский просто актер, он игрант свою роль! Страной руководит коломойский!
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Ну шо? Довольны зеБЕнины телепузики?
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вітаю мило 73%!!!! За три дні правління Зєкаманди ДІТЕЙ до буцигарні запраторюють та складають протоколи про "адмінпорушення" за висловлювання(мирне!!!!) власної думки!!!! Вітаю з епохою Зєлєбєні!!!!
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Это скотство!
Где нардепы? Где правозащитники?
Это - плохой звоночек!
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Аваков прогнувся аж занадто, як би чого не сталось...
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У дівчини на колінах якісь зековські наколки здається?
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И что? Теперь за тату будут задерживать? Или за плакаты на Зеленского? На кого такая примитивная болтовня расчитана?
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щечку подключили в защиту петушка Пети? Полиция составила админпротоколы на двух юных ривненчан, проводивших в центре города несанкционированный пикет - Цензор.НЕТ 6739
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Тату на коленях девки четко указывают, что эта особь из отряда "Ылиты"
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Спасибо тебе, непонятная двойная куета в нике. Я ждал какого-то зЕ!лебобу с высером про "Ылиту", чтоб запостить зЕ!быдлоту.
Полиция составила админпротоколы на двух юных ривненчан, проводивших в центре города несанкционированный пикет - Цензор.НЕТ 562
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Там с самого начала было всё понятно. Карлик явно ЧСВешный, что не так сразу губки надувает, любит шоб все хвалили и аплодировали шуту, попробуй не похлопай.. У таких карликов кстати всегда какие то комплексы не здоровые...Щас будет мстить , обижаца..на феню перейдёт, гопота Кривого Рога.
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Парень и девушка принесли с собой плакаты "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски", имея в виду первые кадровые назначения Зеленского.
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На фото, яке виклав вище Alexandr Slavich, у дівчини щось інше написано, перше слово здається "Сказав", а далі не розберу
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Что за бред? Украина, что превращается в азиопскую дикую обосРашку?
Какой может быть вообще протокол за мирные тихие пикеты?
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так а разве в Украине уже надо разрешения на митинг брать? И какой это митинг?
как то быстро 2013 возвращается. вам не кажется?
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Во всех СМИ написано: Стояли с пикетами про импичмент Зеленского. Но на здешнем ресурсе это стыдливо умалчивают.
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форумчани допишуть.
добре, хоч новину дали.
насправді, неприємні оці дзвіночки.. змушують багато чого обдумати, скоріше за все, безпечні часи минули і Україна поступово ставатиме авторитарною малоросією, як при янікові.
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Режим Сопли Зелёной в лице карманного министра Рюкзакяна боится двух детей с плакатом...
Ну просто збс.
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Ого!А ровненская полиция ни чего не попутала?Или это очередные рассейские граждане облагодетельствованные режимом Порошенко?Получившие граждансво Украины и устроившиеся в полицию?А хотя да,скорее местные приверженцы Потроха,они же там все за него голосовали.Петя бох!И на законы пох!
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Это ты попутала много букв и запятых. Но что они для тебя, если есть скоморох. Писать учись, пока не поздно.
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постоянное бурление ховна! обычное дело в свинорейхе
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Интересно, о чём были плакаты . . .

А на месте суда я бы закрыл дело по малозначности с вынесением предупреждения (ст. 22 КУоАП), то есть не штрафовал бы. Площадь пустая, они реально никому не мешали, никакой угрозы общественным интересам не было. Не стоит быть похожими на россию в этом вопросе.

Ведь предварительность заявки для чего нужна : если много людей и надо обеспечить порядок, если надо перекрывать движение транспорта, если может быть нарушено функционирование общественных учреждений.
А тут - да, закон как бы нарушен формально, а реально негативных последствий или угрозы их наступления - ноль. Соответственной должна быть и реакция.

А вот уделить внимание тому, что так довело малолеток, что они с плакатами на площадь пошли (что нехарактерно для этого возраста и провинции) - вот это стоит.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция составила админпротоколы на двух юных ривненчан, проводивших в центре города несанкционированный пикет. ФОТО
 
 
 
 
 
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