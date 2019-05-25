 Полиция составила админпротоколы на двух юных ривненчан, проводивших в центре города несанкционированный пикет. ФОТО

В полиции сообщили, что митингующие не подали заранее соответствующей заявки, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Рівне 1.
Поэтому работники полиции составили на парня и девушку в присутствии матери админпротоколы за нарушение порядка и организации проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций.
Кроме того, поскольку правонарушительница несовершеннолетняя, на мать составили админпротокол за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей. Все материалы будут направляться в суд для принятия решения.
Если будем молчать дальше на беспредел авакова-коломойского ,то янык покажется скоро цветочком!
Хіба раніше штрафували за пікети ????????
Хтось із зелених відповість ?
воно по трупах піде...
вільний.
4 ч. ·
Населення у нашій державі поділяється на більшість і меншість. Більшість визначає, чи будеш ти легітимним. Меншість - де саме ти ним будеш: у Києві чи в Ростові.
Це все аваківщина на захисті зеленського.
Где нардепы? Где правозащитники?
Это - плохой звоночек!
Какой может быть вообще протокол за мирные тихие пикеты?
как то быстро 2013 возвращается. вам не кажется?
добре, хоч новину дали.
насправді, неприємні оці дзвіночки.. змушують багато чого обдумати, скоріше за все, безпечні часи минули і Україна поступово ставатиме авторитарною малоросією, як при янікові.
Ну просто збс.
А на месте суда я бы закрыл дело по малозначности с вынесением предупреждения (ст. 22 КУоАП), то есть не штрафовал бы. Площадь пустая, они реально никому не мешали, никакой угрозы общественным интересам не было. Не стоит быть похожими на россию в этом вопросе.
Ведь предварительность заявки для чего нужна : если много людей и надо обеспечить порядок, если надо перекрывать движение транспорта, если может быть нарушено функционирование общественных учреждений.
А тут - да, закон как бы нарушен формально, а реально негативных последствий или угрозы их наступления - ноль. Соответственной должна быть и реакция.
А вот уделить внимание тому, что так довело малолеток, что они с плакатами на площадь пошли (что нехарактерно для этого возраста и провинции) - вот это стоит.