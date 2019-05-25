 Внедорожник протаранил "Таврию" на Столичном шоссе и сбежал: водитель и пассажир легковушки чудом выжили. ФОТО

Об этом сообщает "Информатор", передает Цензор.НЕТ.
По словам водителя "Таврии", он с пассажиром в салоне, двигался по Столичному шоссе в третьем ряду в сторону станции метро "Выдубичи". Примерно за 800 метров до "Выдубичей" в их машину сзади на полном ходу влетел автомобиль Lexus. Удар был такой силы, что "Таврию"развернуло на дороге и отбросило в отбойник. Водитель Lexus не стал дожидаться полицию и скрылся с места аварии. От удара у Lexus отлетела решетка радиатора и автомобильный номер "II 8888 ЕЕ".
К счастью, в результате аварии, ни водитель ни пассажир "Таврии" не пострадали, несмотря на серьезные повреждения, которые получил автомобиль. У машины смята практически вся задняя часть и разорвало бензобак вследствие чего горючее вылилось на дорогу. Водитель подчеркнул, что автомобиль восстановлению скорее всего не подлежит.
На месте работал экипаж патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. Детали и виновника ДТП установит следствие.
но им тяжело просмотреть фотки))
Да ладно, сложат обратно и еще лет 30 поездит. Он просто набирает себе баллы для суда. Подравняют, подкрасят и дадут сто евро за хлопоты)
Этот самый рюкзаков - лучший министр на свете, по словам хозяина ЗЕ. Все 5 лет на своем посту он тайно боролся против Порошенко. И за это его сейчас оставили в молодой команде.
А ты что тут несешь? Ты что, против ЗЕ?
Если Таврия автомобиль то я китайский парашютист
ПС
противники блях говорили на укр номерах легко найти
ну так найдите владельца єтого номера желаю удачи)))
https://baza-gai.com.ua/search?digits=8888%D0%95%D0%95&page=3
но в первом еще хуже с кабины трака могли вообще не заметить как переехать
Машина может поломаться,
Девчонка может разлюбить,
Но чтобы Югик бросил пить,
Не может быть,не может статься