EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия, Киевские новости
  5382  79
Материалы по теме:
Все про:ДТП (5561) Киев (17527)

 Внедорожник протаранил "Таврию" на Столичном шоссе и сбежал: водитель и пассажир легковушки чудом выжили. ФОТО

В субботу, 25 мая, в Киеве на Столичном шоссе внедорожник Lexus "догнал" "Таврию", которую отбросило в отбойник, и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает "Информатор", передает Цензор.НЕТ.

По словам водителя "Таврии", он с пассажиром в салоне, двигался по Столичному шоссе в третьем ряду в сторону станции метро "Выдубичи". Примерно за 800 метров до "Выдубичей" в их машину сзади на полном ходу влетел автомобиль Lexus. Удар был такой силы, что "Таврию"развернуло на дороге и отбросило в отбойник. Водитель Lexus не стал дожидаться полицию и скрылся с места аварии. От удара у Lexus отлетела решетка радиатора и автомобильный номер "II 8888 ЕЕ".

К счастью, в результате аварии, ни водитель ни пассажир "Таврии" не пострадали, несмотря на серьезные повреждения, которые получил автомобиль. У машины смята практически вся задняя часть и разорвало бензобак вследствие чего горючее вылилось на дорогу. Водитель подчеркнул, что автомобиль восстановлению скорее всего не подлежит.

Внедорожник протаранил Таврию на Столичном шоссе и сбежал: водитель и пассажир легковушки чудом выжили 01
Внедорожник протаранил Таврию на Столичном шоссе и сбежал: водитель и пассажир легковушки чудом выжили 02

Читайте также: В Украине будет введен обновленный учет ДТП

На месте работал экипаж патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. Детали и виновника ДТП установит следствие.

Источник: https://censor.net.ua/p3128866
 
 
 Топ комментарии
 
Референдум по возбуждению уголовного дела проводить будут ?
 показать весь комментарий
 
Достаточно изменить пару строчек в нормативных документах. Сбежавший водитель, априори считается находился в алкогольном опьянении и при вынесении приговора этот факт, дополнительно отягощает вину. на 7 лет.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Який прудкий позашляховик! А водіяхоч позбувся, як непотрібного свідка?
 показать весь комментарий
 
 
И номера свои из базы вытер что бы не палится или номера вообще левые.
 показать весь комментарий
 
на фото номер таврии ващето, опять пенсне запотело
 показать весь комментарий
 
НЕТ НОМЕР ТАВРИ ИМЕЕТ БУКВУ А а этот два II
 показать весь комментарий
 
 
угу
но им тяжело просмотреть фотки))
 показать весь комментарий
 
От удара у Lexus отлетела решетка радиатора и автомобильный номер "II 8888 ЕЕ". Источник: https://censor.net.ua/p3128866
 показать весь комментарий
 
 
Это у тебя запотело, анекдот Таврия на номерах II 8888 EE рассмешил
 показать весь комментарий
 
Достаточно изменить пару строчек в нормативных документах. Сбежавший водитель, априори считается находился в алкогольном опьянении и при вынесении приговора этот факт, дополнительно отягощает вину. на 7 лет.
 показать весь комментарий
 
 
А если в нормативном документе изменить еще пару строчек, приравняв вождение в нетрезвом виде к покушению на убийство... А если еще ужесточить нормативы и покушение на убийство наказывать годами так 20-25... К сожалению, в этом государстве это утопия.
 показать весь комментарий
 
 
Вы недооцениваете Владимира Александровича - скоро подобные ситуации будут расследовать в смартофоне все желающие....подождите.. Позашляховик протаранив "Таврію" на Столичному шосе і втік: водій і пасажир легковика дивом вижили - Цензор.НЕТ 3290
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Референдум по возбуждению уголовного дела проводить будут ?
 показать весь комментарий
 
 
Та як і все його президентство - навіть на аналізи не годиться.
 показать весь комментарий
 
 
Думаешь мочу в анализах найдут ? Я сомневаюсь.
 показать весь комментарий
 
 
Это не просто блатной, а супер блатной. Интересно в какой фракции сейчас состоит это тело? Внедорожник протаранил "Таврию" на Столичном шоссе и сбежал: водитель и пассажир легковушки чудом выжили - Цензор.НЕТ 3078
 показать весь комментарий
 
 
Водитель подчеркнул, что автомобиль восстановлению скорее всего не подлежит. Источник: https://censor.net.ua/p3128866\\\\\\\\\\

Да ладно, сложат обратно и еще лет 30 поездит. Он просто набирает себе баллы для суда. Подравняют, подкрасят и дадут сто евро за хлопоты)
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Таврию выровняют, растянут, зашпаклюют, покрасят и еще продадут за 3000у.е. в 2 раза дороже за 10-ти летний фольксваген на евробляхах. Самое интересное что противники евроблях в основном были работники СТО которые восстанавливают невосстанавливаемое советское говно.
 показать весь комментарий
 
 
Нет. Я ничего не придумываю. Все реально. https://www.youtube.com/watch?v=nZ4G0f0xdzQ
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
В тавріі ііхали сторонніки Злєнского і водітєль лексуса, як прєдставітєль иліти просто обязан був поставить на место етіх казлов!
 показать весь комментарий
 
Ты что тут несешь, негодяй!

Этот самый рюкзаков - лучший министр на свете, по словам хозяина ЗЕ. Все 5 лет на своем посту он тайно боролся против Порошенко. И за это его сейчас оставили в молодой команде.

А ты что тут несешь? Ты что, против ЗЕ?
 показать весь комментарий
 
Евробляха? Или ето номер от Таврии? Или как ето может быть? соевые в ступоре.
 показать весь комментарий
 
 
Уже об'явили, шо то номер з тавріі)) Дивись вище))
 показать весь комментарий
 
Так это сзади,а спереди был тот,другой Позашляховик протаранив "Таврію" на Столичному шосе і втік: водій і пасажир легковика дивом вижили - Цензор.НЕТ 5893
 показать весь комментарий
 
 
так то сзаді Позашляховик протаранив "Таврію" на Столичному шосе і втік: водій і пасажир легковика дивом вижили - Цензор.НЕТ 6708 а спереду як на всіх тавріях дублюється перша цифра Позашляховик протаранив "Таврію" на Столичному шосе і втік: водій і пасажир легковика дивом вижили - Цензор.НЕТ 2581
 показать весь комментарий
 
Если бы был евробляхер,то орали бы со всех каналов!А так гос номер,"Лексус" и как обычно в таких случаях поступают владельцы данных машин,он опять убежал с места ДТП.Только номера не успел скрутить,как всегда!
 показать весь комментарий
 
судя по номеру то этот хуже евробляхера, наверняка чиновник
 показать весь комментарий
 
Водитель подчеркнул, что автомобиль восстановлению скорее всего не подлежит Внедорожник протаранил "Таврию" на Столичном шоссе и сбежал: водитель и пассажир легковушки чудом выжили - Цензор.НЕТ 8007

Если Таврия автомобиль то я китайский парашютист Внедорожник протаранил "Таврию" на Столичном шоссе и сбежал: водитель и пассажир легковушки чудом выжили - Цензор.НЕТ 3037
 показать весь комментарий
 
Водила лехуса по ходу бил пьяний, а так как номер скорее всего из блатних мусоров, потому и спетлял.
ПС
противники блях говорили на укр номерах легко найти
ну так найдите владельца єтого номера желаю удачи)))
https://baza-gai.com.ua/search?digits=8888%D0%95%D0%95&page=3
 показать весь комментарий
 
 
Владелец любого номера находится примерно за 30-40 секунд.
 показать весь комментарий
 
 
Ета база данных не актуальна. Проверял.
 показать весь комментарий
 
В смысле на актуальна? только что пробил три своих авто - все четко, даже то которое в угоне числится с 2008 года так и висит в угоне
 показать весь комментарий
 
Что делала Таврия на Столичном в третьем ряду??
 показать весь комментарий
 
 
искала приключений на сваю жопу
но в первом еще хуже с кабины трака могли вообще не заметить как переехать
 показать весь комментарий
 
 
Почитай правила ДД, прежде чем пердеть !
 показать весь комментарий
 
А номерочек-то по базе не пробивается.... уже ублюдки трут следы... луценко выходи из запоя спаси страну )
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
з 14-го року Позашляховик протаранив "Таврію" на Столичному шосе і втік: водій і пасажир легковика дивом вижили - Цензор.НЕТ 9998
 показать весь комментарий
 
 
Это факт, только с 2014 года херово всем и молодые пацаны цвет нации гибнет это геноцид, кроме семей ахметовых, сук сепарских, которые как то ***** богатеют при таком геноциде нации...
 показать весь комментарий
 
страна не может отойти от соевого хаоса.
 показать весь комментарий
 
Всё может быть,всё может статься
Машина может поломаться,
Девчонка может разлюбить,
Но чтобы Югик бросил пить,
Не может быть,не может статься
 показать весь комментарий
 
 
тебе, как евробляхеру - купившему развалюху за 1000 евро и не желающему платить налоги - - нужно было быть на месте Таврии
 показать весь комментарий
 
Так номер же явная евробляха, совсем уже эти халявщики распоясались.
 показать весь комментарий
 
"Внедорожник протаранил "Таврию" на Столичном шоссе и сбежал", -В Киеве внедорожники настолько суровы что даже бегать умеют?
 показать весь комментарий
 
Таврія крепуча, у лексуса решотка відпала тільки, піддержим вітчизняний автопром, зачем ці іномарки паршиві.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВнедорожник протаранил "Таврию" на Столичном шоссе и сбежал: водитель и пассажир легковушки чудом выжили. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх