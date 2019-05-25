 Внедорожник протаранил "Таврию" на Столичном шоссе и сбежал: водитель и пассажир легковушки чудом выжили. ФОТО

Об этом сообщает "Информатор", передает Цензор.НЕТ.

По словам водителя "Таврии", он с пассажиром в салоне, двигался по Столичному шоссе в третьем ряду в сторону станции метро "Выдубичи". Примерно за 800 метров до "Выдубичей" в их машину сзади на полном ходу влетел автомобиль Lexus. Удар был такой силы, что "Таврию"развернуло на дороге и отбросило в отбойник. Водитель Lexus не стал дожидаться полицию и скрылся с места аварии. От удара у Lexus отлетела решетка радиатора и автомобильный номер "II 8888 ЕЕ".

К счастью, в результате аварии, ни водитель ни пассажир "Таврии" не пострадали, несмотря на серьезные повреждения, которые получил автомобиль. У машины смята практически вся задняя часть и разорвало бензобак вследствие чего горючее вылилось на дорогу. Водитель подчеркнул, что автомобиль восстановлению скорее всего не подлежит.





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На месте работал экипаж патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. Детали и виновника ДТП установит следствие.