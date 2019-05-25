 На Майдане состоялась акция в поддержку пленных моряков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает с места событий корреспондент Цензор.НЕТ.
Собравшиеся принесли с собой бумажные кораблики - символ трех украинских суден, которые Россия захватила вместе с моряками.
Они выкрикивали имена каждого из 24 моряков, содержащихся в России, и призывали других поддерживать украинских граждан, содержащихся в российских СИЗО.
В руках собравшиеся держали государственные флаги, военно-морской флаг Украины, плакаты в поддержку пленных.
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МИД Украины хочет через международный суд обязать Россию освободить всех 24 украинских моряков. В то же время Россия утверждает, что жалоба Украины "не имеет смысла".
Международный трибунал завершил слушания по делу моряков, решение планируют объявить сегодня, 25 мая.
Автор фото и видео - Олег Богачук
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".
Срок досудебного следствия по делу был продлен до августа 2019 года.
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Ця акція була б доречною біля будинку тих, хто послав туди цих моряків.
Невестка Президента Украины Петра Порошенко Юлия рассказала, что ее муж и старший сын главы государства Алексей ушел воевать на фронт, когда их малышу исполнилось всего два месяца.
Об этом Юлия Порошенко написала на своей странице в Facebook.
Юлия Порошенко объяснила, что причина того, что никто не знал о службе Алексея в АТО, состоит в том, что он не хотел подвергать опасности отца и всю Украину. Также она опубликовала обращение осведомленного с ситуацией инсайдера.
"Пора, наверное, уже и мне проговориться и поведать о том, что знал еще с лета 2014 года. Тут все предельно просто. Сын Порошенко Алексей сам добровольно пошел в военкомат и только потом поставил перед фактом своего отца. Порошенко отговаривать сына не стал, но объяснил ему, что если не дай Бог он попадет в плен, это может стать рычагом давления не столько на него, сколько на всю Украину, так как сам факт пленения сына президента и Верховного Главнокомандующего может стать сильнейшим деморализующим фактором на армию и население страны", - говорится в сообщении, которое и перепостила Юлия.
"Что сделал Порошенко - документы прикрытия для сына на другую фамилию. Чтобы даже сослуживцы не знали, кто он. Алексей был командиром минометного расчета и не в тылу. Минометные расчеты не по тылам и штабам сидят. И в доказательство опубликовано его фото в военной форме с ребёнком на руках в каком-то особняке.