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Все про:акция (1914) моряки (742) Богачук Олег (844)

 На Майдане состоялась акция в поддержку пленных моряков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Около сотни киевлян собрались на Майдане Незалежности в знак поддержки моряков, которых Россия незаконно удерживает в плену уже полгода.

Об этом сообщает с места событий корреспондент Цензор.НЕТ.

Собравшиеся принесли с собой бумажные кораблики - символ трех украинских суден, которые Россия захватила вместе с моряками.

Они выкрикивали имена каждого из 24 моряков, содержащихся в России, и призывали других поддерживать украинских граждан, содержащихся в российских СИЗО.

В руках собравшиеся держали государственные флаги, военно-морской флаг Украины, плакаты в поддержку пленных.

Читайте на Цензор.НЕТ: Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая огласит решение о требовании освободить украинских военнопленных моряков

МИД Украины хочет через международный суд обязать Россию освободить всех 24 украинских моряков. В то же время Россия утверждает, что жалоба Украины "не имеет смысла".

Международный трибунал завершил слушания по делу моряков, решение планируют объявить сегодня, 25 мая.

Автор фото и видео - Олег Богачук

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На Майдане состоялась акция в поддержку пленных моряков 02
На Майдане состоялась акция в поддержку пленных моряков 03
На Майдане состоялась акция в поддержку пленных моряков 04
На Майдане состоялась акция в поддержку пленных моряков 05
На Майдане состоялась акция в поддержку пленных моряков 06
На Майдане состоялась акция в поддержку пленных моряков 07
На Майдане состоялась акция в поддержку пленных моряков 08
На Майдане состоялась акция в поддержку пленных моряков 09
На Майдане состоялась акция в поддержку пленных моряков 10
На Майдане состоялась акция в поддержку пленных моряков 11
На Майдане состоялась акция в поддержку пленных моряков 12
На Майдане состоялась акция в поддержку пленных моряков 13
На Майдане состоялась акция в поддержку пленных моряков 14

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

Также читайте: Россия уже полгода незаконно удерживает 24 украинских моряка и судна, - посольство США

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

Срок досудебного следствия по делу был продлен до августа 2019 года.

Также на Цензор.НЕТ: Выздоровление военнопленного моряка Сороки, прооперированного в Москве, идет трудно и медленно, - адвокат Бадамшин

Источник: https://censor.net.ua/p3128865
 
   
 Топ комментарии
 
А где клован?Стадо давно не ржало.
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І - що???

Ця акція була б доречною біля будинку тих, хто послав туди цих моряків.
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Та не.Надо-было возле стеклянной будки.То чмо,которое в ней сидит их туда посылало.
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якщо вже так, то біля маєтку поросятки..
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І - що???

Ця акція була б доречною біля будинку тих, хто послав туди цих моряків.
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Невестка, к стати имеющая рос. гражданство или уже все забыли, Порошенко написала пост, наверное его сторонникам, чтоб они им гордились ещё больше.

Невестка Президента Украины Петра Порошенко Юлия рассказала, что ее муж и старший сын главы государства Алексей ушел воевать на фронт, когда их малышу исполнилось всего два месяца.

Об этом Юлия Порошенко написала на своей странице в Facebook.
Юлия Порошенко объяснила, что причина того, что никто не знал о службе Алексея в АТО, состоит в том, что он не хотел подвергать опасности отца и всю Украину. Также она опубликовала обращение осведомленного с ситуацией инсайдера.
"Пора, наверное, уже и мне проговориться и поведать о том, что знал еще с лета 2014 года. Тут все предельно просто. Сын Порошенко Алексей сам добровольно пошел в военкомат и только потом поставил перед фактом своего отца. Порошенко отговаривать сына не стал, но объяснил ему, что если не дай Бог он попадет в плен, это может стать рычагом давления не столько на него, сколько на всю Украину, так как сам факт пленения сына президента и Верховного Главнокомандующего может стать сильнейшим деморализующим фактором на армию и население страны", - говорится в сообщении, которое и перепостила Юлия.
"Что сделал Порошенко - документы прикрытия для сына на другую фамилию. Чтобы даже сослуживцы не знали, кто он. Алексей был командиром минометного расчета и не в тылу. Минометные расчеты не по тылам и штабам сидят. И в доказательство опубликовано его фото в военной форме с ребёнком на руках в каком-то особняке.
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Ха-ха-ха-ха...Видели мы,как он"воевал"!Хорошая отмазка.Только вот фотографии белых дверей с золотыми вензелями из его"палатки", как-то не вписываются в обычный фронтовой антураж.А 20 спецназовцев его охранявших,папа Порошенко хоть медальками наградил?Пади уже расставлены на хорошие должности за героическую службу!
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Цензор.НЕТФотоОбществоНа Майдане состоялась акция в поддержку пленных моряков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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