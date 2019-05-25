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Все про:Житомирщина (683) СБУ (13469) янтарь (489)

 СБУ пресекла незаконную добычу янтаря на Житомирщине с оборотом в $20 тыс. в месяц. ФОТО

Сотрудники Управления СБ Украины блокировали деятельность организованной группировки, участники которой наладили незаконную добычу и сбыт янтаря.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужбы установили, что организовал "артель янтарных старателей" неработающий житель города Олевск. Для добычи "солнечного камня" в приграничных районах Житомирщины он нанимал местных жителей.

По оперативным данным спецслужбы, делец имел "крышу" среди местных правоохранителей, которые за определенное вознаграждение не мешали ему в незаконном промысле и заблаговременно предупреждали о рейдах силовиков.

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В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели на территории Олевского района полдесятка санкционированных обысков.

Во время следственных действий сотрудники Управления СБУ в Житомирской области задержали пятерых участников группировки во время незаконной добычи "солнечного камня" путем гидроразмыва почвы. У организатора "бизнеса" изъяты черновые записи, подтверждающие противозаконную деятельность и свидетельствующие о минимальном доходе группировки в 20 тысяч долларов США ежемесячно.

Кроме того, у фигурантов дела изъят добытый янтарь, шесть мотопомп, два электрогенератора.

Общая стоимость оборудования составляет более 25 тысяч американских долларов.

СБУ пресекла незаконную добычу янтаря на Житомирщине с оборотом в $20 тыс. в месяц 01
СБУ пресекла незаконную добычу янтаря на Житомирщине с оборотом в $20 тыс. в месяц 02
СБУ пресекла незаконную добычу янтаря на Житомирщине с оборотом в $20 тыс. в месяц 03
СБУ пресекла незаконную добычу янтаря на Житомирщине с оборотом в $20 тыс. в месяц 04

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Продолжаются следственные действия в уголовном производстве начатом по ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины.

Операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области.

Источник: https://censor.net.ua/p3128847
 
 
 Топ комментарии
 
Як так,Петро ж ще три роки тому припинив видобуток,навіть війська туди вводив))
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Скоро прикроют это конртору СБУ по крышиванию бизнеса...
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Все что лежит в земле принадлежит народу,лучше обыщите имения свинарчуков и ахметки и соберите там доказательства их преступлений.
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Скоро прикроют это конртору СБУ по крышиванию бизнеса...
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Всю контору прикрывать нельзя, авот некоторые управления давно пора.
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"По оперативным данным спецслужбы, делец имел "крышу" среди местных правоохранителей, которые за определенное вознаграждение не мешали ему в незаконном промысле и заблаговременно предупреждали о рейдах силовиков.
Источник: https://censor.net.ua/p3128847"

Так это СБУ "своих" накрывает?
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Да "хозяева" меняются после "выборов", что тут не понятно?! Он конверт-центры недавно точно так же "выявляли"! За всеми этими халявными потоками стоит "элитное" быдло, которое на этом в конечном итоге и зарабатывает. СБУ припинила незаконний видобуток бурштину на Житомирщині з оборотом $20 тис. на місяць - Цензор.НЕТ 5948
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Блокируют уже года 4 , а толку никакого. Видимо тех. кто это все организовывает и бабло считает не трогали.
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Незаконная была и есть добыча янтаря, а законную сделали относительно недавно, но речь не о ней.
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Не беспокойтесь, ЗЕкоманда разберётся, всем будет хорошо...
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Як так,Петро ж ще три роки тому припинив видобуток,навіть війська туди вводив))
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Ну добре що зараз це припинолсь. Віримо у зе! Кажуть, що на кордоні затримали автівку контробандистів що ввозили бурштин назад в Україну! СБУ пресекла незаконную добычу янтаря на Житомирщине с оборотом в $20 тыс. в месяц - Цензор.НЕТ 9610
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А кротяра чуть что, сразу про Петро волает, но как про рыгов спрашиваешь так сразу язык в жопу засовывает, ************...
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Петро Порошенко засновник Партії Регіонів))
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Та нічого))Шо тобі розповісти про ригів?Те що вони всі зрадники України,так це всі знають,і Порошенко серед них Перший.
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От ти кумедний. Тобто за Петра, який вже не президент, тобі не по барабану. А за зе, який є зараз президентом, тобі по барабану? Дуже зручно!
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Так,бо к котрий раз голосували --Абинеюля.Мені по барабану на Зеленського,доки він не робе злочинів,як Петро))
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А як же зв'язок з ригами? Тобі мало його злочинів за п'ять днів? Відкрий очі. Ходи здоровий.
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У нас з вами,різні погляди на злочин))Якщо Зеленський посаде Порошенко,від цьго виграє Україна.
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На, переселенець ти наш.
Вивчи нарешті. Чи горлівчани нездатні до засвоєння нової інформації?
Чи ти обдумано брешеш?
СБУ пресекла незаконную добычу янтаря на Житомирщине с оборотом в $20 тыс. в месяц - Цензор.НЕТ 5561
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Нельзя так отвечать методичкам, у них в качестве аргумента должно быть только два слова а дальше просто врать и гавкать...
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Все что лежит в земле принадлежит народу,лучше обыщите имения свинарчуков и ахметки и соберите там доказательства их преступлений.
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Все что лежит на сцене принадлежит зрителям... Кроме тебя умного ни кто доказательств не соберёт, так что факты в студию иначе ты врешь...
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Все что лежало на фабрике имени карла маркса принадлежало народу и стоило миллионы,но хитрый молдаван просто все украл.
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При чем тут молдован? Чего вы ватные дебилы на кого-то все время сварачиваете??? Фабрика живёт и процветает, люди зарабатывают деньги, продукция пользуется спросом по всей Европе, платятся налоги, твой народ о котором ты говоришь сидит в телевизоре и сериалы смотрит жопу не поднимает и требует чтобы его кормили, так называемый русский мир... путин *****, зеленский клоун, жри это....
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Здорово тебя,потрохобота,подорвало,я не говорил про работу фабрики сегодня,я говорил про цену которую заплатил аферист за успешное предприятие,кстати интересно,этот ваш шоколадный магнат хоть одну новую фабрику построил или рубит бабло на всем совковом?что касается налогов,то будь поосторожнее с выводами,не накличь хорошую проверку,которая конечно же покажет укрывательство от уплаты на сотни миллионов.
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У нас цегельний завод ніхто не купив, хоча люди були ладні даром віддати. Порізали на металобрух і розтягли по домівкам...
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Барт обосрался в игру вступает круг и его автопереводчик.Фабрика маркса прекрасно работала,ваш цегельный никакого отношения к воровству киевской фабрики не имеет и иметь не может.
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Насколько я вижу пока что в дерьме ты, и стремительно углубляешься, твоя желчь не находит выхода и сжирает тебя внутри, особо смысла тебе что то объяснять по сути нет, но с уверенностью могу сказать одно, фабрика работает, а ты просто врешь, за чем не понятно, для того чтобы за деньги ты слишком туп, значит какая то обида, скорее из-за того что в жизни не способен достичь чего то самостоятельно, остаётся одна надежда что тебе кинут кость, ничего личного, правда матка...
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Хорошая попытка обгадить комментатора,но пахнет от неё гнильём,мы говорим про украденную успешно работавшую фабрику,а не про мою желчь,ты же явно выкручиваешься как глиста и пытаешься не замечать тему обсуждения - молдаван вор и аферист.
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"На всем совковом" - имеешь ввиду поставленное американцами в 30-х или спи##еное из Германии после 45-го? В совке болта ровного выточить было не на чем, какие на# "успешные предприятия"?! Попросись на экскурсию на Рошен, и найди там что-то родное тебе, совковое, кроме стен! СБУ припинила незаконний видобуток бурштину на Житомирщині з оборотом $20 тис. на місяць - Цензор.НЕТ 3447 В оборудование и технологии вкачаны миллирады.
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Совок страна лжи, рашка страна лжи, вот оно и бесится когда ему открывают глаза на правду, это совковый отработанный материал, все на что оно способно так это смотреть ********* и по тихому гадить соседу, но и при возможности что то украсть, оно только по себе судит...
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Значит таки молдован ни одну фабрику не построил.Миллиарды стоила фабрика,которую он захапал,сколько этот диабетчик заплатил за неё при якобы приватизации?
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Ты, тупой, вначале покажи за что Порошенко не взялся и не создал, а потом в качестве примера приведем сколько было построено предприятий в Украине за последние пять лет, изучи тему, а самое главное приведи пример кто в Украине из зеленских, регыаналов что то создал.... И ещё, продукция Рошен и качественная и вкусная, работают тысячи людей, давай свиня приводи пример у кого ещё что работает.... даже утюг можешь привести пример из рашки)))
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Полиграф обосрался,в бой вступает бард.Я показываю - фабрика маркса была украдена,потрох был членом партии регионов,был министром экономики у азарова и януковича,потрох строит магазины рошен сотнями,но ни одну фабрику по производству этот хитрун с нуля не построил,работает на всем готовеньком.
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Слышал звон, но не знаешь где он, тебе сверху полностью разложили все про рыгов, но ты всё бтешься об стенку как баран, просто не тошни....
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Замечательный текст,полная капитуляция.
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И ещё, тебе, повторяю, фабрика работает, а теперь посмотри сколько предприятий было выкуплено россиянами при помощи рыгов и разграблено, тут национальные интересы, та даже больше, как твой Коломойский делал капитал ( а тут любой дурак знает что Беня выкупал, выдавливал все и кидал, пример ФК Днепр).... Ты тупо пустое, злое и обиженное... Кто то смотрит что человек создал, кто то завидует ... К стати, для твоих шаблонов, у Ахметова все работают, создают и получают, он свой бизнес всегда развивает, Коломойский же все всегда выдавливает, выжимает и бросает, все об этом знают, пример приват, жри это...
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Тому, що хтось провів 144 потужні реформи поліції, судів і ще безліч чого, що заважало дерибану країни.
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Зелепутинцы - это шобла импотентов, рассказывают, что их много, но когда доходит до дела то результат плачевный. Берем петицию за отставку Наркома, 1 день - и есть результат, и это при условии, что нас в разы меньше. И вот многомилионная шобла, подает петицию за Зелю, и результат так себе. Та ж история с прийти поддержать Соплю на стадион, или прийти под ВР потребовать назначить кингурацию Клоуна.
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Ну так бригада ;ЗЕ!;- Це ті самі що під час Майдану строчили в інтернеті ;Работать надо, нєкогда мнє!;
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вірний) підхід)))- не платиш госі-папу) - кінець "бізнесу"...
от тільки Поляки), затримують партії бурштину по 200-250 тон баксів! СБУ пресекла незаконную добычу янтаря на Житомирщине с оборотом в $20 тыс. в месяц - Цензор.НЕТ 5507
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От собаки, не хотіли ділитися і зайшли на чужу територію...!
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Очень интересно посмотреть,как Зеленский справится с янтарной мафией.Если нет,значит не того президента мы избрали
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не живите прошлым - все - зеля за все отвечает - вот поймали на 20 тысяч - каждый день через границу гораздо больше и только через один таможенный пункт вывозят - но там не ловят по чему - вот вопрос)))
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Не знаю. Оно кажуть бідні, але чисто вдягнені бабусі уже почали купувати сири та червону ікру.
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20 тысяч долларов какой смех - не еще раз - 20 тысяч долларов - вот это да ,результат)))))))
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Не захотели СБУшкину доляху увеличить и вот результат!))
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Самый лучший вариант поделить всю зоны добычи на участки и разыграть из шапки между местным населением.А они решат,что им сделать с добычей.Бурштын -невозобновляемый ресурс,вполне может служить золотым запасом.Поэтому государство просто должно выкупать бурштын по мировым ценам у старателей.Отработанные участки лесхозы должны залесивать,или хозяева участков использовать в личных нуждах.Короче быстрей закончится бурштыновая лихорадка,тем быстрей регион придет в нормальное состояние.Можно после старателей запускать фирмы по окончательной добыче и рекультивации.Вариантов много.Но обязательно с участием местного населения.Там Ватутина грохнули не глядя,поляков,НКВД гоняли.Поэтому надо уважать полищуков.Организовать закупку.или торги.И государство будет иметь свою долю.Цена урштына со временем будет возрастать до бесконечности.
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Очень правильно,янтарь общий,украинский
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Отработанные участки лесхозы должны залесивать...

То есть эти скоты там всю природу загубят, а государство должно миллионы тратить на восстановление? Тогда уж лучше запустить туда крупного частника, который там все просеет на 3 метра в глубину и сам потом посадит лес. Это будет цивилизовано. А не запускать туда стадо каких-то мудаков с лопатами.. Просто ввести уголовное наказание за копание и все. Зажопили с лопатой - получи 3 года. И стразу станет порядок.
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ваш мусарський "парядак" ми вже наочно бачимо. рекультивація та заліснення має відбуватись з податків які бурштиновий бізнес платить. але ж старательство мафія легалізувати не хоче
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Какое отношение имеет СБУ к копателям? Там шпионы? Диверсанты? Они там военную тайну копают? Штат СБУ раздут в 100 раз потому им нечем заняться от слова вообще, вот они и лезут куда попало. Янтарь копают - СБУ тут как тут. Ларьки на базаре - СБУ и тут. Они как тараканы - везде...
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В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун заявила, що готова представити результати реформи системи охорони здоров'я.
Очільниця МОЗ каже, що команда Володимира Зеленського досі її не запросила - пише "Укрінформ".
"Ми тут, ми на місці, ми далі працюємо. Хоча змінюються президенти чи народні депутати у Верховній Раді, пацієнти є щодня", - заявила Супрун.
Вона додала, що команда МОЗ готова співпрацювати та представити ті зміни, які вже зроблені та які заплановані.
"Якщо буде запрошення. Його ще не було. Не зацікавилися тим, що ми робимо", - підкреслила в.о. міністра охорони здоров'я.
Супрун сподівається, що Зеленський підтримуватиме позитивні зміни в охороні здоров'я та допомагатиме, щоб вони відбулися швидше та якісніше.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ пресекла незаконную добычу янтаря на Житомирщине с оборотом в $20 тыс. в месяц. ФОТО
 
 
 
 
 
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