 СБУ пресекла незаконную добычу янтаря на Житомирщине с оборотом в $20 тыс. в месяц. ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.
Оперативники спецслужбы установили, что организовал "артель янтарных старателей" неработающий житель города Олевск. Для добычи "солнечного камня" в приграничных районах Житомирщины он нанимал местных жителей.
По оперативным данным спецслужбы, делец имел "крышу" среди местных правоохранителей, которые за определенное вознаграждение не мешали ему в незаконном промысле и заблаговременно предупреждали о рейдах силовиков.
В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели на территории Олевского района полдесятка санкционированных обысков.
Во время следственных действий сотрудники Управления СБУ в Житомирской области задержали пятерых участников группировки во время незаконной добычи "солнечного камня" путем гидроразмыва почвы. У организатора "бизнеса" изъяты черновые записи, подтверждающие противозаконную деятельность и свидетельствующие о минимальном доходе группировки в 20 тысяч долларов США ежемесячно.
Кроме того, у фигурантов дела изъят добытый янтарь, шесть мотопомп, два электрогенератора.
Общая стоимость оборудования составляет более 25 тысяч американских долларов.
Продолжаются следственные действия в уголовном производстве начатом по ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины.
Операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области.
Источник: https://censor.net.ua/p3128847"
Так это СБУ "своих" накрывает?
Вивчи нарешті. Чи горлівчани нездатні до засвоєння нової інформації?
Чи ти обдумано брешеш?
ех!...
от тільки Поляки), затримують партії бурштину по 200-250 тон баксів!
То есть эти скоты там всю природу загубят, а государство должно миллионы тратить на восстановление? Тогда уж лучше запустить туда крупного частника, который там все просеет на 3 метра в глубину и сам потом посадит лес. Это будет цивилизовано. А не запускать туда стадо каких-то мудаков с лопатами.. Просто ввести уголовное наказание за копание и все. Зажопили с лопатой - получи 3 года. И стразу станет порядок.
Очільниця МОЗ каже, що команда Володимира Зеленського досі її не запросила - пише "Укрінформ".
"Ми тут, ми на місці, ми далі працюємо. Хоча змінюються президенти чи народні депутати у Верховній Раді, пацієнти є щодня", - заявила Супрун.
Вона додала, що команда МОЗ готова співпрацювати та представити ті зміни, які вже зроблені та які заплановані.
"Якщо буде запрошення. Його ще не було. Не зацікавилися тим, що ми робимо", - підкреслила в.о. міністра охорони здоров'я.
Супрун сподівається, що Зеленський підтримуватиме позитивні зміни в охороні здоров'я та допомагатиме, щоб вони відбулися швидше та якісніше.