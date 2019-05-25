 Коммунальщики взялись за ремонт "ничейной" столичной улицы Чавдар, в ямы которой проваливались автобусы. ФОТО

Об этом сообщает блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
"Фактически это улица-призрак, которой нет на балансе города уже много лет, и из-за этого она не знала ремонта. Асфальт пришёл в полную негодность. Ямы стали настолько глубоки, что в них проваливаются даже автобусы", - рассказал он.
Директор "Киевавтодора" Александр Густелев подтвердил Казанскому, что данной улицы действительно нет на балансе города, но, как оказалось, данный факт не может быть помехой для ее ремонта.
"Не думал, что такое возможно, но оказывается в столице годами может существовать фактически ничейная улица, за которую никто не отвечает. К счастью, посты в "Фейсбуке" и общение с чиновниками возымели действие. Сегодня случилось чудо. На улице Чавдар впервые за 10 лет стали латать ямы! Как оказалось, чтобы добиться ремонта, не обязательно даже брать улицу на баланс" - отметил блогер.
Также Казанский сообщил, что встретился в КМДА с мэром Кличко, и тот обещал, что до осени улицу возьмут на баланс, проведут ремонт дороги и включат уличное освещение.
ти майже ніфіга не спалився
Порошенко обещает курс по 10
А Прийняв Порошенко цю країну, коли вона буда у сраці, а не на підйомі як зараз
Це факт, який зелебобам не обійти
Порошенко называет курс 13/доллар ганебним и обещает снизить
https://korrespondent.net/business/financial/3356891-poroshenko-schytaet-chto-dollar-budet-stoyt-deshevle-11-hryven
старайся
То есть до осени улица не будет на балансе города,ремонт дороги будут делать до осени и до осени освещения не будет.
лівий берег Києва, відрізняється від правого гіршими дорогами,
може тому шо вітальнік) живе в центрі міста?
вул. Чавдар, і всі Осокорки, і Позняки - нова забудова - люди мають машини,
але нема паркінгів\стоянок - машини стоять на вулицях - Київ місто Європейське?
влада місток будує біля ярма), а міст кірпи) не має нормальних з"їздів на лівому березі!!!
але треба ж і боксеру шось - 50%?! на карман відкатити!
і 1.5 не добудованих мости через Дніпро! але є мер, що здобуває якісь премії за хз шо,
і показує руки шо нічого не крали, десь це вже було, при космосі і ющі, і зараз при педалі і папі)!
и это в столице?
это была трубка мира 😁
https://v-variant.com.ua/tema/82503-ja-plachu-nalogi-gde-remont-dorogi-v-lisichanske-protestovali-avtomobilisty.html