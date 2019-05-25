 Коммунальщики взялись за ремонт "ничейной" столичной улицы Чавдар, в ямы которой проваливались автобусы. ФОТО

Об этом сообщает блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Фактически это улица-призрак, которой нет на балансе города уже много лет, и из-за этого она не знала ремонта. Асфальт пришёл в полную негодность. Ямы стали настолько глубоки, что в них проваливаются даже автобусы", - рассказал он.







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Директор "Киевавтодора" Александр Густелев подтвердил Казанскому, что данной улицы действительно нет на балансе города, но, как оказалось, данный факт не может быть помехой для ее ремонта.

"Не думал, что такое возможно, но оказывается в столице годами может существовать фактически ничейная улица, за которую никто не отвечает. К счастью, посты в "Фейсбуке" и общение с чиновниками возымели действие. Сегодня случилось чудо. На улице Чавдар впервые за 10 лет стали латать ямы! Как оказалось, чтобы добиться ремонта, не обязательно даже брать улицу на баланс" - отметил блогер.









Также Казанский сообщил, что встретился в КМДА с мэром Кличко, и тот обещал, что до осени улицу возьмут на баланс, проведут ремонт дороги и включат уличное освещение.