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Все про:дороги (1792) Киев (17527) ремонт (907) Казанский Денис (133)

 Коммунальщики взялись за ремонт "ничейной" столичной улицы Чавдар, в ямы которой проваливались автобусы. ФОТО

Улицу Елизаветы Чавдар на столичных Осокорках, известную на весь Киев ужасным состоянием асфальтового покрытия, наконец-то начали "латать".

Об этом сообщает блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Фактически это улица-призрак, которой нет на балансе города уже много лет, и из-за этого она не знала ремонта. Асфальт пришёл в полную негодность. Ямы стали настолько глубоки, что в них проваливаются даже автобусы", - рассказал он.

Коммунальщики взялись за ремонт ничейной столичной улицы Чавдар, в ямы которой проваливались автобусы 01
Коммунальщики взялись за ремонт ничейной столичной улицы Чавдар, в ямы которой проваливались автобусы 02
Коммунальщики взялись за ремонт ничейной столичной улицы Чавдар, в ямы которой проваливались автобусы 03

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Директор "Киевавтодора" Александр Густелев подтвердил Казанскому, что данной улицы действительно нет на балансе города, но, как оказалось, данный факт не может быть помехой для ее ремонта.

"Не думал, что такое возможно, но оказывается в столице годами может существовать фактически ничейная улица, за которую никто не отвечает. К счастью, посты в "Фейсбуке" и общение с чиновниками возымели действие. Сегодня случилось чудо. На улице Чавдар впервые за 10 лет стали латать ямы! Как оказалось, чтобы добиться ремонта, не обязательно даже брать улицу на баланс" - отметил блогер.

Коммунальщики взялись за ремонт ничейной столичной улицы Чавдар, в ямы которой проваливались автобусы 04
Коммунальщики взялись за ремонт ничейной столичной улицы Чавдар, в ямы которой проваливались автобусы 05
Коммунальщики взялись за ремонт ничейной столичной улицы Чавдар, в ямы которой проваливались автобусы 06
Коммунальщики взялись за ремонт ничейной столичной улицы Чавдар, в ямы которой проваливались автобусы 07

Также Казанский сообщил, что встретился в КМДА с мэром Кличко, и тот обещал, что до осени улицу возьмут на баланс, проведут ремонт дороги и включат уличное освещение.

Коммунальщики взялись за ремонт ничейной столичной улицы Чавдар, в ямы которой проваливались автобусы 08

Источник: https://censor.net.ua/p3128845
 
   
 Топ комментарии
 
Та не кажи. Незабаром заживемо! Особисто вчора бачив на вокзалі потяг з бідними, але чисто одягненими заробітчанами що повертаються працювати в Україну. Коммунальщики взялись за ремонт "ничейной" столичной улицы Чавдар, в ямы которой проваливались автобусы - Цензор.НЕТ 6088
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Ну все! Завтра чекаємо долар по 8 і зарплатню в 5000 євро.
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Безсумнівно, то є особиста заслуга новообраного гідранта
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Ну что порохоботы, языки в сраки засунули, Зеленский пришел, ремонт, годами не деланный, сделали.
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Та не кажи. Незабаром заживемо! Особисто вчора бачив на вокзалі потяг з бідними, але чисто одягненими заробітчанами що повертаються працювати в Україну. Коммунальщики взялись за ремонт "ничейной" столичной улицы Чавдар, в ямы которой проваливались автобусы - Цензор.НЕТ 6088
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Вы это серьезно?) А если завтра скамейки нужно будет покрасить, то президент должен будет дать указание?)
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Ну все! Завтра чекаємо долар по 8 і зарплатню в 5000 євро.
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Почитай сборник обещаний Порошенко, там все написано.
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сборнік абіщаній Порошенко вигадали прігожинські
ти майже ніфіга не спалився
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да шо вы все про прошлое - живем и смеемся над настоящим - зеленский клоун ,так и начал - все с его глупости смеются - одни желания не осуществимые и бред типа - чуваки ))))))))
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да он уже не призедент - программа МВФ заморожена - выборы не понятно когда ,примьера нет - и это всего несколько дней пролшло - смеемся дальше))))))
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Дякуючи Порошенко, створено те, що зараз спускає в унітаз зассика
А Прийняв Порошенко цю країну, коли вона буда у сраці, а не на підйомі як зараз
Це факт, який зелебобам не обійти
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https://youtu.be/I0T7kw3Ag88

Порошенко называет курс 13/доллар ганебним и обещает снизить
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Кандидат в президенты Украины и бывший глава НБУ Петр Порошенко заявил в эфире Шустер Live, что курс доллара должен опуститься, а американская валюта должна стоить менее 11 гривен.

https://korrespondent.net/business/financial/3356891-poroshenko-schytaet-chto-dollar-budet-stoyt-deshevle-11-hryven
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ти ще не дослужився до дозволу працювати під українським проксі?
старайся
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Купи прищепку в хозяйственном магазине,а то губа до земли отвисла.
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Не всё сразу. Потерпеть до вторника не можешь? Необходимо в бухгалтериях зарплаты нарисовать, на карточки деньги перевести...
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"... и тот обещал, что до осени улицу возьмут на баланс, проведут ремонт дороги и включат уличное освещение."

То есть до осени улица не будет на балансе города,ремонт дороги будут делать до осени и до осени освещения не будет.
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А нах её на баланс брать? Бедные застройщики наклепали курятников, и ********. А город теперь за наше бабло, инфраструктуру будет делать?
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Там половина Позняков так построена. Ни тротуаров ни освещения. Все потом за деньги киевлян достраивали.
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А вот, как выберут Педалика вновь мэром - так он в первый же рабочий день этим займется!
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це добре...
лівий берег Києва, відрізняється від правого гіршими дорогами,
може тому шо вітальнік) живе в центрі міста?
вул. Чавдар, і всі Осокорки, і Позняки - нова забудова - люди мають машини,
але нема паркінгів\стоянок - машини стоять на вулицях - Київ місто Європейське?
влада місток будує біля ярма), а міст кірпи) не має нормальних з"їздів на лівому березі!!!
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Місток' вже в 420 млн грн вилізе бюджету. А на дороги пох Педалю.
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за ці гроші, можна було і місток) і з"їзди)) поробити,
але треба ж і боксеру шось - 50%?! на карман відкатити! Коммунальщики взялись за ремонт "ничейной" столичной улицы Чавдар, в ямы которой проваливались автобусы - Цензор.НЕТ 7345
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забув сказати))), ці ліві з"їзди) з моста кирпи - треба просто зібрати, все вже років 10 лежить там!
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Олександре, Кирпа був геніальним і дуже гарним дядьком, згадайте, що лише при ньому УЗ здешевлювала квитки, робила ремонти вокзалів та запусксла нові потяги. Жалко дядька, от він би був гарним як мінімум Премєр-міністром.
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згоден, я про шо кажу - в Києві корки від того шо не продумана інфраструктура для людей,
і 1.5 не добудованих мости через Дніпро! але є мер, що здобуває якісь премії за хз шо,
і показує руки шо нічого не крали, десь це вже було, при космосі і ющі, і зараз при педалі і папі)!
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та невже))), а папини) пацани вже теж самознищилися\до коломойши перейшли?! Комунальники взялися за ремонт "нічиєї" столичної вулиці Чавдар, в ями якої провалювалися автобуси - Цензор.НЕТ 1567 Комунальники взялися за ремонт "нічиєї" столичної вулиці Чавдар, в ями якої провалювалися автобуси - Цензор.НЕТ 3421 Комунальники взялися за ремонт "нічиєї" столичної вулиці Чавдар, в ями якої провалювалися автобуси - Цензор.НЕТ 8766
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а Левый берег при каком мэре вусмерть застроили, напомни?
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Позняки еще до Кличко были полный пц. И Затрещина, как другой мир.
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Затрещину мало сейчас застраивают, конкурент Познякам Борщага на полях, ото где ппц) Сам живу возле м.Дарница, лесополосу от метро пока не трогают, но попытки от лысого любого друзя Юща были)
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на м.Лісова вже ліс попалили, і парк Кіото знищують, так шо скоро буде Київ велике трц! Комунальники взялися за ремонт "нічиєї" столичної вулиці Чавдар, в ями якої провалювалися автобуси - Цензор.НЕТ 8896
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А по сути, 420 млн. грн. на пешеходный мост это эпично. Юнеско бурчит, пох, дорог нету, пох. Надо мост. У меня знакомый на заводе ЖБК, который льет под мост конструкции, вот им мост нужен)
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довольно отвратительная "архитектура".... миллиарды идут "на ремонт" с акцизов за топливо, но автомастера продолжают жировать(ремонт ходовой и т.д.)
и это в столице?
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Да уж... Педалику бонус в карму к предстоящим выборам, что только накануне выборов надумал заниматься "ничейной улицей"(сама по себе фраза уже звучит по дебильному)
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а вот ту полностью согласен - как они похожи с володькой - всем ну кроме роста конечно)))))
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Тебе наверное томагавком мозг повредили?
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Зачем сразу предполагать худшее
это была трубка мира 😁
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народ - вообще то за все в Киеве отвечает мер - Виталик тот шо Кличко - парень на выборы собрался - не он вроде и так молодец - но это однозначно перед выборами прогиб))))))
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У нас априори не должно быть ничейных улиц. Это работа власти. Легче строить стеклянные мосты!
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Эту улицу и курятники вокруг нее построили при каком мэре, помнишь?
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Всегда удивлялся, как киевляне спокойно смотрят на то, что делают меры со столицей! И выбирают же таких! Один наркоман, другой боксер с отбитой головой, при котором Киев вообще в помойку превратился - пари вырубывают, тотальная застройка, беспредел.. Жаль Киев.
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Незаконная застройка, вырубка деревьев, убийства активистов, засыпка озер. Это называется расцвел?
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наплевать. Киев выглядит хорошо и дороги хорошие. Сравни со Львовом.
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Да причем тут Львов?? Речь о Киеве. А наплевать на что, на дерибан и убийства активистов??
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наплевать. Город должен быть удобным и красивым. Что там творится в зажопье Киева - разбирайтесь сами.
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Ремонт автобуса не дешёвый, вот ШЕУ и получили звиздюлей от КМДА.
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Зеленский приедет резать ленточку и открывать знак?
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у нас всі дороги такі, або ше гірші - як ото німці відступали, так ті дороги і стоять
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И это киевляне называют заброшенной дорогой с глубокими ямами,да по сравнению со многими дорогами в Украине - это немецкого качества дорога для нормального перемещения транспортных средств не нуждающаяся в ремонте совсем.
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в кожному місті та селі є мери,та вся банда місцевих депутатів..
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В Лисичанске Луганской обл. прошел митинг. Жители требовали отремонтировать дороги, которые в ужасном состоянии. Город контролируют нардепы Бойко и Дунаев из партии За життя. Скоро за этих "хозяйственников", угробивших Лисичанск, проголосуют 10% украинцев
https://v-variant.com.ua/tema/82503-ja-plachu-nalogi-gde-remont-dorogi-v-lisichanske-protestovali-avtomobilisty.html
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Хороший лінкбейт в заголовку. Зайшов подивитись повністю провалений під землю автобус. Комунальники взялися за ремонт "нічиєї" столичної вулиці Чавдар, в ями якої провалювалися автобуси - Цензор.НЕТ 808
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиКоммунальщики взялись за ремонт "ничейной" столичной улицы Чавдар, в ямы которой проваливались автобусы. ФОТО
 
 
 
 
 
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