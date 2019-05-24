 Останки украинского добровольца Сергея Кононко, погибшего в 2014 году, перезахоронят в Обухове 1 июня. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сергей Александрович Кононко, 1982 года рождения, солдатом, военнослужащим 24 -го батальона территориальной обороны "Айдар" (сейчас - 24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар"), который погиб 26.08.2014 года в районе поселка городского типа Новосветловка Краснодонского района Луганской области, когда, рискуя жизнью, вместе с солдатом Билитюком Василием Васильевичем, солдатом Шевчуком Борисом Ивановичем, солдатом Лучинским Иваном Владимировичем вез раненого Василия Пелиша на автомобиле УАЗ в ближайший медицинский пункт и попал под артобстрел на трассе в районе Новосветловка - Хрящеватое под Луганском. Раненый Василий Пелиш был захвачен в плен, после освобождения рассказал об этом бое.

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Находился в списках пропавших без вести. 23.12.2014 года наемники РФ в мешках передали из Краснодона украинской стороне тела 8 погибших военнослужащих, среди которых, по их утверждению, было четверо "айдаровцев",. Среди них был замученный Сергей Кононко. Проводилось 5 независимых экспертиз ДНК с для опознания.

Только пятая экспертиза установила, что это тело Сергея Кононко. Погибший "айдаровец" был сначала похоронен на Краснопольском кладбище Днепра (участок №79).

Сергей Кононко родился 18.08.1982 года в Обухове. Был членом УНА-УНСО и первым руководителем Обуховской ячейки движения "Правый сектор".