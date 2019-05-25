 Тихие каналы, быстрая река и дунайская селедка - весна и осень в Вилково. ФОТОрепортаж

Цензор.НЕТ предлагает фотообзор цветущего весеннего Вилково, а также кадры осеннего изобилия в городе.
Каналы, на которых возникло поселение, и на которых стоит немалая часть города, называются ериками. Весной их прочищают, а берега покрываются первой зеленью.
Вилково - город на стыке уходящей эпохи и модерности. Деревянные самодельные кладки пронизывают его старую часть.
Моторной лодкой в Вилково уже никого не удивишь, в отличие от того, что было еще 20 лет назад.
Бывает и так.
За Вилково Дунай делится на множество рукавов, по которым стремительно несет свои воды в Черное море. Здесь начинается Дунайский биосферный заповедник - с густыми плавнями и множеством краснокнижных видов флоры и фауны.
Дунай несет свои воды со всей Европы, но благодаря плавням вода здесь чистая.
Встреча маленькой лодки и большого корабля - нормально для этой части Дуная.
В конце лета ерики и острова между ними настолько зарастают, что путник оказывается в зеленом царстве.
Если плыть в лодке по ерику с высокими берегами, то возникает иллюзия пребывания в джунглях.
В Вилково еще сохранилось несколько раздвижных мостиков - чтобы лодка могла проехать по узкому каналу. Это ручной механизм для поднятия моста.
В городе умеренными темпами развивается туризм. Действуют несколько баз и гостиниц. Некоторые из них - на почти диких островах, ближе к заповеднику.
Изобилие рыбы, особенно дунайской селедки. Весной "дунайка", идя на нерест, заплывает в устье Дуная. Здесь питается водорослям, благодаря чему накапливает в себе огромное количество йода. Также местное вино, мед, плоды и брынза - то что манит туристов в гастрономическом плане.
Большая же часть Вилково расположена подальше от воды, на асфальтированных улицах.
Фото: Наталья Шаромова, Ольга Скороход.
чи гвинтокрилом)), краще))))))?!
Голосуем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Петиція №22/053772-еп
Говоря о Вилково, никогда не употребляйте штампы типа «украинская Венеция». Они только мешают погрузиться в атмосферу этого необычного городка. Вилково неповторимо - своими людьми и их бытом на дунайской воде, на "Нулевом километре" - месте где Дунай впадает в Черное море, и пресная вода смешивается с соленой...
Самые заметные архитектурные объекты Вилково - это три церкви. Две из них старообрядческие, одна ортодоксальная православная. Старообрядческие храмы узнаете по восьмиконечному кресту.
В мае в дельту Дуная прилетают пеликаны. Их можно увидеть именно возле 0-го километра . Кроме пеликанов, здесь можно увидеть лебедей, цапель, бакланов и еще несметное количество самых разных птиц.
Вилковская клубника зреет в середине мая и радует все лето. Секрет вкуса и аромата местной ягоды - много солнца и особенный грунт. Она растет на огородах-островах, намытых из дунайского ила. Здесь сохранились сорта, дающие не крупную мягкую ягоду, которую сложно сохранять и тяжело транспортировать.
Старое Вилково - это дома без фундамента, построенные из вербы, камыша и ила. Местная модная деталь в ландшафтном дизайне - это ракушки, насыпанные по периметру снаружи дома. Уход за каналами - ериками (чистка, углубление) возле своих домов - забота каждого хозяина.
Заготовка тростника - новый валютный доход вилковчан.
В дунайских плавнях есть фермы по разведению лягушек, которые в большом количестве экспортируются во Францию и прочие страны, где лягушки считаются деликатесом.
И еще - только в Вилково можно попробовать вино «Новак», вилковский виноград «Новак» - это дар Божий... и из этого винограда и творят свое маленькое чудо - вино с нежным деликатным вкусом. Важная особенность винограда «Новак»: если его высадить вдали от воды, в классических суходольных виноградных угодьях, он никогда не даст хорошего урожая, лоза будет развиваться слабо, листья рано пожелтеют, а ягоды утратят свой неповторимый клубничный аромат. Именно поэтому настоящий «Новак» можно вырастить только в дельте Дуная, на хорошо обводненных, богатых гумусом дунайских илистых почвах.
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