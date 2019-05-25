EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Общество, Фоторепортаж
  5204  26
Материалы по теме:
Все про:Дунай (53) Одесская область (1753) туризм (1118) Вилково (1)

 Тихие каналы, быстрая река и дунайская селедка - весна и осень в Вилково. ФОТОрепортаж

О том, что Вилково далеко не "украинская Венеция" уже сказано много. Этот уголок на краю Одесской области и Украины манит скорее своим архаичным рыбацким колоритом. Поселение, основанное староверами-липованами сегодня будто находится между двух эпох. Здесь рядом существуют затопленные деревянные лодки и проходящие по Дунаю многопалубные корабли, районы поселения староверов и солнечные панели на крышах домов, развитие туризма и неосвещенные улицы ночью.

Цензор.НЕТ предлагает фотообзор цветущего весеннего Вилково, а также кадры осеннего изобилия в городе.

Тихие каналы, быстрая река и дунайская селедка - весна и осень в Вилково 01

Каналы, на которых возникло поселение, и на которых стоит немалая часть города, называются ериками. Весной их прочищают, а берега покрываются первой зеленью.
Тихие каналы, быстрая река и дунайская селедка - весна и осень в Вилково 02

Вилково - город на стыке уходящей эпохи и модерности. Деревянные самодельные кладки  пронизывают его старую часть.
Тихие каналы, быстрая река и дунайская селедка - весна и осень в Вилково 03

Как и деревянные причалы.
Тихие каналы, быстрая река и дунайская селедка - весна и осень в Вилково 04

Читайте также: Древний маяк, горы мидий и самое чистое в Украине море: жизнь острова Змеиного. ФОТО

Тихие каналы, быстрая река и дунайская селедка - весна и осень в Вилково 05

Моторной лодкой в Вилково уже никого не удивишь, в отличие от того, что было еще 20 лет назад.
Тихие каналы, быстрая река и дунайская селедка - весна и осень в Вилково 06
Тихие каналы, быстрая река и дунайская селедка - весна и осень в Вилково 07

Тихие каналы, быстрая река и дунайская селедка - весна и осень в Вилково 08

Бывает и так.

Тихие каналы, быстрая река и дунайская селедка - весна и осень в Вилково 09

За Вилково Дунай делится на множество рукавов, по которым стремительно несет свои воды в Черное море. Здесь начинается Дунайский биосферный заповедник - с густыми плавнями и множеством краснокнижных видов флоры и фауны.
Тихие каналы, быстрая река и дунайская селедка - весна и осень в Вилково 10

Дунай несет свои воды со всей Европы, но благодаря плавням вода здесь чистая.

Тихие каналы, быстрая река и дунайская селедка - весна и осень в Вилково 11

Встреча маленькой лодки и большого корабля - нормально для этой части Дуная.

Тихие каналы, быстрая река и дунайская селедка - весна и осень в Вилково 12

В конце лета ерики и острова между ними настолько зарастают, что путник оказывается в зеленом царстве.

Тихие каналы, быстрая река и дунайская селедка - весна и осень в Вилково 13

Если плыть в лодке по ерику с высокими берегами, то возникает иллюзия пребывания в джунглях.

Тихие каналы, быстрая река и дунайская селедка - весна и осень в Вилково 14
В Вилково еще сохранилось несколько раздвижных мостиков - чтобы лодка могла проехать по узкому каналу. Это ручной механизм для поднятия моста.

Тихие каналы, быстрая река и дунайская селедка - весна и осень в Вилково 15

Читайте также: Институт водных проблем НААН Украины предлагает использовать воду Дуная для обеспечения Одесской области пресной водой


Тихие каналы, быстрая река и дунайская селедка - весна и осень в Вилково 16

В городе умеренными темпами развивается туризм. Действуют несколько баз и гостиниц. Некоторые из них - на почти диких островах, ближе к заповеднику.
Тихие каналы, быстрая река и дунайская селедка - весна и осень в Вилково 17

Тихие каналы, быстрая река и дунайская селедка - весна и осень в Вилково 18

Изобилие рыбы, особенно дунайской селедки. Весной "дунайка", идя на нерест, заплывает в устье Дуная. Здесь питается водорослям, благодаря чему накапливает в себе огромное количество йода. Также местное вино, мед, плоды и брынза - то что манит туристов в гастрономическом плане.
Тихие каналы, быстрая река и дунайская селедка - весна и осень в Вилково 19

Читайте также: Беларусь развивает туризм в своей части Чернобыльской зоны по украинскому образцу, - глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Емельяненко

Тихие каналы, быстрая река и дунайская селедка - весна и осень в Вилково 20

Большая же часть Вилково расположена подальше от воды, на асфальтированных улицах.

Фото: Наталья Шаромова, Ольга Скороход.

Источник: https://censor.net.ua/p3128799
 
 
 Топ комментарии
 
///
Говоря о Вилково, никогда не употребляйте штампы типа «украинская Венеция». Они только мешают погрузиться в атмосферу этого необычного городка. Вилково неповторимо - своими людьми и их бытом на дунайской воде, на "Нулевом километре" - месте где Дунай впадает в Черное море, и пресная вода смешивается с соленой...
Самые заметные архитектурные объекты Вилково - это три церкви. Две из них старообрядческие, одна ортодоксальная православная. Старообрядческие храмы узнаете по восьмиконечному кресту.
В мае в дельту Дуная прилетают пеликаны. Их можно увидеть именно возле 0-го километра . Кроме пеликанов, здесь можно увидеть лебедей, цапель, бакланов и еще несметное количество самых разных птиц.
Вилковская клубника зреет в середине мая и радует все лето. Секрет вкуса и аромата местной ягоды - много солнца и особенный грунт. Она растет на огородах-островах, намытых из дунайского ила. Здесь сохранились сорта, дающие не крупную мягкую ягоду, которую сложно сохранять и тяжело транспортировать.
Старое Вилково - это дома без фундамента, построенные из вербы, камыша и ила. Местная модная деталь в ландшафтном дизайне - это ракушки, насыпанные по периметру снаружи дома. Уход за каналами - ериками (чистка, углубление) возле своих домов - забота каждого хозяина.
Заготовка тростника - новый валютный доход вилковчан.
В дунайских плавнях есть фермы по разведению лягушек, которые в большом количестве экспортируются во Францию и прочие страны, где лягушки считаются деликатесом.
И еще - только в Вилково можно попробовать вино «Новак», вилковский виноград «Новак» - это дар Божий... и из этого винограда и творят свое маленькое чудо - вино с нежным деликатным вкусом. Важная особенность винограда «Новак»: если его высадить вдали от воды, в классических суходольных виноградных угодьях, он никогда не даст хорошего урожая, лоза будет развиваться слабо, листья рано пожелтеют, а ягоды утратят свой неповторимый клубничный аромат. Именно поэтому настоящий «Новак» можно вырастить только в дельте Дуная, на хорошо обводненных, богатых гумусом дунайских илистых почвах.
.........................................
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Репілент можна придбати майже в кожній аптеці.
 показать весь комментарий
 
 
Когда я там был, меня удивило что нету мошкарни и комаров...под Киевом на Днепре есть, тучи их, а там нет.
 показать весь комментарий
 
 
гуд), а машиною, туди можна доїхати?
чи гвинтокрилом)), краще))))))?!
 показать весь комментарий
 
можно конечно. А Вилково это единственный центр в Украине общины староверов.
 показать весь комментарий
 
 
был,как в рашу попал - местные сепарье кацапское , еще и тугадумы религиозные...больше туда ни ногой
 показать весь комментарий
 
 
я подозреваю что они и не догадываются что там в Украине происходит. Да оно им и не надо.
 показать весь комментарий
 
 
ну да...зато в сцыктывкаре-один модерн Тихие каналы, быстрая река и дунайская селедка - весна и осень в Вилково - Цензор.НЕТ 1078
 показать весь комментарий
 
 
ПЕТИЦІЯ №22/053772-еп, Звільнити БОГДАНА Андрія Йосиповича з посади Глави Адміністрації Президента України

Голосуем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Петиція №22/053772-еп
 показать весь комментарий
 
 
Были там семьей в 2015, сами из Беларуси. Очень понравилось. Староверы - прекрасные люди.
 показать весь комментарий
 
Очень красивые места! Рыбалка там классная! Вот бы еще инвестиций туда, раскрыть весь потенциал тех мест... Там бы рай был.
 показать весь комментарий
 
 
///
Говоря о Вилково, никогда не употребляйте штампы типа «украинская Венеция». Они только мешают погрузиться в атмосферу этого необычного городка. Вилково неповторимо - своими людьми и их бытом на дунайской воде, на "Нулевом километре" - месте где Дунай впадает в Черное море, и пресная вода смешивается с соленой...
Самые заметные архитектурные объекты Вилково - это три церкви. Две из них старообрядческие, одна ортодоксальная православная. Старообрядческие храмы узнаете по восьмиконечному кресту.
В мае в дельту Дуная прилетают пеликаны. Их можно увидеть именно возле 0-го километра . Кроме пеликанов, здесь можно увидеть лебедей, цапель, бакланов и еще несметное количество самых разных птиц.
Вилковская клубника зреет в середине мая и радует все лето. Секрет вкуса и аромата местной ягоды - много солнца и особенный грунт. Она растет на огородах-островах, намытых из дунайского ила. Здесь сохранились сорта, дающие не крупную мягкую ягоду, которую сложно сохранять и тяжело транспортировать.
Старое Вилково - это дома без фундамента, построенные из вербы, камыша и ила. Местная модная деталь в ландшафтном дизайне - это ракушки, насыпанные по периметру снаружи дома. Уход за каналами - ериками (чистка, углубление) возле своих домов - забота каждого хозяина.
Заготовка тростника - новый валютный доход вилковчан.
В дунайских плавнях есть фермы по разведению лягушек, которые в большом количестве экспортируются во Францию и прочие страны, где лягушки считаются деликатесом.
И еще - только в Вилково можно попробовать вино «Новак», вилковский виноград «Новак» - это дар Божий... и из этого винограда и творят свое маленькое чудо - вино с нежным деликатным вкусом. Важная особенность винограда «Новак»: если его высадить вдали от воды, в классических суходольных виноградных угодьях, он никогда не даст хорошего урожая, лоза будет развиваться слабо, листья рано пожелтеют, а ягоды утратят свой неповторимый клубничный аромат. Именно поэтому настоящий «Новак» можно вырастить только в дельте Дуная, на хорошо обводненных, богатых гумусом дунайских илистых почвах.
.........................................
 показать весь комментарий
 
 
Жить там жопа . а вот на рыбалку на недельку самое оно .Это не ВенецияЭ, а венецианская деревня 17 века .
 показать весь комментарий
 
після першої зарплати в 4000 доларів обовязково поїду туди😋
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоОбществоТихие каналы, быстрая река и дунайская селедка - весна и осень в Вилково. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх