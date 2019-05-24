 Пенсионер из Авдеевки хранил 5 выстрелов к РПГ-7 на своем дачном участке: теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Получив информацию о схроне, пограничники совместно с представителями Национальной полиции провели осмотр участка, в ходе которого были обнаружены 5 выстрелов ПГ-7В к противотанковому гранатомету РПГ-7. По предварительному заключению экспертов, боеприпасы были произведены в РФ. С целью проведения дальнейших следственных действий опасные предметы изъяты представителями взрывотехнического подразделения ГУ НП в Донецкой области.
Правонарушитель передан сотрудникам Национальной полиции. Сведения об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" внесены в ЕРДР. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.
Вспомнил, это же "гражданская война".
И даже президенту приходят повестки)))
главное мусорам срать, что расейское оружие,
то что не без мусорской помощи попало в Украину,
то нормуль ...... а пенсионер да, врах народа ...
Да ладно вам, вот гепаградский суд недавно "осудил" воевавшего "ополченца", пойманного дома с арсеналом оружия всего на 3.5 года...
Сразу не могу найти ссылку, но все же и так знают, что это правда...