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 Пенсионер из Авдеевки хранил 5 выстрелов к РПГ-7 на своем дачном участке: теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы. ФОТОрепортаж

Житель Авдеевки сберегал на своем дачном участке в Ясиноватском районе Донецкой области военные средства поражения российского производства.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Получив информацию о схроне, пограничники совместно с представителями Национальной полиции провели осмотр участка, в ходе которого были обнаружены 5 выстрелов ПГ-7В к противотанковому гранатомету РПГ-7. По предварительному заключению экспертов, боеприпасы были произведены в РФ. С целью проведения дальнейших следственных действий опасные предметы изъяты представителями взрывотехнического подразделения ГУ НП в Донецкой области.

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Правонарушитель передан сотрудникам Национальной полиции. Сведения об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" внесены в ЕРДР. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Пенсионер из Авдеевки хранил 5 выстрелов к РПГ-7 на своем дачном участке: теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы 01
Пенсионер из Авдеевки хранил 5 выстрелов к РПГ-7 на своем дачном участке: теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы 02
Пенсионер из Авдеевки хранил 5 выстрелов к РПГ-7 на своем дачном участке: теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы 03
Пенсионер из Авдеевки хранил 5 выстрелов к РПГ-7 на своем дачном участке: теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы 04
Пенсионер из Авдеевки хранил 5 выстрелов к РПГ-7 на своем дачном участке: теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы 05

Источник: https://censor.net.ua/p3128781
 
 
 Топ комментарии
 
Теперь 5 лет ему не нужно коммунальные платить да ещё и пенсия капает.
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А может был готов защищать территориальную целостность Украины и бороться с российской агрессией....

Вспомнил, это же "гражданская война".
И даже президенту приходят повестки)))
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О как , а убийцы по "тебя ждут дома" амнистируются
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Эти люди не с нашего дома, даже не с нашей улицы
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От якби пішов воювати за Гіркіна, отримав би лише 3 роки. А через рік на УДО.
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Теперь 5 лет ему не нужно коммунальные платить да ещё и пенсия капает.
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Вы Портнова лучше на 5 лет посадите, больше толку будет. Пенсионеров садят, а те кто эту войну устроил,типа Портнова, спокойно разгуливают по Киеву
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А Портнов причем? Порошенко с 22.04 уже в Ростове!)))
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Скажите, вы точно Степан? Не Леонид?
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А может был готов защищать территориальную целостность Украины и бороться с российской агрессией....

Вспомнил, это же "гражданская война".
И даже президенту приходят повестки)))
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О как , а убийцы по "тебя ждут дома" амнистируются
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Нормальний дед , шо ж йому хранити війна іде.
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Грозит от 2 до 5 а дадут год условно если скажет что просто стоял на блокпосту боевиков и переводил бабушек через дорогу...
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скорее всего пенсионер и не знал о выстрелах,
главное мусорам срать, что расейское оружие,
то что не без мусорской помощи попало в Украину,
то нормуль ...... а пенсионер да, врах народа ...
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теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Да ладно вам, вот гепаградский суд недавно "осудил" воевавшего "ополченца", пойманного дома с арсеналом оружия всего на 3.5 года...
Сразу не могу найти ссылку, но все же и так знают, что это правда...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПенсионер из Авдеевки хранил 5 выстрелов к РПГ-7 на своем дачном участке: теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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