EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Общество
  2899  13
Все про:Конго (53) Львовщина (1660) Минобороны (5749) миротворцы (811) ВСУ (275)

 Украинские миротворцы, служившие ранее в районе боевых действий, отправились по ротации в Конго. ФОТО

Очередную ротацию украинских миротворцев торжественно отправили в Конго со Львовщины. Наши вертолетчики проведут там 6 месяцев, обеспечивая воздушную поддержку действий наземных подразделений войск миссии ООН.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Торжественные проводы миротворцев состоялись накануне, 23 мая, на базе одного из военных формирований воздушного командования "Запад" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Военнослужащих благословил капеллан Марьян Сеник. Школьники Львовщины подарили украинским воинам обереги.

"Стоит отметить, что все военнослужащие этой ротации под командованием летчика первого класса полковника Ивана Шоломия являются участниками боевых действий на востоке Украины", – сказано в сообщении Минобороны.

Читайте на Цензор.НЕТ: ОБСЕ выступает за отправку на Донбасс совместного миротворческого контингента ООН и ОБСЕ, - Гремингер

В Конго военнослужащие будут выполнять задания по назначению в течение по меньшей мере шести месяцев.

В это время украинские экипажи вертолетов Ми-24 и Ми-8 будут вести воздушную разведку, патрулировать определенные территории, обеспечивать воздушную поддержку действий наземных подразделений войск Миссии ООН и тому подобное.

Также на Цензор.НЕТ: Мне нравится план Волкера о введении миротворцев и прекращении огня на Донбассе, - Зеленский

Украинские миротворцы, служившие ранее в районе боевых действий, отправились по ротации в Конго 01
Украинские миротворцы, служившие ранее в районе боевых действий, отправились по ротации в Конго 02
Украинские миротворцы, служившие ранее в районе боевых действий, отправились по ротации в Конго 03Украинские миротворцы, служившие ранее в районе боевых действий, отправились по ротации в Конго 04

Источник: https://censor.net.ua/p3128741
 
   
 Топ комментарии
 
І що там мають захищати, у нас війна, а вони в Конго.
 показать весь комментарий
 
интересно сколько заплатили за место? Украинские миротворцы, служившие ранее в районе боевых действий, отправились по ротации в Конго - Цензор.НЕТ 3819 Украинские миротворцы, служившие ранее в районе боевых действий, отправились по ротации в Конго - Цензор.НЕТ 3819
 показать весь комментарий
 
...так что ж ты сидишь? Ты же знаешь..что не хватает там ВЕРТОЛЁТЧИКОВ... Давай... в военкомат и помоги. А то только гавкать мастер. Или отправить лётный состав в окопы...?? Они за шесть месяцев в Конго налетают столько..что дома за шесть лет не налетают... плюс заработают для государства средства.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
почему Зелемойский отправляет воевать людей в другую страну, когда нам на фронте не хватает людей!?

 показать весь комментарий
 
Спроси у Пети, который начал их туда отправлять
 показать весь комментарий
 
 
...так что ж ты сидишь? Ты же знаешь..что не хватает там ВЕРТОЛЁТЧИКОВ... Давай... в военкомат и помоги. А то только гавкать мастер. Или отправить лётный состав в окопы...?? Они за шесть месяцев в Конго налетают столько..что дома за шесть лет не налетают... плюс заработают для государства средства.
 показать весь комментарий
 
 
Не заработают, а отработают взнос Украины в ООН. Оно по большому счету конечно то же самое, но все же.
 показать весь комментарий
 
- Командир отряда Козлов!
- ...командир отряда кого?! Українські миротворці, які служили раніше в районі бойових дій, вирушили за ротацією в Конго - Цензор.НЕТ 8264
 показать весь комментарий
 

отряд с лазерными мушкетами к поглощению энергии готов, раз-два-100500.
 показать весь комментарий
 
І що там мають захищати, у нас війна, а вони в Конго.
 показать весь комментарий
 
 
какая то там весна в зп уже лето фотки старые и...чонго лонго синий небосвод это конго лето круглый год
 показать весь комментарий
 
 
делать им там нехер, в Домбабве и Лугандоне ждут (с распростертыми объятиями)!
 показать весь комментарий
 
кожному на шию- по банці кетчупу і нехай їх там з'їдять африканці негритянського походження.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбществоУкраинские миротворцы, служившие ранее в районе боевых действий, отправились по ротации в Конго. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх