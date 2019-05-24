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 С воином 10-й ОГШБр Романом Досяком, умершим в госпитале Днепра от полученного на Донбассе ранения в голову, простятся завтра во Львове. ФОТО

Солдат, военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Роман Досяк в ночь на 18 мая во время боя с наемниками РФ в районе поселка Крымское получил огнестрельное ранение в голову. 5 суток его жизнь пытались спасти врачи, но 22 мая он умер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Завтра, 25 мая, во Львове, в церкви Петра и Павла в 12.00 по адресу: ул. Лычаковская, 82. начнется чин похорон Романа Мирославовича Досяка, 1970 года рождения, жителя села Лищин Жидачевского района Львовской области, солдата, военнослужащего 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, который в ночь на 18 мая, в районе поселка Крымское Луганской области, во время боя с наемниками РФ получил огнестрельное ранение в голову. В состоянии комы он был эвакуирован санавиацией в больницу имени Мечникова, где 5 суток его жизнь пытались спасти врачи, но 22 мая в 23.15 он умер.

Роман Досяк родился 24.11.1970 года во Львове. Год назад потерял брата, который трагически погиб. На военной службе по контракту находился с осени 2018 года.

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Похоронят Героя на Лычаковское кладбище Львова. У него остались мать, сестра, жена и двое детей.

С воином 10-й ОГШБр Романом Досяком, умершим в госпитале Днепра от полученного на Донбассе ранения в голову, простятся завтра во Львове 01

Источник: https://censor.net.ua/p3128715
 
 
Цензор.НЕТФотоОбществоС воином 10-й ОГШБр Романом Досяком, умершим в госпитале Днепра от полученного на Донбассе ранения в голову, простятся завтра во Львове. ФОТО
 
 
 
 
 
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