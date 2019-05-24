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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Наемники РФ передали 60 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова. ФОТОрепортаж

Террористы "ЛНР" передали украинским властям 60 заключенных для дальнейшего отбывания наказания в исправительных учреждениях на подконтрольной правительству Украины территории.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала увкраинский омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ

"Опять я на мосту в Счастье. Забрала 60 граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях Луганской области и на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления. Это уже пятый этап передачи заключенных из оккупированной части Луганской области. С декабря 2018 года по май 2019 г. мы переместили 255 осужденных. Из них 105 человек или их родственники непосредственно обращались ко мне с заявлениями о переводе. Всего, вместе с лицами, переведенными с оккупированной части Донецкой области - перемещены 268 осужденных. Из них уже 46 человек освобождены. В течение 2014 - 2019 гг. переведено 454 осужденных. Готова забрать всех граждан Украины, отбывающих наказание на оккупированных частях Донбасса и которе выразили желание переместиться на контролируемую правительством Украины территорию для продолжения отбывания наказания", - рассказала Денисова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: С оккупированного Донбасса передали 60 заключенных. ФОТОрепортаж

Наемники РФ передали 60 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова 01
Наемники РФ передали 60 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова 02
Наемники РФ передали 60 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова 03
Наемники РФ передали 60 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова 04
Наемники РФ передали 60 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова 05
Наемники РФ передали 60 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова 06
Наемники РФ передали 60 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова 07
Наемники РФ передали 60 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова 08
Наемники РФ передали 60 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова 09
Наемники РФ передали 60 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова 10
Наемники РФ передали 60 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова 11

Источник: https://censor.net.ua/p3128705
 
   
 Топ комментарии
 
Какие не плохие или хорошие , а это наши граждане .
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В жизни по всякому бывает...
С нашими мусорами уверен шо процентов 30 там вообще не по делу сидели...
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Какие не плохие или хорошие , а это наши граждане .
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В жизни по всякому бывает...
С нашими мусорами уверен шо процентов 30 там вообще не по делу сидели...
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нэто ты скажи родственникам чьх детей отцов сыновей....они убили(не все конечно)
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мабуть ні, бачте, як з домбабвійської втікають ..
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а ежели "опоблок " передать на неподконтрольные Украине???
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Тобто вони нам свій криміналітет, а ми їм за це воду, електроенергію та пенсії. Гарний обмін і головне еквівалентний. Для дебилів.
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так тож нашилюды ! ну а наши пленные подождут там до своей кончины ...
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из 60-ти переданных 59 завербованных Наемники РФ передали 60 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова - Цензор.НЕТ 1364
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Ничего. Теперь новый первый зам СБУ проверит, кто из них годится для "95 квартала"
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НУ хоть в зэках у нас нехватки не будет .. да ещё и половина завербованных .. здобуток !
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скидають левий баланс.....а воєнних передавити не хочуть...
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У кАрмильцев нема чим кАрмить... Голодновато становиЦА на лугандонии... Наемники РФ передали 60 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова - Цензор.НЕТ 4735
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эту кобылу пора отправлять в утиль. зае...а ныть.
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Даунбасцам нечем кормить зеков - пусть пойдут поищут в шахтах. там за танками хавчик хранился.
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ніколи не міг зрозуміти змісту ...в Україні що "нехватка зеків"?!
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ну и скажите какая радость в том .что зеками заполнили всю УКРАИНУ с луганска и донбаса и крыма всех свезли в УКРАИНУ!начал читать ...думал во *** наверное с данбасяо разщедрились и решили военнопленных передать...хахаха а тут АПС...ЗЭКОВ.. своих полно каждый день читаю сводки криминальные: напали , ограбили. зарезали. порезали. неподилили. изнасиловали....при задержании 99% зеков ранее судимых! в донбасяо рады избавляться от криминилитета и лишних ртов! и отдают всю эту банду для криминилитета и подрыва общественного порядка.в городе сколько вижу страшных неместных рыл и **********. такие ***** **** страшные.....наркоманы и воры всякие....а ДЕНИСОВА И РАДА ЕЖЕНЕДЕЛЬНО СВОЗИТЬ вместо военнопленных героев с концлагерей рассийского гестапо сотнями зеков....я понимаю всякое там и хорошие и за УКРАИНУ! но кто знает сколько там шушеры *** блатной засланной к нам в тыл *** .тут лафа,европа, питание, а там гляди вижу и многих уже пустили на волю заниматься снова разбоями...****** полнейший с этими зеками ***....((.
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****** какие-то.Нахера они нужны?? Это и есть рпбота Геращенко и этой тупицы
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Только за этот год забрали более 150 отбросов даубасятских.
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Я думаю, що це ті, які відмовились брати зброю. Якщо це так і їх статті не за вбивство, вважаю, що треба відпустити, звісно після перевірки спецслужб.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНаемники РФ передали 60 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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