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Все про:митинг (2311) Филарет (432) синод (35) ПЦУ (372)

 В центре Киева сотня людей скандирует: "Филарет - наш патриарх". ФОТО

Под стенами Софии Киевской, где проходит синод Православной Церкви Украины, около сотни митингующих с плакатами скандируют лозунги в поддержку почетного патриарха ПЦУ Филарета.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Возле ворот под стеной Софии находятся до сотни человек. Преимущественно это пожилые люди. Они называют себя прихожанами УПЦ КП. Митингующие скандируют "Филарет - наш патриарх".

Среди их плакатов есть, в частности, такие: "Методы НКВД в управлении ПЦУ", "Одесса с патриархом". "Филарет – наш патриарх", "Епифаний, не разрушай церковь".

Порядок возле собора охраняют несколько десятков правоохранителей, стоит карета скорой помощи. Ситуация контролируется.

Читайте на Цензор.НЕТ: Есть избранный предстоятель. Остальные должны иметь смирение, - митрополит Макарий призвал патриарха Филарета к повиновению

Внутри Софии Киевской при этом заседает синод ПЦУ. Ожидается, что заседание продлится 3-4 часа. Среди прочих вопросов, синод должен обсудить и конфликт в церкви.

В центре Киева сотня людей скандирует: Филарет - наш патриарх 01
В центре Киева сотня людей скандирует: Филарет - наш патриарх 02
В центре Киева сотня людей скандирует: Филарет - наш патриарх 03

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

Также на Цензор.НЕТ: Мы только поздоровались. Вопросов у меня к нему не было, - Епифаний сообщил, что не общался с Филаретом на инаугурации Зеленского

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополит Епифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя".

Читайте также: "Мы не согласились бы на такой томос", - Филарет заявил, что иерархи на Объединительном соборе не знали содержания томоса

Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

Источник: https://censor.net.ua/p3128694
 
   
 Топ комментарии
 
Дуракам закон не писан, Если писан, то не читан, Если читан, то не понят, Если понят, то не так
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Новинского ловите,эта дрянь-его рук дело.
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Явно страна.уа с вестями переслушали...
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Епифаний продался за полтинник
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Дуракам закон не писан, Если писан, то не читан, Если читан, то не понят, Если понят, то не так
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Сам сочинил, молодой копипастер?
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а что такое сотня митингующих по сравнению с сотнями тысяч верян ПЦУ... очередной блеф фильки, помутняющегося умом...
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если раньше я тоже думал,что Филарет просто помутился умом,то теперь видно,что он отрабатывает серебрянники *****
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ну - идеальное стадо. подвид "Веропитек классический с мощами и хоругвой")
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Иконы с изображением Николая II снова с собой притащили?
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какая-то вы слишком злая сквернословка, для верующей.
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На кусочек хлеба уже сегодня заработала на Цензоре？
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Новинского ловите,эта дрянь-его рук дело.
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Новинский -исполнитель,а заказчик-*****
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какая-то вы слишком злая сквернословка, для верующей
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дааа, стыдно было что нормальные на нас стали смотреть как на стадо. Попы в золоте, а сироты - на шее у страны. нет чтобы следовать своим же воплям о "милосердии")
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И этот тудаже...появились филаретоботы! И филаретотитушки😊
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если всех попов московского патриархата потрусить то думаю с 10 авианосцев можно будет в азовское поставить.
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было бы не плохо..но я приоритетах собравшихся на эту акцию людей..
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Фобос,а вот это к чему сейчас было? По-моему,к теме новости и её обсуждения не относится никак.Ото лишь бы заострить на себе внимание У центрі Києва сотня людей скандують "Філарет - наш патріарх" - Цензор.НЕТ 6144
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IMHO класичний приклад "адиктивної поведінки".
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Кто следует за вводящим раскол, тот не наследует Царствия Божия. Кто держится чуждого учения, тот не сочувствует страданию Христову (сщмч. Игнатий Богоносец)
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кого-кого несут? бобра?

заносите в прихожую тагды)
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Які проблеми ? Ніби його хтось від них забирає . Зробіть собі храм,моліться.Однією сектою більше...
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Ніколи би не подумав, що сам Філарет буде шкодити нашій ПЦУ! Як це може бути, не МП, а ПЦУ? Доходить мені, що чи старий, чи молодий, але коли доторкнувся до кацапа, то це вже навіки. Осб чому довго не могли обєднатися церкви в Україні. А щн покійний Володимир бажав цього, а ось в чому була справа. Не думав! Відлякує інші церкви признавати ПЦУ, страх! Може і Томас вернете, аби дедуля був при владі?
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У кого то еще есть слмнения что церковь это зло?
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300 спартанцев по новому - филаретовская сотня ))
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Религия - синоним необразованности человека.
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Виходить КП і МП одно і то же. Я ще думав, а чому вони свічки і все майно купують в одних магазинах? Чому не роблять своє? А тому, щоб було все російське. Тільки почали будувати Православну Церкву України, як стоп, все не так, сказав Філарет. Він знає краще. І все розносить в пух і прах. То хто до Вас дідуля піде в церкву? Я вже неділю, як замислявся шукати Українську Греко-Католицбку церкву, аби не бути в тому "російськомі світі". А ще буде так робити, то підемо до католиків.
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Тільки почали будувати Православну Церкву України.. Так ведь одурил нас всех Порошенко. Эта новая церковь просто марионетка в данный момент Патриарха Константинопольского. Филарет правильно сказал - как московская церковь Украины зависит от Москвы, так и новая церковь зависима. Никакой самостоятельной Православну Церкву України теперь не существует. И объединения нет - 5% церквей перешло, Лавра осталась у Москвы. Полный провал.
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Если они это признают,то разрыв шаблона получат. У центрі Києва сотня людей скандують "Філарет - наш патріарх" - Цензор.НЕТ 6536
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Оо млять, зомбі апокаліпсис вже почався 😂
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о.. знакомая массовка..
нужно давно ввести серьёзное уголовное наказание за подобную "проституцию"
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Как говорится - "Просто дайте им в руки мяч и они сами себе забьют"...
Дурачьё...
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За действиями маразматика Филарета стоят спецслужбы рф. Массовку кто-то оплатил - типа Нарика. Томос для них, как ладан для чертей. Я бы на месте Эпифания выгнал поджопниками этого старого гэбэшника и отлучил от православия.
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Філарет, як зясувалось - шахрай на довірьї - вся релігія на вірі, мерседесах, дорогому спецодягові, годинниках і "скромных келиях - копанках"
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Если я правильно понимаю, то именно Филарет, как церковный узурпатор, вносит смуту не только в ПЦУ, но и в общество. И чем больше он толкает речей, тем больше напоминает гундяя мацковского. Шел бы уже с Богом на покой!
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Филарет патриарх Константинопольского патриархата? У центрі Києва сотня людей скандують "Філарет - наш патріарх" - Цензор.НЕТ 3427
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Знаєте,цього Філарета направду *******...Знаю багатьох,ну просто чомусь обожнюють...Тоді як до нового молодого ставляться індиферентно,спокійно...Ну є і є...А томос...термос,фобос,пеніс...забавка для папуасів...
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А чё так мало? Денег не хватило больше тушек призвать?
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Допросятся, что Константинополь отменит Томос и вернет анафему Филарету.
И будут снова катакомбной церковью, никем не признанной.
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Оце і всі , що їх "святійший" зміг купити ? Негусто .))) Йому б висповідатись в Епіфанія . Заодно і покаятись . А шушарі цій дати ще по соточці і звеліти розходитись з миром .
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Цензор.НЕТФотоОбществоВ центре Киева сотня людей скандирует: "Филарет - наш патриарх". ФОТО
 
 
 
 
 
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