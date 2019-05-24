 Вандалы обезглавили памятник князю Владимиру, установленный возле украинской церкви в канадском Виннипеге. ФОТОрепортаж

Об этом соощает Цензор.НЕТ со сслкой на Укринформ.

"Памятник Святому Владимиру возле Украинского католического храма Святых Владимира и Ольги на МакГрегор-стрит между проспектами Стелла и Флора был обезглавлен", - говорится в сообщении.







Кроме головы, неизвестные отбили трезубец с верхней части скульптуры. Отбитые части скульптуры украдены.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Вандалы осквернили памятник украинским повстанцам в Польше. ФОТОрепортаж

Настоятель храма А. Майкл Буячок сказал, что его в этот период не было в городе, но он сразу пошел в церковь, узнав о вандализме от своего секретаря. "Это трагическое событие, ведь памятник много символизировал для нас", - отметил настоятель.

Сообщается, что памятник в Виннипеге был создан известным местным скульптором Лео Молом и освящен в 1984 году Папой Иоанном Павлом II.





По мнению настоятеля храма, то, что произошло, является вандализмом. "Я думаю, что это просто вандализм, прямой вандализм. Они не имели ничего против собора, ведь статуя была там в течение многих лет, с 1984 года", - сказал о. Майкл.

По одной из версий, за повреждением памятника могут стоять местные подростки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Неизвестные в Харькове забросали мусором памятник воинам УПА, - Нацполиция. ФОТО

В свою очередь, в полиции сказали, что им известно о данном инцидент, и квалифицировали произошедшее как вандализм и воровство.

О.Майкл выразил надежду, что украденные части памятника вернут и статую удастся восстановить.

Одна из прихожанок зраму Марта Райх рассказала, что не может поверить в такой акт вандализма. "Мы хотели бы узнать, кто это сделал и по каким причинам", - отметила она изданию.

Как сообщается на странице Украинского союза изобразительных художников Канады (Ukrainian Association of Visual Artists of Canada) в Facebook , автор поврежденного памятника Святому Владимиру Лео Мол является членом данного союза.