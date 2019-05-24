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 Фоторепортаж, За рубежом
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Все про:Канада (1257) памятник (1854) украинцы (2955) вандализм (419)

 Вандалы обезглавили памятник князю Владимиру, установленный возле украинской церкви в канадском Виннипеге. ФОТОрепортаж

Неизвестные повредили памятник Святому Владимиру Великому, установленный вблизи украинской церкви в канадском Виннипеге.

Об этом соощает Цензор.НЕТ со сслкой на Укринформ.

"Памятник Святому Владимиру возле Украинского католического храма Святых Владимира и Ольги на МакГрегор-стрит между проспектами Стелла и Флора был обезглавлен", - говорится в сообщении.

Вандалы обезглавили памятник князю Владимиру, установленный возле украинской церкви в канадском Виннипеге 01
Вандалы обезглавили памятник князю Владимиру, установленный возле украинской церкви в канадском Виннипеге 02
Вандалы обезглавили памятник князю Владимиру, установленный возле украинской церкви в канадском Виннипеге 03

Кроме головы, неизвестные отбили трезубец с верхней части скульптуры. Отбитые части скульптуры украдены.

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Настоятель храма А. Майкл Буячок сказал, что его в этот период не было в городе, но он сразу пошел в церковь, узнав о вандализме от своего секретаря. "Это трагическое событие, ведь памятник много символизировал для нас", - отметил настоятель.

Сообщается, что памятник в Виннипеге был создан известным местным скульптором Лео Молом и освящен в 1984 году Папой Иоанном Павлом II.

Вандалы обезглавили памятник князю Владимиру, установленный возле украинской церкви в канадском Виннипеге 04
Вандалы обезглавили памятник князю Владимиру, установленный возле украинской церкви в канадском Виннипеге 05

По мнению настоятеля храма, то, что произошло, является вандализмом. "Я думаю, что это просто вандализм, прямой вандализм. Они не имели ничего против собора, ведь статуя была там в течение многих лет, с 1984 года", - сказал о. Майкл.

По одной из версий, за повреждением памятника могут стоять местные подростки.

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В свою очередь, в полиции сказали, что им известно о данном инцидент, и квалифицировали произошедшее как вандализм и воровство.

О.Майкл выразил надежду, что украденные части памятника вернут и статую удастся восстановить.

Одна из прихожанок зраму Марта Райх рассказала, что не может поверить в такой акт вандализма. "Мы хотели бы узнать, кто это сделал и по каким причинам", - отметила она изданию.

Как сообщается на странице Украинского союза изобразительных художников Канады (Ukrainian Association of Visual Artists of Canada) в Facebook , автор поврежденного памятника Святому Владимиру Лео Мол является членом данного союза.

Вандалы обезглавили памятник князю Владимиру, установленный возле украинской церкви в канадском Виннипеге 06

Источник: https://censor.net.ua/p3128675
 
 
 Топ комментарии
 
Надо поискать в кварале мокшанских беженцев, 100% найдете!!!
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Русский мир даже туда добрался.
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неизвестные отбили трезубец с верхней части скульптуры Источник: https://censor.net.ua/p3128675
наберіть на "цінзір" грамотних писак,стидно)
писати потрібно тризуб,але не тризубець(((
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ПОРА РАЗРЕШИТЬ ВАНДАЛОВ НА ОРГАНЫ РАЗДЕЛЫВАТЬ !)
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Небывалые лесные пожары, сходы вагонов с рельс, теперь сорваная бронза (вот умелые "шалуны-подростки" Вандали обезголовили пам'ятник князю Володимиру, встановлений біля української церкви в канадському Вінніпезі - Цензор.НЕТ 3466 ) с памятника киевскому князю Владимиру Великому, символизирующего память и гордость украинцев Канады.....

Больше Бессмертных полков и безлимитного RT в Канаде!!!

Ну, конечно, и все это для того чтобы подростки за сданый металлолом 75 центов получили....
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Володимир & християнство- два прокляття України
Зробили добре, але треба було на 1000 літ раніше.
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Касабы...именно за их варварство и злость им и дали тюркские народы Поволжья кличку "касаб", что в переводе с тюркского означает мясник, живодер.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажВандалы обезглавили памятник князю Владимиру, установленный возле украинской церкви в канадском Виннипеге. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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