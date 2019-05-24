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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Фоторепортаж
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 Политическая эквилибристика, конец эпохи, cтавки аутсайдеров. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Политическая эквилибристика, конец эпохи, cтавки аутсайдеров. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Политическая эквилибристика

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минюст заявил, что глава АП Богдан подпадает под люстрацию, но они не могут обжаловать его назначение

Политическая эквилибристика, конец эпохи, cтавки аутсайдеров. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Методичка

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы хотим сделать страну в смартфоне", - Зеленский. ВИДЕО

Политическая эквилибристика, конец эпохи, cтавки аутсайдеров. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

"Немедленно" нужна кандидатура

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский должен "немедленно" предложить кандидатуру нового премьер-министра, - Гройсман

Политическая эквилибристика, конец эпохи, cтавки аутсайдеров. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Понимать нужно!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Указ Зеленского о назначении Богдана главой АП будет обжалован в связи с нарушением закона о люстрации, - Егор Соболев

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Баканова первым заместителем главы СБУ

Политическая эквилибристика, конец эпохи, cтавки аутсайдеров. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Искушение

Политическая эквилибристика, конец эпохи, cтавки аутсайдеров. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Конец эпохи

Политическая эквилибристика, конец эпохи, cтавки аутсайдеров. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Ставки аутсайдеров

Политическая эквилибристика, конец эпохи, cтавки аутсайдеров. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Бессонные ночи перед уходом с поста

Политическая эквилибристика, конец эпохи, cтавки аутсайдеров. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Очередной провал в ООН

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совбез ООН отказался обсуждать украинский закон о языке

Политическая эквилибристика, конец эпохи, cтавки аутсайдеров. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Момент передачи власти

Политическая эквилибристика, конец эпохи, cтавки аутсайдеров. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Крим та Донбас це Україна …

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3128671
 
   
 Топ комментарии
 
Свіжа зелена жаба тепер звучить дуже однозначно ))).
Політична еквілібристика, кінець епохи, ставки аутсайдерів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 384
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Смієтеся з нашого Народного ПреЗЕдента?
Подивіться до чого довів Україну ваш Порошенко!
Політична еквілібристика, кінець епохи, ставки аутсайдерів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2419
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Свіжа зелена жаба тепер звучить дуже однозначно ))).
Політична еквілібристика, кінець епохи, ставки аутсайдерів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 384
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ЗЕЛЕНСКИЙ решил поднять продажи смартфонов в Украине
во все мире продажи смартофонов падаю уже 6 квартал подряд Політична еквілібристика, кінець епохи, ставки аутсайдерів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6940
а у нас будет рост Політична еквілібристика, кінець епохи, ставки аутсайдерів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3917
"страна СМАРТФОНИЯ" Політична еквілібристика, кінець епохи, ставки аутсайдерів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7873 МАТЬ ЕЕ ИЛИ ИХ...
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на заднем плане это сатановская по кличке гонтарева?
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Ти вже і там був?Ну і як,який шакалад смачніший?))
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З нету:
сбивчивая риторика зе на iforum:
- у вас всех мозгов гораздо больше, чем у меня
- чуваки
- технологичная технологичность
- мы с вами не можем все поменять, но мы должны меняться
- у нас много факапов
- великобританцы
- старушка великобритания (что особенно понравилось Мадам Послу)
- надо идти к дронам
- людей, которые нам мешают, надо назвать ЧТО
- факинг отрасль
- это к делу не имеет никакого значения
- мне бы хотелось, чтобы вам всем хотелось жить (видимо имел в виду в Украине, но не договорил)
- покажу фразу великого человека, которую он наверное и не говорил, но он великий
- спасибо, люди
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Ну хоть цього разу фотожаби збалансовані))
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Ну так а что уж теперь, засерать мозги пропагандой уже не нужно, значит постепенно редакторы переходят от "Зеленский нарокман, порошенко - бох!" к "Зеленский ничего так, а у Порошенко были заскоки", а закончится все - "Зеленский Бог-Император, веди нас к победе на Хаосом, порошенко - изменник, требуем скормить его Звягильскому!!!"
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Є шо сказати по цьому поводу?У Петруся одних кумів на посадах більше ніж "клоунів" у 95 Кварталі))
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пример дашь? Или как всегда пукнул в лужу и в кусты...
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Луцик,Свинарчук,Лєрка Облігація,це на початок))
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я не знаю кого у вас на лахте называют лерка..Уточните будьте добры.
Вот только зебантяй уже переплюнул даже яныка.

Політична еквілібристика, кінець епохи, ставки аутсайдерів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2159
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І шо, обмилку клоунів не вистачає ? Хоче із-за порєбріка виписать ?
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якщо глянути на жабу, то еквілібріст Богдан прямує до ватнюків
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А звідки ватнюки в Україні?Після п"яти років Петра?
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А ти хотів би жити в концтаборі з крематорієм?
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Так их и не было и ли сидели тихо не пикали. Они начали возращаца и орать про руський язик как раз после того как ЗЕкловуна выбрали. Все назад в Украину послетались.
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Хотілось би побачити примірник Петра Поросєнко,мабуть зачитаний до дірок))
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Как твои визги про Порошенко должны оправдать клоуна? Уже уныло выглядишь лаем про папередников. Ещё 5 лет ещё будет визжать про Порошенко?
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Уже нет Порошенко, забудьте про Порошенко! Кинець эпохи бидности ушел, пришла эпоха зеленого феерического пи..еца!
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Смієтеся з нашого Народного ПреЗЕдента?
Подивіться до чого довів Україну ваш Порошенко!
Політична еквілібристика, кінець епохи, ставки аутсайдерів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2419
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А до этого была самой богатой? Может хватит трандеть?
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За время кризиса экономика Украины сократилась на 16 процентов. В 2016-2017 годах рост поднялся до уровня 2,4 процента, а в 2018 году - уже до 3,3 процента. Как отмечено в докладе, чтобы снизить уровень бедности, «необходим более быстрый экономический рост в течение длительного периода времени».

Главным препятствием для экономического развития страны назвали «незавершенные реформы», что привело, в частности, к низкой производительности и высокой зависимости от экспорта. Также отмечен низкий уровень иностранных инвестиций, связанный с нарушением принципов конкуренции.
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Вот пришла зеленый торчок, обещал зарплату в 4тыс, вот пусть делает!
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шо так возбудился..? хозяина обидели..? то ли ещё может статься..
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так ты в защиту мародёра кинулся как верный пёс..извини, если это не меркантильный интерес, а особенности психики..
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Не суди всех по себе! Если у тебя есть хозяева и ты без хозяина жить не можешь, то это твои проблемы, а не мои! А коломойский и аваков уже не мародеры?
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я кумиров себе не создаю и скептически отношусь к любой власти.. как к неизбежному злу..которое надо держать в рамках..да, они системные мародёры и пусть уничтожат системного мародёра, который даже по понятиям системных мародёров потерял берега..
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А по кількості плантацій, де вирощують банани і кокосові горіхи, Україна посідає останнє місце в світі...
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В одном повезло, что не Эквадор , не Южная Корея и не Япония! Політична еквілібристика, кінець епохи, ставки аутсайдерів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1199
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ви це про що? про те, що Фінляндія та Франція аж на 181 а 182 місцях? тобто однозначно відстали))))
народ! коли щось постите, то хоч розберіться - а що це є?!!!
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажПолитическая эквилибристика, конец эпохи, cтавки аутсайдеров. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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