EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, За рубежом
  3258  29
Все про:Германия (3334) депутат (2651) Крым (21473)

 Депутаты Бундестага посещали оккупированный Крым по диппаспортам. ФОТО

Три депутата немецкого Бундестага от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" посетили в апреле аннексированный Крым, въехав туда по дипломатическим паспортам.

Об этом сообщает Bild, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Депутаты от АдГ использовали выданные им дипломатические паспорта для того, чтобы без визы въехать в Россию, а из Москвы лететь далее в аннексированный Путиным Крым", - пишет газета.

Депутаты Бундестага посещали оккупированный Крым по диппаспортам 01

Ранее парламентарии уверяли, что ездили на оккупированный полуостров "в частном порядке".

Один из этой группы, Удо Хаммелгран, подтвердил, что они использовали дипломатические паспорта.

Отмечается, что три немецких депутата в апреле приняли участие в экономическом форуме в оккупированном Крыму.

Читайте также: "Крым - это Украина, и это не обсуждается", - Богдан

МИД ФРГ неоднократно говорил, что поездки в оккупированный Крым "не рекомендуются", хотя запретить их Берлин не может. В данном же случае речь уже может идти о прямом нарушении предписания, согласно которому служебные паспорта могут использоваться исключительно для официальных деловых поездок.

Как известно, в минувшем году экономфорум в оккупированном Крыму посетили пятеро депутатов той же партии.

Источник: https://censor.net.ua/p3128658
 
 
 Топ комментарии
 
А почему крысчаны уже не кричат фошизды и гейропа? Где дидываивале, можем павтарить? Уже все, Гитлер опять друг?Депутаты Бундестага посещали оккупированный Крым по диппаспортам - Цензор.НЕТ 3970
 показать весь комментарий
 
Вот вам и европейские ценности и соблюдение европейских законов. Срать фрицы хотели на международное законодательство.
 показать весь комментарий
 
думаю что в накладе они не остались.
Кремль всеми силами пытается затащимть в Крым иностранных политиков, что бы легитимизировать оккупированые территории... мол видите, европейцы ездят в Крым....
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В "частном" порядке но по дип паспортам....Это как ?
 показать весь комментарий
 
За зарплатой. Как дамбасня за второй пенсией. Для этого все средства хороши, в том числе и диппаспорт. Германия - самая коррумпированная страна Евросоюза.
 показать весь комментарий
 
 
и что это им дало - типа комерческий проэкт или как?
 показать весь комментарий
 
думаю что в накладе они не остались.
Кремль всеми силами пытается затащимть в Крым иностранных политиков, что бы легитимизировать оккупированые территории... мол видите, европейцы ездят в Крым....
 показать весь комментарий
 
 
Вот вам и европейские ценности и соблюдение европейских законов. Срать фрицы хотели на международное законодательство.
 показать весь комментарий
 
 
не мешай вышивате надеяться, что Запад развалит рашку санкциями лет через 200! ))))
 показать весь комментарий
 
 
леваки какие-то,походу...
деда Ади таких вместо дров использовал..
 показать весь комментарий
 
 
Такие родную мать на фарш для колбасы прокрутят, если им заплатить.
 показать весь комментарий
 
 
И да, либо леваки, либо самые "крайние" правные.
И те, и другие на жалованье запоребрика давно и крепко сидят.
 показать весь комментарий
 
 
А почему крысчаны уже не кричат фошизды и гейропа? Где дидываивале, можем павтарить? Уже все, Гитлер опять друг?Депутаты Бундестага посещали оккупированный Крым по диппаспортам - Цензор.НЕТ 3970
 показать весь комментарий
 
 
Кстати кто хочет "нелегально" посетить Крым и затем Украину может получить второй загранпаспорт.
Всё умные бюргеры продумали.
Эта лазейка была придумана для тех кто хочет посетить Израиль, но ей успешно пользуются и для Крыма.
 показать весь комментарий
 
Ну всё ,немецкие депутаты сотрудничают с террористической организацией.В тюрьму засранцев.
 показать весь комментарий
 
нестор шуфрич на майские в крым ездил. если украинская 5 колонна может, то че немцам запрещено?
 показать весь комментарий
 
Есть одна малееенькая разница. К нашему с вами сожалению, Шуфрич не нарушил законов Украины, он легально пересек границу с нашей стороны. Мргут быть только претензии морального толка. Немцы же нарушили наше законодательство, нелегально попав на территорию Украины.
 показать весь комментарий
 
Обеспокоенныее? ...Да хрен там понты за 5 лен БАБЛО!
 показать весь комментарий
 
С аме е необходмимое! Это сее5йчар соду в Крым пуститиь!!!
 показать весь комментарий
 
Как минимум вызвать посла и вручить ноту.Но духа не хватит.
 показать весь комментарий
 
Всі ці ваші панове промови/попереджання "але не взмозі заборонити" якось не дуже пов'язані із "диппаспортами"! Ви так не вважаєте (я до керівництва МЗС Німеччини звертаюсь)?!
 показать весь комментарий
 
нацисты, косящие под националистов, для РФ братья по разуму.
 показать весь комментарий
 
Электорат:
По данным социологов, типичный избиратель АдГ - молодой мужчина с невысоким уровнем образования и доходов. Среди членов партии лишь 15 процентов - женщины.
 показать весь комментарий
 
Неонацики все никак не отработают кремлевское табло,а,впрочем,наверно зарабатывают новое
 показать весь комментарий
 
Немцы нам не союзники,видать мало их мам лапонтые насиловали..
 показать весь комментарий
 
очередная статья о гнилой германской власти и снова ни одной тумбалалайки.А они многие слова знают: на х.., говно… х@ем …торчку…. на хер … Долбо.б…на.уй… пидо.с. Украинцам эти слова они говорят и не стесняются, а своим правителям-гнидам говорить почему то стесняются. Даже в цензоре.Не говоря уже о германских сайтах.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДепутаты Бундестага посещали оккупированный Крым по диппаспортам. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх