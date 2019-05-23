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 ІForum в Киеве - достижения IT-сферы и присутствие Зеленского. ФОТОрепортаж

23 мая в столичном Международном выставочном центре прошел 11-й iForum 2019. В этом году его посетили рекордные 13 тыс 286 человек.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

На форуме обсуждались проблемы интернет-бизнеса, рекламы, цифровых технологий, стартапов, космоса, финансов. Однако так или иначе, большинство выступлений были о будущем. Более того, впервые на iForum 2019 для обсуждения проблем будущего выделили целый поток, который стал самым массовым.

А самым популярным спикером - Президент Украины Владимир Зеленский с темой "Гарант инноваций – создаем будущее вместе".

Послушать Президента пришло много посетителей форума.

После выступления В. Зеленский посетил и саму выставку.

ІForum в Киеве - достижения IT-сферы и присутствие Зеленского 01
ІForum в Киеве - достижения IT-сферы и присутствие Зеленского 02
ІForum в Киеве - достижения IT-сферы и присутствие Зеленского 03
ІForum в Киеве - достижения IT-сферы и присутствие Зеленского 04
ІForum в Киеве - достижения IT-сферы и присутствие Зеленского 05

ІForum в Киеве - достижения IT-сферы и присутствие Зеленского 06
ІForum в Киеве - достижения IT-сферы и присутствие Зеленского 07
ІForum в Киеве - достижения IT-сферы и присутствие Зеленского 08
ІForum в Киеве - достижения IT-сферы и присутствие Зеленского 09

ІForum в Киеве - достижения IT-сферы и присутствие Зеленского 10

Источник: https://censor.net.ua/p3128614
 
 
 Топ комментарии
 
Зе совершенно правильно ставит на молодёжь
Инновации - это реально будущее, да уже и настоящее
А те кто постарше могут подтянуться или остаться за бортом
Выбор есть
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Скажите мне,кто-нибудь видел за пять лет Порошенко на официальных мероприятиях в расстегнутой рубашке,без пиджака и галстука. Что за раздолбайский внешний вид у зе.
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А якщо проголосуємо що Крим український що тоді? Невже віддадуть?
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Цензор.НЕТФотоОбществоІForum в Киеве - достижения IT-сферы и присутствие Зеленского. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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