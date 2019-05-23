 ІForum в Киеве - достижения IT-сферы и присутствие Зеленского. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
На форуме обсуждались проблемы интернет-бизнеса, рекламы, цифровых технологий, стартапов, космоса, финансов. Однако так или иначе, большинство выступлений были о будущем. Более того, впервые на iForum 2019 для обсуждения проблем будущего выделили целый поток, который стал самым массовым.
А самым популярным спикером - Президент Украины Владимир Зеленский с темой "Гарант инноваций – создаем будущее вместе".
Послушать Президента пришло много посетителей форума.
После выступления В. Зеленский посетил и саму выставку.
Инновации - это реально будущее, да уже и настоящее
А те кто постарше могут подтянуться или остаться за бортом
Выбор есть