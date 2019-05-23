 ІForum в Киеве - достижения IT-сферы и присутствие Зеленского. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

На форуме обсуждались проблемы интернет-бизнеса, рекламы, цифровых технологий, стартапов, космоса, финансов. Однако так или иначе, большинство выступлений были о будущем. Более того, впервые на iForum 2019 для обсуждения проблем будущего выделили целый поток, который стал самым массовым.

А самым популярным спикером - Президент Украины Владимир Зеленский с темой "Гарант инноваций – создаем будущее вместе".

Послушать Президента пришло много посетителей форума.

После выступления В. Зеленский посетил и саму выставку.





















